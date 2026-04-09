Los esfuerzos en Washington DC por llevar a Trump y Hegseth a un juicio político

Desde cuestionamientos sobre la capacidad de gobernar hasta peticiones para llamar a un impeachment (juicio político), crecen los esfuerzos en Estados Unidos para tomar medidas contra Donald Trump y Pete Hegseth por la guerra en Irán.

La representante (diputada) Yassamin Ansari anunció que presentará artículos de juicio político contra Hegseth por su papel en la ofensiva armada contra Teherán. La legisladora es hija de inmigrantes iraníes y ya ha acusado al secretario de Defensa de “violar reiteradamente su juramento” y de poner en riesgo a las tropas estadounidenses.

Ansari sostiene que los ataques estadounidenses contra el país del Golfo Pérsico han incluido objetivos civiles, como una escuela para niñas en Minab donde murieron decenas de menores, infraestructura energética y plantas desalinizadoras, lo que –según afirmó– podría constituir “crímenes de guerra”.

Además, “solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, no un presidente deshonesto ni sus secuaces”, declaró la congresista, quien también responsabilizó a Hegseth de respaldar plenamente la estrategia militar de Trump.

El secretario de Defensa se ha convertido en uno de los principales objetivos de la oposición demócrata, especialmente después de la salida de otros funcionarios polémicos del gabinete, como la hasta hace poco secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la recientemente destituida fiscal general, Pam Bondi.

El representante Shri Thanedar ya había presentado artículos de juicio político contra Hegseth el año pasado, aunque no logró que se sometieran a votación.

Pero en el marco de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Israel y EE.UU., Ansari insiste en que las declaraciones del mandatario y su estrategia militar representan una amenaza para la seguridad nacional. Los llamados contra Trump y Hegseth van incluso más allá del Partido Demócrata e incluyen a republicanos y exmiembros del primer Gobierno de Donald Trump.

Se han sumado la congresista Melanie Stansbury, el excongresista republicano Joe Walsh y el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer Gobierno de Trump, Anthony Scaramucci.

También se han pronunciado el exasesor legal Ty Cobb, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene. Todos critican la estrategia del presidente y piden evaluar su capacidad para gobernar.

“Fue en este punto que nuestros fundadores pensaron que lo mejor sería destituir a un demente que ocupaba el cargo ejecutivo. Esto se formalizó con la 25 enmienda, pero ahora más personas deberían exigir la destitución de este hombre”, declaró Scaramucci el domingo.

¿Aplicar la 25 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos?

Además del juicio político, varios legisladores y exfuncionarios han pedido invocar la Enmienda 25 para declarar al presidente incapaz de ejercer el cargo.

Lo hacen al cuestionar la legalidad de los ataques en curso y su posible escalada, dadas las nuevas amenazas de Donald Trump, quien el martes aseguró que “esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá si Teherán no acepta los términos que ofrece para lograr un acuerdo, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz”, luego de lo cual dio otras dos semanas de plazo a Irán.

En dicho sentido, el senador Chris Murphy afirmó que los planes para atacar infraestructura civil constituyen “claros crímenes de guerra” y advirtió sobre la muerte de miles de civiles.

“Si yo formara parte del gabinete de Trump, pasaría la Pascua llamando a abogados constitucionalistas para hablar sobre la Enmienda 25. Esto es una locura total. Ya ha matado a miles de personas”, señaló el legislador, quien el martes dijo también que “el Congreso podría simplemente votar para detenerlo. Su partido podría optar por evitar que Estados Unidos cometa crímenes de guerra”.

¿Qué señala la 25 Enmienda?

La Vigésima Quinta Enmienda fue ratificada en 1967 tras el impacto institucional del asesinato de John F. Kennedy. Su objetivo es garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo.

La norma contempla cuatro mecanismos:

Sección 1: si el presidente muere o renuncia, el vicepresidente asume el cargo.

Sección 2: permite nombrar a un nuevo vicepresidente con aprobación del Congreso.

Sección 3: el presidente puede transferir temporalmente el poder por incapacidad médica.

Sección 4: el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente incapaz de gobernar.

Las primeras tres secciones se han aplicado en distintos momentos, como la llegada de Gerald Ford tras la renuncia de Richard Nixon, o las transferencias temporales de poder de Ronald Reagan, George W. Bush y Joe Biden por procedimientos médicos.

Sin embargo, la Sección 4 –la más controvertida– nunca ha sido aplicada y es a la que llaman algunos críticos de Trump.

Los obstáculos políticos

Pese a la presión, los analistas consideran poco probable que estas iniciativas prosperen, al menos ahora.

Actualmente, los republicanos controlan ambas Cámaras del Congreso y un posible cambio en su configuración solo se sabrá tras las elecciones de medio término, programadas para el próximo noviembre.

Una destitución requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado, lo que no sería factible de alcanzar con la composición actual del Legislativo.

Además, tampoco se espera que el gabinete de Trump –integrado mayoritariamente por aliados políticos– invoque la Enmienda 25.

Aun así, la guerra con Irán ha intensificado el debate sobre la autoridad presidencial para iniciar conflictos militares y pone a la Casa Blanca en el centro de una nueva batalla política en Washington.