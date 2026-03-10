Cómo Irán está usando drones baratos para responder a los ataques de Israel y EE.UU
El presidente Donald Trump afirmó que los misiles de Irán y la industria que los produce estaría “totalmente destruida” cuando EE.UU. lanzara sus ataques en contra de este país en coordinación con Israel. Pero nunca mencionó el tema de los drones.
En los días que lleva el conflicto -iniciado el sábado 28 de febrero- Irán ha lanzado cerca de 2.000 drones a distintos objetivos en Medio Oriente en una apuesta por saturar a las defensas y expandir el caos en la región.
Estos drones Shahed, conocidos como kamikaze, portan explosivos que detonan con el impacto y puede causar un gran daño. El daño más grande causado por Irán a EE.UU. fue el ataque con drones en una base en Kuwait, que mató a seis soldados estadounidenses.
La mayoría de los ataques han sido contra aliados de Estados Unidos en el Golfo, todos los cuales albergan en cierta medida personal y equipo militar estadounidense.
Pero también han atacado embajadas, infraestructuras energéticas clave, aeropuertos comerciales y hoteles de lujo.
Algunos ataques han sido contra ciudades densamente pobladas, causando el miedo en las calles y en los gobiernos de los estados del golfo Pérsico. Algunos expertos anotan que esto puede ser parte de una estrategia iraní para “imponer el terror” y presionar a EE.UU. para que acabe rapidamente con el conflicto
Un video verificado por la BBC muestra a un dron iraní descendiendo a gran velocidad antes de impactar sobre lo que es aparentemente un radar instalado en la base militar de EE.UU. en Baréin, causando su colapso.
Otro video de Emiratos Árabes Unidos (EAU), muestra a otro don explotando sobre la zona conocida como Palm Jumeirah, un archipiélago artificial en Dubái, lo que produjo una bola de fuego que reverberó a través de la ciudad.
Los ataques con drones en el sector de la energía han tenido un gran impacto. La principal refinería de petróleo de Arabia Saudita en Ras Tanura, ubicada en la costa del golfo Pérsico, tuvo que detener su producción debido a un incendio causado por los restos de un dron que había sido interceptado.
En Qatar, el principal exportador de gas natural en el mundo, tuvo que detener su producción debido a un ataque con estos drones en su planta principal de producción.
Los drones también están causando daños considerables en la región, aun teniendo un diseño simple y siendo relativamente baratos de construir. Por ejemplo, el dron Shahed 136 de largo alcance, que se produce en Irán, tiene un costo estimado de entre US$20.000 y US$50.000.
A diferencia de la mayoría de drones comerciales, el Shahed no puede ser controlado de forma remota cuando está en el aire. Está preprogramado antes de su lanzamiento para seguir una ruta usando un sistema de navegación satelital. Con un alcance de 2.500 kilómetros puede volar desde Teherán hasta Atenas.
Ahora, no es un dron particularmente rápido, comparado con misiles balísticos, pero su diseño y su capacidad de volar a baja altura le permite evadir el control de los radares y de esa forma no activar los sistemas de alerta defensivos, que están enfocados para detener misiles.
El Shahed ha sido usado de forma amplia en la invasión rusa a Ucrania para atacar a poblaciones densamente pobladas y estaciones de energía con efectos devastadores. Irán ha exportado los Shahed a su aliado y Rusia ahora está produciendo sus propias variantes basados en el diseño iraní.
Mick Mulroy, un exmarine, agente de la CIA y funcionario de la oficina de la secretaría de Defensa de EE.UU. en Medio Oriente, le dijo a la BBC que estos drones han “probado ser altamente efectivos” en conflictos previos. Tanto que EE.UU. ha desarrollado su propia versión.
Conocido como “Lucas” (por su nombre en inglés “low-cost uncrewed combat attack system”, algo así como “sistema de combate no tripulado de bajo costo”) este dron de EE.UU. fue usado por primera vez hace unos pocos días. El almirante Brad Cooper, el jefe de las fuerzas armadas de EE.UU. en Medio Oriente, dijo que tomaron el diseño iraní “lo hicimos mejor y ahora lo estamos disparando contra Irán”.
EE.UU. no ha dicho cuántos drones ha desplegado, pero están surgiendo datos acerca de cuántos ha lanzado Irán. EAU señaló que cerca de 1.000 drones iraníes habían sido disparados a su país, de los cuales solo 71 habían superado el sistema de defensas. Sin embargo, cada una de esas interceptaciones tiene un alto precio.
Los drones Shahed pueden ser derribados de muchas maneras -usando interferencias con dispositivos GPS y sistemas de armas con láseres- pero muchos de ellos están siendo derribados por misiles aéreos disparados desde aviones de combate o los costosos sistemas de lanzamiento de misiles tierra-aire.
Cuando Irán atacó a Israel con cientos de drones en 2024, Reino Unido reportó que usó aviones de combate para derribar a algunos de esos drones con un costo de US$250.000 cada uno. El video que se muestra a continuación muestra una interceptación similar por un avión británico en el espacio aéreo jordano.
Forzar a EE.UU. y a sus aliados a usar su arsenal de interceptación es parte de la estrategia de Irán, de acuerdo a Nicholas Carl, experto en temas de Irán en el Instituto American Enterprise.
Pero Carl afirma que el régimen también intenta “imponer terror y presión psicológica” sobre EE.UU. y sus socios regionales para intentar obligar al presidente Donald Trump a llegar a un acuerdo de alto al fuego.
No está claro cuánto tiempo podrá Irán mantener esa presión. Se cree que había producido decenas de miles de drones Shahed antes de la guerra, pero se desconoce cuánto de ese arsenal permanece intacto tras días de ataques estadounidenses e israelíes.
Imágenes publicadas el lunes por la agencia de noticias Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, muestran filas de drones en lo que parece un búnker subterráneo, pero se desconoce cuándo se filmó el video.
El jueves, el almirante Cooper declaró que el número de drones lanzados por Irán se había reducido en un 83% desde el primer día de combates, mientras que el uso de misiles balísticos se había reducido en un 90%.
“Irán está teniendo dificultades para mantener sus ataques con misiles y drones, y esto podría agravarse en los próximos días a medida que persiste la presión militar estadounidense e israelí”, añadió Carl.