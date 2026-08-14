Zelenski dice que Corea del Norte enviará 50 mil soldados a luchar contra Ucrania

Corea del Norte está preparando un refuerzo masivo a su apoyo militar a Moscú en la guerra contra Ucrania. Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Pionyang desplegaría hasta 50.000 efectivos adicionales en Rusia.

A finales de julio, Zelenski afirmó que Moscú pretendía incorporar otros 30.000 soldados norcoreanos. El fin de semana elevó la cifra y aseguró que Corea del Norte había decidido enviar entre 30.000 y 50.000 militares. No precisó si ese número incluye a las tropas norcoreanas que ya participan en operaciones relacionadas con el conflicto.

El mandatario ucraniano también advirtió de que Corea del Norte está ganando experiencia en guerra moderna y pidió a Corea del Sur intensificar la cooperación con Ucrania en áreas como la defensa antiaérea y los drones. Dos días después aseguró que Rusia había recibido nuevos misiles balísticos norcoreanos, presuntamente utilizados en un ataque contra Zaporiyia.

Miles de bajas norcoreanas en la guerra de Ucrania

Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto de defensa en el verano de 2024. Meses después, Pionyang comenzó a enviar tropas de combate a Rusia. Analistas estiman que entre 14.000 y 15.000 militares norcoreanos fueron desplegados, principalmente en la región de Kursk.

Posteriormente, Corea del Norte aceptó enviar otros 6.000 zapadores y trabajadores especializados en construcción militar. Además, según autoridades surcoreanas y ucranianas, ha suministrado a Rusia millones de proyectiles de artillería y misiles balísticos. Los servicios de inteligencia de Corea del Sur calculan que alrededor de 6.000 soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos desde el inicio de su participación.

La agencia japonesa Kyodo, citando a la inteligencia militar ucraniana, informó ayer que el aumento de efectivos está en preparación. Fuentes ucranianas sostienen que hasta 50.000 soldados norcoreanos podrían llegar a Rusia antes de finales de noviembre. Dichas tropas asumirían tareas en las regiones rusas de Kursk, Briansk y Bélgorod, lo que permitiría liberar efectivos rusos para combatir en el frente ucraniano.

El posible despliegue parece “cada vez más real”

Yu Yong-weon, diputado surcoreano y experiodista especializado en asuntos militares, afirmó que la cooperación entre Moscú y Pionyang es cada vez más estrecha. Yu, que visitó Ucrania en 2025 y de nuevo en febrero de 2026, aseguró haber escuchado informes sobre un posible nuevo despliegue.

“Me preocupa que esta posibilidad parezca cada vez más real”, compartió con DW.

A su juicio, una fuerza de entre 30.000 y 50.000 militares supondría un aumento significativo respecto al primer contingente enviado por Corea del Norte.

¿Cubrirá Corea del Norte las espaldas a Rusia?

Han Ki-bum, exsubdirector del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, llamó a la cautela respecto a las cifras difundidas por Ucrania.

“Inicialmente, Ucrania habló de 30.000 efectivos adicionales antes de elevar la estimación a 50.000, sin presentar pruebas detalladas sobre el despliegue previsto”, contó a DW.

“Corea del Norte dispone de suficiente personal militar para hacer posible un despliegue de este tipo sin debilitar seriamente sus capacidades defensivas”, según Han.

“Aunque la guerra se encuentra en gran medida estancada, un país que libra un conflicto prolongado siempre percibirá que le falta personal”, afirmó Han. “La infantería norcoreana podría, por tanto, encargarse de proteger las zonas de retaguardia rusas, permitiendo que más soldados rusos sean desplegados en los combates de primera línea en Ucrania”.

Oficiales rusos elogian a los norcoreanos

Han estima que, de las aproximadamente 6.000 bajas norcoreanas registradas hasta ahora, unas 2.000 habrían sido mortales.

“Se cree que entre 1.000 y 2.000 soldados de combate e ingenieros han regresado a su país, donde, los veteranos y las familias de los soldados muertos habrían recibido viviendas y otras prestaciones preferenciales”, afirmó Han.

El analista sostiene que las tropas norcoreanas sufrieron fuertes pérdidas iniciales, pero mejoraron su rendimiento y adaptación. Su estilo de combate agresivo podría explicar los elogios públicos recibidos del presidente ruso, Vladimir Putin, y de otros dirigentes rusos.

También llegan mujeres norcoreanas

Ahn Chan-il, director del Instituto Mundial de Estudios sobre Corea del Norte y exsoldado norcoreano, considera que un despliegue de 50.000 efectivos es militarmente viable.

Ahn afirmó que “recientemente se ha observado a mujeres norcoreanas viajando a Rusia, aunque todavía no está claro si participarán en labores de reconstrucción o en tareas sanitarias”.

La guerra de Ucrania como campo de entrenamiento

Según Ahn, “los soldados que sobrevivan al conflicto podrían regresar a Corea del Norte con una experiencia militar muy valiosa”.

“Sin embargo, se da una exposición de miles de jóvenes soldados a la vida fuera de una de las sociedades más aisladas del mundo. Además, un aumento pronunciado de bajas podría complicar vender esta guerra como un éxito” añade Ahn.

“Un número limitado de caídos puede presentarse como héroes”, afirmó Ahn. “Pero decenas de miles de muertos y heridos podrían dejar familias en duelo y veteranos discapacitados, convirtiendo esta experiencia militar en una carga interna para Corea del Norte”.