Prófugo de la ETA fue ubicado en Venezuela tras aparecer en listado de víctimas de terremoto

La asociación española Dignidad y Justicia reclamó a la Audiencia Nacional española que emita una resolución para “búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición” de Luis Olalde, a quien acusa de participar en un atentado cometido en España en 1978 en el que fueron asesinados tres guardias civiles.

Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, admitió a trámite la querella de Dignidad y Justicia y aceptó que se persone como acusación popular.

En la querella se recuerda que Olalde huyó a Venezuela en 1979 “para sustraerse a la acción de la justicia” y que el pasado 25 de junio la asociación denunciante “tuvo conocimiento de que el querellado fue rescatado entre los escombros de un edificio en el que residía junto a su esposa, en el barrio caraqueño de San Bernardino”.

El 25 de junio se conoció el fallecimiento en el terremoto de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta del exalcalde del municipio vasco de Ondarroa durante la Segunda República, José María Solabarrieta, quien se vio obligado a emigrar junto a su familia a Venezuela durante el Franquismo.

También se informó que su marido, Luis Olalde Quintela, había sido rescatado con vida. Olalde, que fue miembro del grupo terrorista independentista vasco ETA, tiene causas judiciales abiertas por la justicia española, aunque sus abogados han reclamado la prescripción de los delitos.

Precisamente el pasado 25 de junio, el magistrado Francisco de Jorge dictó un auto en el que acordaba rechazar los argumentos de la defensa de Olalde y “mantener activa la orden de requisitoria internacional” contra él.