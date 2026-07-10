Patriot Front: los supremacistas enmascarados que marcharon por Washington

Un alto funcionario del gobierno de Trump restó importancia a un desfile del 4 de julio protagonizado por supremacistas blancos enmascarados en Washington, calificándolo como un ejemplo de la “confusa” democracia amparada por la libertad de expresión que garantiza la Constitución.

“Ciertamente lo que representan es algo con lo que no podría estar de acuerdo en absoluto. Pero uno de los principios fundacionales de Estados Unidos, que hace que la democracia sea desordenada, es la libertad de expresión”, declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, al programa State of the Union de CNN.

Patriot Front marcha por el centro de Washington

En escenas impactantes, mientras los estadounidenses celebraban el 250 aniversario del país el sábado, cientos de hombres enmascarados portando banderas de batalla confederadas o banderas estadounidenses y luciendo los logotipos del movimiento supremacista blanco Patriot Front fueron vistos marchando por zonas de Washington al grito de “¡Reclamemos Estados Unidos!”.

Vestidos con un uniforme de pantalones y gorras color caqui y camisas azul oscuro, y aparentemente liderados por el fundador del grupo neofascista, Thomas Rousseau, los hombres enmascarados abarrotaron el sistema de metro de la ciudad, se congregaron frente a la estación de tren Union Station y marcharon hacia el Capitolio.

Al ser consultado por CNN sobre si condenaría al grupo y lo que representa, y si instaría al presidente Donald Trump a hacer lo mismo, Burgum eligió sus palabras con cautela.

“Hay muchas cosas que veo que podría considerar personalmente ofensivas, reprensibles (sic). Pero en Estados Unidos, la libertad de expresión está permitida” bajo la Constitución del país, dijo el secretario del Interior, para luego pasar a criticar a los candidatos progresistas que se postulaban a elecciones, tildándolos de “comunistas” en Estados Unidos.

La respuesta de la policía de Washington

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington informó que el grupo nacionalista blanco marchó brevemente por los vecindarios cercanos al Capitolio y abandonó la ciudad antes de las 11:00 horas.

“El MPD (siglas en inglés de la policía) reconoce el derecho de las personas a expresar pacíficamente sus opiniones y sigue comprometido con mantener la seguridad pública para los residentes y visitantes de Washington D.C.”, declaró una portavoz de la policía en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

Varios videos han circulado en internet mostrando a los miembros de Patriot Front marchando por Washington el sábado. En uno de ellos, difundido por el senador republicano Mike Lee, un hombre que aparentemente transmite en vivo la concentración frente a Union Station describe la escena como una “victoria aria total”.

El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió la libertad de expresión durante una entrevista en CNN. Imagen: Zach D Roberts/NurPhoto/picture alliance

De Charlottesville a la nueva estrategia antiterrorista

Patriot Front fue fundado tras la mortal manifestación “Unite the Right” (“Unamos a la derecha”) de 2017, que reunió en Charlottesville, Virginia, a nacionalistas blancos portadores de antorchas provenientes de todo el país.

Aquella manifestación culminó cuando un supremacista blanco declarado embistió con su auto a un grupo de contramanifestantes, matando a una mujer e hiriendo a otras 19 personas.

Para escándalo general, Trump tardó 48 horas en pronunciarse sobre la violencia, y luego afirmó que había “gente muy buena de los dos lados” de las protestas, lo que generó fuertes críticas.

El Southern Poverty Law Center, un grupo de defensa legal que monitorea el extremismo en Estados Unidos, describe a Patriot Front como un grupo de odio nacionalista blanco que “se centra en la retórica teatral y el activismo”.

En una nueva estrategia antiterrorista publicada en mayo, el gobierno de Trump identificó al “extremismo violento de izquierda” como una de las tres principales amenazas terroristas que enfrenta el país.

Esto marcó una ruptura con la administración anterior, la del demócrata Joe Biden, que había señalado a los grupos marginales de extrema derecha, en particular a quienes profesan la supremacía blanca, como una amenaza importante.