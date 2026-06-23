Trump vs. Anthropic: un precedente arriesgado para la IA

Ejecutivos de Silicon Valley y líderes de todo el mundo intentan entender la última ofensiva de Donald Trump contra Anthropic, la empresa de inteligencia artificial (IA) responsable de los potentes modelos Claude.

Apenas unos días después del lanzamiento de sus actualizaciones más avanzadas —Claude Fable 5 y el aún más potente Mythos 5—, la administración Trump impuso el 12 de junio estrictos controles de exportación sobre los modelos de Anthropic.

Washington justificó la medida alegando riesgos para la seguridad nacional derivados del llamado jailbreaking —prompts diseñados para eludir las normas de seguridad de la IA—, algo que la empresa tecnológica con sede en San Francisco calificó de problema menor, exagerado y presente también en plataformas rivales.

Sin embargo, dado que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha prohibido de hecho a ciudadanos extranjeros de todo el mundo utilizar estos modelos, lo que incluye a empleados de la propia Anthropic, la empresa tiene pocas alternativas y ha optado por suspender por completo el acceso global.

La decisión de Washington llegó apenas unos días después de que Anthropic presentara los documentos para salir a bolsa, con la intención de captar decenas de miles de millones de dólares de los inversionistas.

Expertos y aliados, sorprendidos por el “interruptor de apagado” de EE. UU.

En el sector tecnológico, la prohibición de Trump ha suscitado fuertes críticas. En una carta abierta publicada el domingo 14 de junio de 2026, un grupo de más de 170 ejecutivos tecnológicos advierte que las restricciones “ponen en riesgo el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial”, al privar a los expertos en ciberseguridad de sus herramientas más avanzadas, mientras las capacidades de China continúan creciendo rápidamente.

Durante la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia, el primer ministro de India, Narendra Modi, pidió un acceso “amplio e inclusivo” a los modelos de IA estadounidenses. Por su parte, el Reino Unido solicitó quedar fuera de la prohibición, petición que fue rechazada.

Por otro lado, algunos legisladores europeos califican el hecho de que Washington pueda cortar el acceso a estas tecnologías como un “interruptor de apagado inmediato” (kill switch), lo que, según argumentan, refuerza la necesidad de que la Unión Europea garantice su propia soberanía en materia de inteligencia artificial.

“No compraremos modelos desarrollados por estas empresas si, de la noche a la mañana, pueden, sencillamente, apretar un interruptor y desconectarlos”, ha advertido al respecto el presidente francés, Emmanuel Macron.

En una nota publicada hace unos días, Clemens Fuest, presidente del instituto alemán ifo, advierte que la prohibición de exportación pone de relieve la “vulnerabilidad” de Europa en materia de capacidades de inteligencia artificial y pide ampliar la infraestructura de centros de datos, fábricas de chips y energía dentro del bloque.

Aunque Europa es una gran usuaria de IA, controla menos del 5 por ciento de la infraestructura mundial del sector, frente al 75 por ciento de Estados Unidos y el 15 por ciento de China, señala Fuest.

Anthropic se ganó enemigos en el Pentágono

A comienzos de 2026, Anthropic entró en conflicto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El motivo fue su negativa a levantar restricciones de larga data que impiden utilizar sus modelos de IA para vigilar de forma masiva a ciudadanos estadounidenses o para sistemas de armas letales totalmente autónomos.

El Pentágono calificó a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” y amenazó con cancelar contratos por valor de cientos de millones de dólares, lo que llevó a la empresa creadora de Claude a iniciar acciones legales.

Los planes de salida a bolsa de Anthropic enfrentan obstáculos

¿Podrían estas controversias afectar los planes de Anthropic de salir a bolsa en otoño?

Los banqueros creen que la empresa podría recaudar entre 30.000 y 60.000 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) de la historia.

La compañía fue valorada recientemente en casi un billón de dólares y actualmente genera ingresos estimados en cerca de 47.000 millones de dólares al año.

La cuestión es cómo puede afectar a la confianza de los inversionistas el hecho de haber sido puesta en la mira de la Casa Blanca, enfrentar restricciones a la exportación de sus modelos estrella y haber perdido importantes contratos gubernamentales.

Wall Street espera que Anthropic —junto con una posible salida a bolsa de OpenAI, propietaria de ChatGPT— logre replicar el extraordinario entusiasmo que despertó a comienzos de este mes la OPI de SpaceX, de Elon Musk, que recaudó 75.000 millones de dólares.