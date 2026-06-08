El discreto incremento del poder nuclear de Corea del Norte

La semana pasada el líder norcoreano Kim Jong-un le recordó al mundo la amenaza nuclear de Pionyang al anunciar planes para reforzar las fuerzas nucleares “a un ritmo exponencial”, mientras los medios estatales difundían imágenes de él visitando lo que, según Corea del Sur, es probablemente una nueva planta de enriquecimiento de uranio.

La presentación de la planta se produjo una semana después que el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano emitiera un comunicado en el que juraba que la “desnuclearización” de Corea del Norte “nunca sucederá”. Esto en respuesta a los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Japón, India y Australia, que conforman el llamado grupo Quad y pidieron la “desnuclearización completa” de Corea del Norte tras una reunión en Nueva Delhi.

Corea del Norte se ha mostrado cada vez más desafiante en el desarrollo de su programa nuclear y Kim declaró en febrero de 2026 que la condición de su país como potencia nuclear es “total y absolutamente irreversible”. Kim también insistió en que cualquier negociación o contacto diplomático con Estados Unidos dependía de que Washington reconociera a Corea del Norte como un Estado con armas nucleares.

Corea del Norte se mantiene firme en su postura

El programa nuclear de Corea del Norte apenas ha suscitado interés hasta ahora durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien se reunió con Kim en tres ocasiones durante su primera administración, sin que consiguiera que Pyongyang abandonara sus armas nucleares. Desde entonces, Corea del Norte ha estado sentando las bases institucionales y físicas para un programa de armas nucleares más sólido.

En 2023, Pionyang modificó su Constitución para consagrar su “política de desarrollo de la fuerza nuclear”. Al mismo tiempo, ha deteriorado sus relaciones con Corea del Sur. A principios de mayo de 2026, los servicios de inteligencia surcoreanos revelaron que Pionyang había codificado una política de “lanzamiento nuclear automático” en una ley en caso de que el aparato central de mando y control o el propio Kim fueran blanco de “fuerzas hostiles”.

Mientras que en abril el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Kadlec, declaró ante la Comisión de Servicios Armados del Senado que las fuerzas nucleares de Corea del Norte “son cada vez más capaces de atacar a Estados Unidos” y que sus fuerzas de misiles “pueden atacar a Corea del Sur y Japón con ojivas nucleares o convencionales”.

Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Asociación para el Control de Armas, con sede en Washington, declaró a DW que “hace años que Estados Unidos no cuenta con una estrategia eficaz ni una política de compromiso seria hacia Corea del Norte”. No obstante, añadió que Estados Unidos y sus aliados “no deberían renunciar a la desnuclearización como objetivo final”. Afirmó que la congelación y posterior reducción del programa de armas nucleares de Corea del Norte dependería en primer lugar de “estabilizar la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte y reducir los riesgos de conflicto”.

¿Cuál es la capacidad de ataque nuclear de Corea del Norte?

Según la Evaluación Anual de Amenazas (ATA) de 2026 de la comunidad de inteligencia estadounidense, publicada en marzo, Corea del Norte está “comprometida con la expansión de sus programas de armas estratégicas, incluidos misiles y ojivas nucleares, para consolidar su capacidad de disuasión”. Otra evaluación de amenazas de 2025 indicaba que Kim estaba dando prioridad al desarrollo de armas nucleares tácticas, armas nucleares “más pequeñas y ligeras”, junto con “ojivas nucleares ultragrandes”.

Es difícil evaluar cuántas ojivas nucleares posee actualmente Corea del Norte, ya que en la actualidad no es posible realizar una supervisión independiente. En 2024, la Federación de Científicos Estadounidenses estimó que Corea del Norte posee suficiente material fisionable para producir 90 ojivas, pero que probablemente ha ensamblado alrededor de 50. Los servicios de inteligencia estadounidenses evaluaron ese mismo año que Corea del Norte había “presentado una supuesta ojiva nuclear táctica y afirmado que podía montarse en al menos ocho sistemas de lanzamiento, incluidos un vehículo submarino no tripulado y misiles de crucero”.

Corea del Norte también ha probado varios misiles balísticos intercontinentales (ICBM) desde 2017. En 2025, afirmó haber probado un misil hipersónico lo suficientemente rápido como para eludir las defensas aéreas. Los servicios de inteligencia estadounidenses también estiman que Corea del Norte se ha beneficiado de los conocimientos y la tecnología rusos a cambio de apoyar la invasión de Ucrania por parte de Moscú. “En los últimos ocho años, el arsenal nuclear de Corea del Norte se ha ampliado tanto cuantitativa como cualitativamente”, afirmó Davenport, quien agregó que el arsenal se está ampliando para incluir activos marítimos.

¿Realizará Corea del Norte otra prueba nuclear?

Corea del Norte ha llevado a cabo seis pruebas nucleares subterráneas desde 2006 y Pionyang afirma que la última prueba, realizada en 2017, fue una bomba de hidrógeno que podría ser lanzada desde un misil balístico intercontinental. Un año después, Corea del Norte afirmó que no llevaría a cabo más pruebas. Pero según un informe de inteligencia estadounidense de 2025, ha “restaurado su centro de pruebas nucleares y ahora está preparada para realizar una séptima prueba nuclear en el momento que elija”.

Sin embargo, Davenport afirmó que es poco probable que Corea del Norte lleve a cabo otra prueba “sin una justificación técnica clara”. Kim Jong Un “puede estar esperando a realizar la prueba hasta que sea necesario verificar un nuevo diseño de ojiva”, dijo.

“Corea del Norte paga un precio por las pruebas nucleares”, añadió la experta en control de armas, al señalar que una nueva prueba nuclear dificultaría que sus aliados Rusia y China protegieran a Pionyang de la condena internacional y las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU.

El régimen de Corea del Norte sigue insistiendo en que las armas nucleares son un elemento disuasorio esencial para su supervivencia. Y mientras Pionyang observa cómo el régimen de Irán es objeto de ataques, verá pocas razones para modificar su estrategia.

Artículo de Wesley Rahn