Cómo Irán está usando drones baratos para responder a los ataques de Israel y EE.UU

Pero también han atacado embajadas, infraestructuras energéticas clave, aeropuertos comerciales y hoteles de lujo.

Algunos ataques han sido contra ciudades densamente pobladas, causando el miedo en las calles y en los gobiernos de los estados del golfo Pérsico. Algunos expertos anotan que esto puede ser parte de una estrategia iraní para “imponer el terror” y presionar a EE.UU. para que acabe rapidamente con el conflicto