¿Cómo van al baño los astronautas de la misión Artemis II?

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, la primera expedición lunar tripulada en más de 50 años, tuvieron algunos contratiempos técnicos tras el despegue del miércoles (01.04.2026) desde Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos).

El más llamativo de todos: el inodoro de la cápsula Orión dejó de funcionar apenas horas después del lanzamiento.

Un ventilador atascado y una solución desde Houston

La tripulación reportó una luz de advertencia parpadeante poco después del despegue, antes de una maniobra de motor programada. Luego llegó el problema del baño.

“Según nos informan, el ventilador del baño se ha atascado. Ahora los equipos desde la Tierra están elaborando instrucciones sobre cómo acceder al ventilador y despejar esa zona para que el baño vuelva a funcionar”, declaró Gary Jordan, portavoz de la NASA.

Los astronautas desechan parte de sus residuos al espacio. Imagen: NASA YouTube

Mientras tanto, los astronautas podían usar el sanitario solo parcialmente: “La recogida de heces del inodoro, esa capacidad concreta, sigue pudiendo utilizarse con el sistema de gestión de residuos a bordo del Orión”, detalló Jordan. La función urinaria, en cambio, estaba fuera de servicio.

Según reporta Space.com, al menos un miembro de la tripulación usó una bolsa de emergencia antes de la reparación. Se trata de un urinario plegable de emergencia que estaba lleno y debía vaciarse por la borda, informó la tripulante Christina Koch.

El baño está nuevamente disponible

Trabajando en estrecha coordinación con el centro de control en Houston, la tripulación logró resolver el inconveniente, detalla un breve reporte de la NASA.

Amy Dill, encargada de la comunicación con los astronautas, dio por radio la buena noticia a Koch: “Me complace informar que el baño ya está listo para su uso”.

Las instrucciones finales no dejaron lugar a dudas: “Recomendamos dejar que el sistema alcance su velocidad de funcionamiento antes de orinar y, a continuación, dejarlo funcionar un rato más después de hacerlo”.

El inodoro espacial más avanzado de la historia

El sanitario a bordo de la cápsula Orión no es un detalle menor. Es la primera vez que se instala un inodoro de forma permanente en una nave más allá de la órbita terrestre.

En las misiones Apolo, hace más de medio siglo, los astronautas usaban bolsas de plástico para los residuos sólidos y vertían la orina directamente al espacio, recuerda Space.com.

El nuevo Sistema Universal de Gestión de Residuos está diseñado para hombres y mujeres, y cuenta con una pequeña puerta que garantiza la privacidad.

Técnicamente, se denomina “módulo de higiene” y tiene aproximadamente el mismo espacio que el baño de un avión comercial, según Lockheed Martin, la empresa que construyó la nave para la NASA.

La tripulante Christina Koch estuvo a cargo de revisar el funcionamiento del baño antes de ser instalado en la cápsula Orión. Imagen: James Blair/NASA

Ir al baño con protección para los oídos

Sin embargo, tiene una particularidad incómoda: es muy ruidoso. La astronauta Koch advirtió recientemente en un video de National Geographic que la tripulación debe protegerse la audición para usar el baño.

Este “es el único lugar al que podemos ir durante nuestra misión donde podemos sentirnos solos por un momento”, agregó Jeremy Hansen, tripulante y miembro de la Agencia Espacial Canadiense, en un video de presentación.

¿Cómo se comportan los residuos en el espacio?

Para usar el inodoro, los astronautas se sujetan con agarraderas para los pies. El sistema extrae los residuos sólidos mediante un flujo de aire hacia un dispositivo de recolección, mientras que cada tripulante dispone de su propio embudo personal con ventilador para aspirar la orina hacia un depósito.

Los problemas sanitarios en el espacio tienen antecedentes. En 2021, cuatro astronautas regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) usando una especie de pañal porque el inodoro de su cápsula Crew Dragon no funcionaba.

Otros problemas técnicos en el despegue

El inodoro no fue el único problema. Apenas al despegar, la misión sufrió un fallo de comunicación: la tripulación podía escuchar al centro de control, pero el personal en tierra no recibía las voces de los astronautas.

“Las comunicaciones con la tripulación se han restablecido. Estamos trabajando activamente en el problema y les mantendremos informados”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en rueda de prensa.

A pesar de los inconvenientes y retrasos, la misión sigue su curso. Artemis II transporta al canadiense Hansen y a los estadounidenses Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, el primero con tripulación humana en más de medio siglo.