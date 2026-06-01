Argentina: Macri también se perfila como candidato para competir contra Milei en 2027

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) se perfila como candidato en las elecciones argentinas de 2027 para competir contra el actual mandatario argentino, Javier Milei, a pesar de que las encuestas no lo favorecen y varios integrantes de su partido (PRO) migraron hacia las filas del oficialismo ultraderechista.

Macri organizó el pasado jueves un encuentro de legisladores del PRO (partido conservador fundado por él) en Buenos Aires, en el que no reconoció explícitamente que será candidato. Sin embargo, sus allegados no lo descartan y reconocen que ya trabajan para que sea una realidad.

Laura Alonso, legisladora del PRO en la ciudad de Buenos Aires y muy cercana al exmandatario, dijo a EFE que “el PRO va a tener un candidato presidencial y Macri podría serlo, porque es el mejor de todo lo que el partido tiene para ofrecer a la Argentina”.

Según Alonso, quien fue titular de la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Macri, “se activó la ‘Macri-señal’ en todo el país y el PRO se está movilizando con vistas a 2027”.

Una encuesta reciente de Atlas Intel y Bloomberg preguntó a más de 4.000 personas sobre los principales líderes políticos de Argentina y arrojó que Macri tiene un 69 % de imagen negativa y apenas 22 % de positiva.

Ese mismo sondeo otorga a Javier Milei un 61 % de imagen negativa y 38 % positiva, mientras que a la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015) -condenada por corrupción y en prisión domiciliaria- un 55 % negativa y 39 % positiva.

Alonso consideró que esos números “son para trabajar, sobre todo pensando en el próximo paso del cambio en la Argentina”.

El “próximo paso” es el eslogan del PRO con el que pretenden ofrecer un camino distinto al de la ultraderecha de Milei, del que el PRO se hizo aliado tras ganar las elecciones de 2023.

Para ser candidato, Macri debe recomponer su liderazgo porque fue desafiado a partir del ascenso de Milei al poder, ya que la entonces candidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich, se integró al Gobierno ultraderechista, primero como ministra de Seguridad Nacional y después como líder de La Libertad Avanza (LLA, el partido oficialista) en el Senado.

Bullrich no fue la única que tomó ese camino, ya que en los últimos dos años y medio el PRO ha perdido a numerosos diputados y senadores que se han mudado al bloque mileísta.

La “segunda marca” de Milei contra el peronismo

Laura Alonso dijo a EFE que una candidatura de Macri “puede crecer” y planteó un enfoque distinto al Gobierno de Milei: “Hay una segunda fase del cambio, que es la construcción de un modelo económico que derrame o beneficie a todos los argentinos después del esfuerzo y el sacrificio que se viene realizando”.

El director de la empresa de consultoría política CB, Cristian Buttié, propone leer la competitividad electoral de Macri en el contexto de una polarización respecto de Milei.

“Depende de lo que se defina competitivo. Si competitivo es ganar las elecciones, lo veo difícil. Si competitivo es sacar un porcentaje que limite las posibilidades a Milei para ganar en primera vuelta, sí, eso es mucho más factible”, dijo a EFE.

Buttié califica a Macri como una “segunda marca” de Milei respecto a su posición contra el peronismo y en especial al kirchnerismo que lidera Cristina Fernández, que no podrá ser candidata por su condena a seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en adquisición de obras públicas durante sus gobiernos.

La baja popularidad del líder del PRO se relaciona, de acuerdo a Buttié, con los resultados de su mandato: “No tiene mucho más para crecer porque es parte de una experiencia fallida de gobierno”.

Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 y generó grandes expectativas de cambio en Argentina tras doce años de kirchnerismo, pero su gobierno estuvo marcado por la alta inflación, la devaluación del peso y un gran endeudamiento público, factores que provocaron su derrota en primera vuelta ante el también peronista Alberto Fernández en 2019.

El calendario electoral de 2027 aún no está definido, pero será en la segunda mitad del año.

Según la ley electoral argentina, se celebrarán primarias para definir los candidatos de cada partido o alianza, y luego seguirá la elección general. En caso de que ningún candidato logre el 45 % de los votos o el 40 % con diez puntos de ventaja sobre el segundo, habría segunda vuelta.