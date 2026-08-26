¿Quién es Natalie Harp, la más estrecha y fiel colaboradora de Trump?

Es una presencia casi constante al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero hasta hace poco su leal colaboradora, Natalie Harp, había logrado mantenerse al margen de la atención pública.

Todo eso ha cambiado desde que se supo que esta mujer de 35 años fue una de las pocas personas que, tras una amenaza a la seguridad, se trasladó en secreto junto con Trump desde el Air Force One en Turquía.

A continuación, un candidato demócrata al Senado mencionó a la asistente ejecutiva rubia del presidente, en unas declaraciones que causaron revuelo en internet e indignaron a la Casa Blanca. “Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente desprovisto de defensa, que le ha regalado el emir de Qatar”, afirmó Jon Ossoff —a quien muchos consideran un posible candidato a la presidencia en 2028— en un discurso pronunciado el 16 de agosto.

Pero ¿Quién es exactamente esta asistente de Trump, de 80 años, que, según se informa, no se ha tomado ni un solo día de vacaciones desde que el republicano volvió al poder el año pasado?

“No me deja nunca”

A Harp se la ha apodado la “impresora humana” debido a su función de llevar consigo una máquina portátil para imprimir los documentos que Trump solicita.

Pero eso subestima enormemente su papel. En la práctica, actúa como guardiana del presidente al controlar la información que llega a Trump; según se informa, a menudo le orienta hacia contenido de extrema derecha en las redes sociales.

Harp es también una de las pocas funcionarias con acceso directo a la cuenta de Trump en Truth Social.

Ella escribe las publicaciones tal y como Trump se las dicta, llegando incluso a insertar sus características mayúsculas, según las imágenes del documental Art of the Surge, sobre la campaña electoral de 2024.

Según se informa, Trump cree que ella es insustituible, lo que explica su frecuente presencia a su lado en todos los lugares, desde el Despacho Oval hasta su helicóptero privado, el Marine One, y el propio avión presidencial.

“Todos ustedes se irán y ganarán dinero… ella nunca me abandonará”, dijo Trump, añadiendo que era la única persona que le quería tanto como su mujer y sus hijos, según el libro Regime Change, de los periodistas del New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan.

“Con todo mi corazón”

La magnitud de su lealtad hacia el presidente ha llamado la atención en algunos círculos.

“Tú eres lo único que me importa”, escribió Harp en una nota dirigida a Trump, según Regime Change. En otra nota se disculpaba por ser una “vergüenza”, después de que un video la mostrara corriendo a toda velocidad para seguir el ritmo del carrito de golf de Trump en su campo de Escocia, según informó el New York Times. El apunte estaba firmado “Con todo mi corazón, Natalie”.

En 2023, Harp insistió en viajar en el maletero de un todoterreno para acompañarle en un viaje a un juzgado de Nueva York, después de que los miembros del equipo le dijeran que no había sitio para ella en la comitiva, según informó CNN.

La Casa Blanca defendió enérgicamente su papel.

“Natalie Harp es una de las colaboradoras más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado a la AFP. “Los medios de comunicación deberían volver a informar sobre noticias reales y dejar de repetir los argumentos de los liberales obsesionados con Trump”.

La burbuja mediática de los MAGA también se ha unido para atacar tanto a Ossoff como a los medios de comunicación por esos comentarios.

Trump eludió esta semana una pregunta sobre Harp, pero comparó a Ossoff con el fallecido presentador de televisión Pee-wee Herman, mientras que la Casa Blanca atacó a una periodista de la CNN por preguntar al respecto, llegando incluso a decir que sus hijos se avergonzarían de ella.

Lucha contra el cáncer

Preston, el hermano de Harp con el que está distanciada, declaró a CNN que creía que su “deslumbramiento” por Trump no se debía a una “atracción física”, sino a que ella cree que Trump le salvó la vida.

Natalie Harp ha afirmado que padecía un cáncer óseo terminal, pero que se curó gracias a unos medicamentos experimentales a los que tuvo acceso gracias a un programa puesto en marcha por Trump durante su primer mandato.

Aunque ahora rara vez habla en público, se convirtió en una presencia habitual en actos relacionados con el Partido Republicano, donde contaba su historia, y también apareció en canales de noticias por cable de extrema derecha.

“Mi buen samaritano”, dijo Harp cuando subió al escenario con Trump en una reunión de la Coalición por la Fe y la Libertad en 2018.

“Hoy no estaría viva si no fuera por ti”, declaró Harp en la Convención Nacional Republicana de 2020.