Gobierno sin password: descoordinación digital en cuenta de la Presidencia de Kast

Los primeros minutos del gobierno de José Antonio Kast no solo estuvieron marcados por el traspaso de la banda presidencial. También por un episodio digital tan extraño como inesperado. Apenas consumado el cambio de mando, la cuenta oficial de @presidencia_cl en X apareció sin foto de perfil, con los contenidos bloqueados y un aviso que dejó perplejos a quienes la revisaban.

El perfil mostraba el mensaje “Estos posts están protegidos”, pero lo que realmente llamó la atención fue una frase publicada en la biografía de la cuenta: “que alguien del nuevo gob me siga desde una cuenta verificada y por DM paso la clave, esta cuenta la podría haber registrado cualquiera cuando fue desocupada”. La situación desató de inmediato preguntas sobre qué ocurrió con el traspaso de las credenciales de una de las plataformas institucionales del Ejecutivo.

Mientras eso ocurría, otras cuentas oficiales del aparato estatal sí evidenciaban el cambio de administración. Tanto @GobiernodeChile como @voceriagobierno aparecieron con nueva foto de perfil y lo que sería el logo del nuevo gobierno, además del mensaje “trabajando para usted”, dando por iniciado el nuevo ciclo comunicacional.

El contraste entre ambas situaciones —un perfil presidencial bloqueado y con un mensaje fuera de toda formalidad institucional, frente a otras cuentas ya alineadas con la nueva imagen del Ejecutivo— abrió dudas sobre la coordinación del traspaso digital entre administraciones justo en los minutos iniciales del nuevo mandato. Por ahora, desde el entorno del nuevo gobierno no han entregado explicaciones públicas sobre lo ocurrido.