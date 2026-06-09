El día que “Toti” Orellana solidarizó con Camila Flores

Son probablemente dos de las figuras más opuestas del espectro político: la exministra de la Mujer, la frenteamplista Antonia “Toti” Orellana y la actual senadora por Renovación Nacional Camila Flores. Sin embargo, ayer la primera solidarizó con la segunda, luego que durante varias horas circularan por redes sociales imágenes de la representante de RN intimando con un hombre, que sería su jefe de gabinete.

Por cierto, no es la primera filtración que se produce en cuanto a su vida personal, pues hace varias semanas comenzó a aparecer, también en redes sociales, la demanda de divorcio que interpuso en contra de ella su exesposo, Percy Marín, documento en el cual también se detallan una serie de situaciones de carácter privado.

De hecho, en un video que subió a sus cuentas de redes sociales, la parlamentaria apuntó directamente a Marín por las imágenes, aseverando que estas fueron liberadas en la web por “mi exmarido, coludido con otras personas”. Se trata de imágenes captadas por una cámara ubicada en el living de la vivienda que compartían.

Del mismo modo, Flores dijo que “es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar: no entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie, y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera. Él no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie”.

Asimismo, aseguró que “yo me separé, le pedí a mi exmarido que abandonara la casa, no tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar, violencia que a él había ejercido sobre mi persona, acción por violencia intrafamiliar que el mismo día 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse. ¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que cuando una mujer simplemente no quiere estar con él, destruir a esa persona por venganza, denostar a esa persona que ya no está en pareja?”.

Uno de los apoyos más inesperados de la jornada llegó desde la cuenta de X de Orellana, quien apostilló el video de la parlamentaria, diciendo “repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia”.

Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia. https://t.co/WuS8X2h1mk — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) June 8, 2026