Mbappé responde a senadora paraguaya por dichos racistas: “Es una mujer despreciable”

Una foto “Con el Presidente de Chile (José) Antonio Kast” publicada hace 4 días en la cuenta de Instagram de la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla de Boccia está llena de comentarios de franceses y de banderas de Francia. ¿La razón? Unas polémicas declaraciones que hizo ella tras la derrota de Paraguay ante Francia en el Mundial 2026, apuntando directamente a Kylian Mbappé.

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“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…”, expuso en otro post de Instagram la parlamentaria del partido de centro (con facciones de izquierda y derecha), Partido Liberal Radical Auténtico.

“Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió.

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Posteriormente, en X (antes Twitter) siguió con los insultos: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada”.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta oficial, más allá de los comentarios de los franceses, vino del propio Mbappé, quien usó su cuenta de X para criticar a la senadora: “Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”.

“Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, dijo.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026