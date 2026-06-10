La vieja amistad de Luis Hermosilla y el defensor de Verónica Sabaj, Isidro Solís

No son pocos a quienes llamó la atención que el lunes pasado la destituida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, se presentara a la formalización de cargos que efectuó la Fiscalía de Valparaíso en contra de ella y del abogado Luis Hermosilla, junto al abogado Isidro Solís, un viejo conocido, amigo y exsocio de su coimputado.

En efecto, el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, masón y militante del Partido Radical por más de 50 años (aunque en los últimos años se integró a Amarillos) fue muy cercano al protagonista del caso Audios y su defensa de la exjueza Sabaj, que era una suerte de protegida de Hermosilla, parece indicar que la amistad ha pervivido, pese a todo lo ocurrido.

En una entrevista concedida a Canal 13, en 2023, efectivamente, Solís dijo que “yo conozco a Luis hace más de 40 años, y por eso que he dicho, uno no puede simplemente borrar una parte de su vida. Yo, con Luis Hermosilla fui socio, fui socio de oficina”.

Asimismo, explicó que “llevamos casos juntos, somos amigos, nuestras familias se se conocen. Mis hijas e hijos hablan de él como ‘el tío Luis’. Entonces, estoy hablando de una persona extraordinariamente cercana. Entonces, ha sido un caso, como como contesté en algún otro medio, mí ha sido impactante, pero también ha sido muy doloroso. Impactante porque el material de las grabaciones contiene expresiones, formas de hablar que a uno le resultan chocantes, y eso se te hace muy doloroso”.

En declaraciones judiciales dadas a conocer por La Tercera en 2024, luego de la detención del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, Solís aseveró que “en realidad creo que el abogado Hermosilla nunca ha tenido el poder ni la influencia que se atribuye en las conversaciones que se han conocido” y que “según mi apreciación, Luis es una persona que tiene muchos conocidos, transversalmente, quien es o era un abogado influyente, pero en ningún caso con el poder para nombrar ministros de corte o jueces como se ha sostenido”.

Cabe indicar que, según los registros del Diario Oficial, Solís fue socio también de Juan Pablo Hermosilla, quien posee una compañía limitada del mismo nombre, que presta servicios jurídicos, y en la cual había otros abogados que se retiraron de ella en 2005, quedando como únicos socios Juan Pablo Hermosilla (con un 80% de la empresa) e Isidro Solís, con el 20% restante, por medio de la sociedad “Inversiones Solís y Oliver Limitada”, la cual se retiró de la sociedad en 2013.

Actualmente Solís es parte de “Solís Abogados”, junto a profesionales como Felipe Polanco, Felipe Morales y Alejandro Usen. Defendieron en la parte inicial del proceso en su contra al exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, actualmente formalizado, debido a mensajes de Whatsapp que intercambió con Luis Hermosilla durante una audiencia de drogas, en Coyhaique, y también han asumido -principalmente a través del abogado Polanco- al exfiscal regional oriente, Manuel Guerra, también formalizado por sus vínculos con Hermosilla.