A 14 días de haber asumido el mando, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un soterrado flanco de tensión interna con los partidos de Chile Vamos, que sustentan su base de apoyo legislativo. Se trata de un creciente malestar en las filas de RN y la UDI, por lo que acusan como una demora en el nombramiento de los seremis regionales, que dependiendo de la región son entre 18 y 20.

Los representantes de los ministerios en cada región son un cargo de alta relevancia para senadores y diputados. Por ello, parlamentarios de ambas colectividades, tanto en el norte como en el sur, acusan que ha habido una instalación lenta en las autoridades locales y falta de comunicación política sobre los posibles nombres que se barajan.

A lo anterior se agrega lo que algunos dirigentes de Chile Vamos consideran una “incómoda subrepresentación” del bloque frente al avance de figuras técnicas, republicanos e independientes en cargos de confianza.

“La semana pasada, en diversas reuniones con los ministros políticos, se abordó el tema. Nos dijeron que el martes o miércoles se anunciarían los primeros seis secretarios regionales ministeriales, porque todavía no tenían candidatos que cumplieran con los requisitos para todos los cargos. Pero claramente parece que eso se dilatará aún más”, asegura un influyente parlamentario de Chile Vamos.

Diputado Sulantay (UDI): “Es necesario apurar”

Dirigentes de los partidos oficialistas observan con irritación lo que denominan un “nombramiento por goteo” de los secretarios regionales. De las 19 carteras existentes en regiones como Coquimbo, explican, solo se han priorizado siete nombres considerados urgentes, dejando el resto en la incertidumbre.

Con ese marco de fondo, el diputado por Coquimbo Marco Sulantay (UDI) ha sido crítico de la demora.

En declaraciones al diario El Día, el legislador oficialista sostuvo que “es necesario apurar todo lo posible la concreción de los nombramientos. Sabemos que ninguna nueva administración parte con todas las autoridades nombradas, pero en este caso el tiempo transcurrido no es el adecuado. Espero que la instalación del gabinete se materialice a la máxima brevedad”.

En Valparaíso, el diputado Luis Pardo (RN) también observa que las designaciones de seremis han sido lentas, aunque espera que los nombramientos lleguen esta semana.

“Yo creo que el proceso ha sido lento, pero esperamos que la prolijidad con que se ha desarrollado logre encontrar a los mejores servidores para cada una de las regiones”, dice el diputado por el distrito 6.

Y agrega: “Cuanto antes se nombren los Seremis, será mejor, pero entiendo que la demora ha tenido que ver con el chequeo de los antecedentes y con asegurar los mejores estándares para las distintas Secretarías Regionales Ministeriales”.

También hay voces oficialistas que no reprochan estas demoras. Por ejemplo, el diputado Daniel Lilayu (UDI) pone el foco en que los nombramientos de seremis en Los Lagos sean idóneos. El diputado por esa región destaca que es clave seleccionar “a los mejores profesionales para que estos cargos sean ocupados por personas competentes y sin conflictos (….). En todo caso, tenemos información de que van a ser nombrados en estos días”, afirmó el parlamentario a El Mostrador.

“Pareciera que para esto no hay Gobierno de emergencia”

El diagnóstico en la oposición es bastante más crítico. “En la Región del Biobío hay solo un par de nombramientos, pero faltan casi todos los secretarios regionales. Faltan los seremis de Economía, Obras Públicas, Educación, Salud, Transporte, la mayoría no está. Yo entiendo que el proceso de reconstrucción lo encabeza el seremi de Vivienda y no hay. Pareciera que para esto no hay emergencia”, señala el senador Gastón Saavedra (PS).

Según el legislador socialista, el “acuerdo político para los nombramientos ha sido muy dificultoso”.

“Aquí hay una disputa cerrada de cargos. Parece una bolsa de gatos de los partidos del llamado Gobierno de emergencia. Se rumorea que los candidatos a diputado que perdieron la elección quieren ser seremis como un premio de consuelo, para volver a ser candidatos. Esos no son servidores públicos”, añade el senador Saavedra a El Mostrador.

En esa misma región, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, planteó en Radio Bío Bío que “a lo que aspiramos es que la representación electoral que tienen todos y cada uno de los partidos en el territorio, de una u otra manera también, se vea reflejada en las designaciones de las distintas autoridades, y por cierto que es un elemento que esperamos que el Presidente de la República finalmente lo considere también”.

Alejandro Irarrázaval: blanco de la crítica oficialista por demora

En el centro de la polémica se encuentra el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. El ingeniero, señalado como el hombre más influyente del “círculo de hierro” de Kast, ha liderado un diseño de gabinete con un marcado énfasis en figuras técnicas e independientes, lo que habría desplazado a cuadros políticos de RN y la UDI.

Durante el primer Comité Político ampliado, efectuado la semana pasada, fuentes oficialistas describieron como un “momento tenso” cuando Irarrázaval escuchó en silencio –mientras tomaba apuntes–las recriminaciones de los dirigentes de Chile Vamos por la demora en los nombramientos.

Desde los partidos le hicieron ver su sorpresa por las designaciones y le exigieron un mayor equilibrio y participación en los futuros nombramientos de embajadores, jefes de servicio y los seremis.

Nombramiento polémico: el caso de Pedro Marileo

En RN y la UDI resienten tener solo un representante ministerial cada uno en el gabinete, mientras perciben un predominio de cuadros republicanos e independientes sin experiencia política.

La irritación de los partidos escaló tras conocerse nombres específicos para delegaciones provinciales. El caso más emblemático es el de Pedro Marileo (PSC) en la provincia de Arauco.

La UDI ha criticado duramente esta designación, debido a que Marileo registra publicaciones en redes sociales aludiendo al “Wallmapu” y cuestionando la labor de Carabineros y la militarización de la zona, posturas que chocan frontalmente con el discurso de orden y seguridad de la administración Kast.