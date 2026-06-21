El lado más desconocido del nuevo secretario general del Senado Luis Rojas

Dos trozos de pan batido, sobre un plato con el logo del Senado, y la leyenda “Hoy la marraqueta es más crujiente” eran parte de la composición de un meme que circuló por el Congreso la mañana del jueves. El mensaje hacía alusión a la noche anterior, cuando en el Senado se escogió por 45 votos -tras varios años de controversias por su antecesor- al nuevo secretario general de la Cámara, Luis Rojas Gallardo, que marcaba el fin de una controvertida era encabezada por su antecesor..

En los pasillos del Congresos cuentan que el abogado, y doctor en derecho, tiene una trayectoria de 34 años en el Congreso, es un coquimbano de esfuerzo y virtudes humanas. Y sobre todo cuentan que detrás de la sobriedad que exige su cargo, cultiva una pasión que lo ha llevado a las cabinas de transmisión más importantes del mundo: es un experimentado relator y comentarista deportivo.

Según explican quienes lo conocen de niño jugó en las inferiores de Coquimbo Unido y por años trabajó en dos radios de Valparaíso como relator y comentarista. “Cubrir mundiales y copas américas ha sido parte esencial de mi vida”, señaló Luis Rojas en una entrevista en la revista de la PUCV.

En años anteriores, Rojas formó parte del equipo de transmisiones de televisión en canales como UCTV, participando en la narración de encuentros de gran relevancia mundial. Quienes lo conocen de cerca destacan que es un relator de excelente calidad, capaz de separar su rigor legislativo de la emoción del fútbol. Esta afición parece ser una herencia compartida, ya que su hermano también se desempeña como relator deportivo en la zona de Coquimbo.

Rojas es destacado como uno de los principales impulsores y el ejecutor clave del proyecto de modernización de la Cámara de Diputados. Su nueva tarea fundamental será desarrollar un proyecto de modernización similar para el Senado, adaptando la experiencia de la Cámara a la naturaleza distinta de la Cámara Alta.