Abelardo de la Espriella: el admirador de Bukele, Trump y Milei que pretende gobernar Colombia

Con la camiseta amarilla de la selección de Colombia y tras un cristal blindado, el “Tigre” celebró el domingo haber sido el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones colombianas, con un récord de más de diez millones de votos.

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella sacudió este domingo el tablero de la política colombiana.

De la Espriella (Bogotá, 1978) se impuso con un 43% de los votos y se disputará la presidencia en la segunda vuelta con el líder de izquierda Iván Cepeda, que quiere dar continuidad a las políticas del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella será así el candidato de la derecha en el país sudamericano. Muchos de sus oponentes lo catalogan de extrema derecha, pero su equipo dice que es de “extrema coherencia”.

Promete “mano de hierro” contra el crimen, la ilegalidad, el narcotráfico y la corrupción, los principales problemas que identifica en Colombia.

Al igual que han denunciado otros candidatos y políticos en el país, la campaña de De la Espriella dice que recibe amenazas de muerte con frecuencia; que por eso lo acompañan al menos 35 escoltas en cada acto más despliegues policiales.

Sin experiencia política, se presenta como “outsider”, empresario exitoso e independiente. Admira las gestiones de los presidentes Nayib Bukele en El Salvador, de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en EE.UU.

Rechaza gobernar “con los de siempre”, frase común para referirse a la élite que hasta la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en 2022 había gobernado el país.

Con su movimiento, Defensores de la Patria, aspira a canalizar el malestar de los colombianos que ven en la vieja guardia política el origen de muchos desafíos.

El 21 de junio se definirá si llega a la presidencia en un duelo con Cepeda, situado en sus antípodas ideológicas.

El senador Enrique Gómez Martínez es clave en la campaña de De la Espriella. Pertenece al Movimiento Salvación Nacional, un partido que se alió con el candidato y que ganó cuatro escaños en el Congreso en las elecciones legislativas del pasado marzo.

Dice que detrás de la imagen de hombre fuerte y transgresor del aspirante está alguien “jovial, paciente, puntual, energético y que duerme poco”.

Ya mostraba algunas de estas características cuando despuntó muy joven como empresario y antes de convertirse en un abogado mediático con clientes como Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro que fue extraditado de Venezuela a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

El periodista colombiano Gerardo Reyes indagó sobre el candidato mientras escribía una biografía sobre Saab.

“El biógrafo de De la Espriella, el periodista Ángel Becassino, trata de presentarlo como un niño prodigio. Se aprendió de memoria los discursos de Luis Carlos Galán, a quien su papá admiraba, y los recitaba subido encima de un taburete”, cuenta Reyes.

Galán fue un candidato presidencial asesinado en 1989 por sicarios del narcotráfico en colusión con agentes del Estado.

De la Espriella acabó siendo abogado defensor de Alberto Santofimio Botero, el exministro de Justicia que en 2007 fue hallado culpable como instigador del asesinato de Galán.

Volviendo a su niñez, Reyes menciona que el candidato montó un negocio de venta de víveres en un barrio de Montería, ciudad donde se crio en el norte de Colombia.

Más tarde se graduó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. “Ahí también hizo negocios; vendiendo ropa, whiskey y esmeraldas en EE.UU.”, añade el periodista.

Hoy el empresario asegura manejar decenas de compañías en sectores diversos: inmobiliaria, comercio de alimentos, bebidas y ropas, ganadería y su firma de abogados, De la Espriella Lawyers.

Con los beneficios de estas empresas y créditos personales dice financiar su campaña.

El abogado mediático

Además de a Saab, de quien el abogado dice haberse desvinculado en 2021, ha defendido múltiples casos dentro de los que se incluyen artistas, víctimas de violencia y desastres medioambientales e individuos vinculados al paramilitarismo.

Esto último ha suscitado críticas en corrientes de opinión, aunque su equipo lo enmarca dentro del ejercicio habitual de un penalista y del derecho a una defensa legítima.

“Llega al mundo paramilitar de la mano de un antropólogo de Montería que enseñaba geopolítica, buenos modales e historia a Carlos Castaño, el líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, relata Reyes.

También representó a David Murcia Guzmán, fundador de la firma DMG. Esta empresa fue intervenida por el Estado en un escándalo de captación masiva e ilegal de dinero.

Además de estos casos, el abogado ha defendido a comunidades afectadas por los impactos medioambientales de la mina de níquel Cerro Matoso, a víctimas de violencia de género y a la fallecida congresista de izquierdas Piedad Córdoba, en su momento acusada de enriquecimiento ilícito.

La bandera de la seguridad

De la Espriella anunció sus intenciones de buscar la presidencia en julio de 2025, un mes después de que el precandidato Miguel Uribe Turbay fuese baleado en público en Bogotá.

Para entonces el empresario había creado una prolífica marca en redes.

“Entendió mucho antes de la contienda el momento digital del país. Con muchos videos y distintas cuentas, generó conversación antes de lanzar la candidatura”, analiza para BBC Mundo la estratega política Catalina Suárez.

Un tema central de esa conversación fue la seguridad.

Tras cuatro años de gobierno de Petro y su cuestionada política de “paz total”, el país ha experimentado una expansión de grupos armados en número y territorio.

Junto a la tragedia de Uribe Turbay, fallecido dos meses después del tiroteo, Colombia también acusa crisis de seguridad vinculadas al narcotráfico y otras rentas ilícitas.

Si bien varios analistas apuntan que el deterioro en seguridad no es consecuencia única de la “paz total”, el mensaje de que en buena parte lo es, defendido por De la Espriella, cala en ciertos votantes.

“Va a arrasar con toda la delincuencia. Se nota que es quien sacará a flote este país”, me dice una simpatizante suya de clase trabajadora, que prefiere no dar su nombre.

“Nadie ha enarbolado la bandera de la seguridad como De la Espriella. Su apodo del Tigre se volvió un símbolo para los descontentos. Con el chaleco, el atril blindado y su esquema de seguridad, muestra que no se amedrenta. Con este tema ha creado una polarización fuerte”, comenta Suárez.

De la Espriella promete desmantelar la política de paz de Petro y es firme crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano de justicia transicional y reparadora creado en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016.

Ha llamado a la izquierda “enemigos de la república”.

Como Bukele en El Salvador, dice que pretende construir megacárceles. También planea “eliminar” a narcotraficantes, disidencias guerrilleras y otros grupos armados.

Ha anunciado que quiere fumigar hectáreas de coca, bombardear campamentos “narcoterroristas” y dar de baja a cualquier avión o embarcación con drogas que salga de Colombia.

Dice que para ello pedirá la ayuda de Estados Unidos, Europa e Israel.

De la Espriella combina su postura de hombre fuerte a la vez que realza el valor de la familia tradicional y el cristianismo, tras convertirse a la fe después de perder a un ser querido hace seis años.

Su esposa, Ana Lucía Pineda, graduada como administradora y directora de empresas, le acompaña con frecuencia en sus actos. Tienen cuatro hijos.

También promete mejorar el sistema de salud, ser implacable contra la corrupción e incentivar el crecimiento de la economía con la explotación de hidrocarburos y minera, libertades tributarias, ajustes fiscales y severos recortes estatales.

Para esto último ha dicho que utilizará “la motosierra” como Milei en Argentina.

Discurso transgresor (y controvertido)

De la Espriella dice rechazar la corrección política. Encaja de alguna forma en el discurso transgresor con el que se presenta ante el electorado.

“Con esta foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, dijo De la Espriella en una entrevista en Piso8, un canal de streaming, a comienzos de mayo.

Luego pidió a los entrevistadores, entre los que se encontraba una mujer, que le hicieran zoom a la foto, tras unos comentarios que se habían producido en el programa sobre las partes íntimas del candidato y un supuesto implante de silicona.

Su postura fue criticada como machista entre oponentes políticos y otros usuarios en redes sociales.

“Si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas (…) Todo ocurrió en un contexto humorístico”, se excusó el abogado.

En otra entrevista, De la Espriella pareció imitar la voz del político Juan Daniel Oviedo, abiertamente homosexual, añadiendo que había “vainas” de él “que no le gustaban” y que “no tenían arreglo”.

El comentario fue interpretado como homófobo por voces de la política. El abogado dijo que era una broma sacada de contexto.

Como “outsider” y “empresario de éxito”, como se define, De la Espriella dice tener la independencia de “los mismos de siempre” para tomar las medidas que requiere el país.

Rodrigo Lara Restrepo, político e hijo del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado durante el reinado del cartel de Medellín, hizo público su apoyo por el abogado por esta razón.

“Me entusiasma su independencia y libertad de la política tradicional y la élite empresarial. Es algo único en la historia de Colombia”, dice a BBC Mundo.

Pese a esto, en las últimas semanas el candidato recibió apoyos de exmiembros de gobiernos como el de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, fue ministro de Hacienda y Comercio con el exmandatario Iván Duque. También procede de una casta política que incluye a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia colombiana.

Y la casa Char, un poderoso clan político y económico de Barranquilla, anunció a comienzos de mayo su respaldo al candidato.

Cinco analistas de distintas universidades y centros de pensamiento consultados por BBC Mundo consideran que estos apoyos provienen de la clase política tradicional que el aspirante dice rechazar.

En resumen, coinciden, “es difícil gobernar Colombia sin estos avales y políticos expertos en el funcionamiento del Estado”.

“Extrema coherencia”

El discurso de mano dura de De la Espriella, unido a su estilo confrontativo, anti-élite y conservador ha hecho que desde algunos medios, oponentes políticos y analistas se le tilde como “ultraderechista y representante de la extrema derecha”.

Es una etiqueta que ignoran en su campaña.

“Nosotros burlamos la categorización de extrema hablando de extrema coherencia”, explica Gómez Martínez, aliado del candidato.

“No creemos que esto sea un tema de ideologías, sino de principios y valores fundacionales. Creemos que el pueblo colombiano no está en el debate de las ideologías. Las élites sí, porque permite generar etiquetas”, añade el recién elegido senador, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, un influyente político asesinado en 1995. Los principios y valores fundacionales a los que se refiere Gómez Martínez giran en torno a los desafíos del Estado colombiano en seguridad, productividad, justicia, corrupción, educación y valores.

Cuestionado por qué valores plantean, Gómez aludió a la “moral cristiana, judeocristiana, que es la que construye esta sociedad”.

Según encuestas recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la población que se identifica como católica se estima en un 80% del total de 52 millones de colombianos. Otros grupos cristianos rondan el 10%.

Patricia Muñoz Yi, politóloga de la Universidad Pontificia Javeriana, dice que no ve a De la Espriella como “tan ultraderechista”, pero reconoce que “ha intentado ser más radical que la derecha referente del Centro Democrático”.

Centro Democrático es el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe y que fue representado en esta primera vuelta por la senadora Paloma Valencia, quien quedó tercera sin pasar al balotaje y por debajo de lo que le daban las encuestas.

Laura Bonilla, analista política y subdirectora de la Fundación Pares, considera que el movimiento del abogado es una “derecha populista”.