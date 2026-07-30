El “particular” reclutamiento de seremi de Arica que pesquisó El Mostrador y le costó el puesto

Fue nuestra editora del newsletter Aquí Arica de El Mostrador, Ximena Astudillo quien pesquisó anoche el “particular” reclutamiento de dos tecnólogos médicos para el Laboratorio Regional de Salud Pública, Ambiental y Laboral del Ministerio de Salud, que publicitó la secretaria regional ministerial de Salud, la médico y presidente regional del Partido Republicano, Karla Kepec y que hoy le costó el cargo.

Exigiendo probidad en la función pública, anónimos denunciantes le enviaron a nuestra editora el mensaje de la autoridad donde ponía como condición que los postulantes fuesen militantes o ligados a la familia republicana para acceder a esos cupos sin mediar concurso público. La publicación la había realizado en un grupo de WhatsApp denominado “Partido Republicano Arica y Parinacota”.

El mensaje fue enviado por la autoridad a los militantes miembros de ese grupo bajo el siguiente tenor: “Junto con saludarles y esperando se encuentren bien les comento necesidad en mi servicio Seremi de Salud a 02 Tecnólogos médicos especialidad Laboratorio para integrarse a mi depto de LabSal, Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato. Agradezco enviarlo lo antes posible. Cariños a todos y seguimos trabajando por nuestra región y gobierno. Saludos Dra. Karla Kepec”.

El posteo fue reproducido por nuestra editora de Aquí Arica en su red de Instagram. La denuncia se viralizó rápidamente y comenzó a generar debate en distintos círculos políticos. Durante el día se desencadenaron las reacciones del diputado liberal Luis Malla y de las consejeras regionales Denisse Morales (PS) y María Victoriano (PC), emplazando al Gobierno a cumplir sus promesas de transparencia en el ejercicio de la función pública.

La publicación de la seremi también generó cuestionamientos a nivel interno del propio partido a nivel regional. Ello debido a que la renunciada seremi es partidaria de la Lista 1 “Firmes en la verdad. La Lista del cambio”, que postula a tomar el control de la directiva en las elecciones que se harán e 8 de agosto próximo. El grupo se define como de “los servidores públicos”, dado que en ella postulan como candidatos los concejales, Jacqueline Boero y Víctor Sepúlveda y la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera.

El candidato de la Lista 2 “Unidad Republicana, Alan Céspedes salió al frente y también reprochó la convocatoria de la dimitida autoridad. “Como candidato a la Presidencia Regional del Partido Republicano de Chile en Arica y Parinacota, rechazo categóricamente toda utilización de cargos públicos, influencias o funciones del Estado para favorecer intereses particulares, redes de cercanía o militancia partidaria en el acceso a empleos fiscales. Tales prácticas son incompatibles con los principios de mérito, probidad, transparencia y servicio al bien común que deben orientar nuestra acción política”, señaló en su declaración pública.

A raíz de ello, El Mostrador pidió en la mañana una vocería de la Seremi de Salud, pero durante la tarde esta fue radicada en el Ministerio de Salud. Pasadas las 17.30 horas la Secretaría de Estado emitió un comunicado confirmando la renuncia de la seremi, anotando la región 4 seremis renunciados y convirtiéndose ella en la número 31 en abandonar el cargo a nivel nacional.