La investigación por corrupción contra el candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro

Una película como punto de partida. La investigación contra el senador de Brasil, Flávio Bolsonaro, fue autorizada en julio por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, a petición de la Policía Federal y con el aval de la Fiscalía General.

El caso permaneció bajo secreto hasta esta semana, cuando el presidente del Supremo, Edson Fachin, ordenó levantar el secreto de parte de las actuaciones relacionadas con el escándalo del Banco Master.

La pesquisa busca determinar si el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro –quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado– cometió presuntamente delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas al intervenir en la financiación de ‘Dark Horse’, un largometraje aún no estrenado sobre la trayectoria de su padre.

El origen de las sospechas está en los contactos entre Flávio y Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, actualmente encarcelado en el marco de la investigación sobre el gigantesco fraude atribuido a la entidad.

Mensajes y documentos obtenidos por los investigadores muestran que el senador pidió dinero a Vorcaro para financiar la película y posteriormente reclamó que se aceleraran transferencias destinadas a cubrir gastos de la producción. Según la información divulgada por las autoridades y medios brasileños, Vorcaro habría aportado alrededor de 61 millones de reales —unos 12 millones de dólares—. Parte de los fondos habría sido transferida a través de un fondo con sede en Estados Unidos, lo que ha llevado a los investigadores a examinar quién recibió finalmente el dinero y cuál fue su destino.

Flávio Bolsonaro sostiene que los recursos eran privados y niega haber cometido irregularidades.

¿Qué se sabe del dinero y la ruta hacia Estados Unidos?

Una de las claves de la investigación es determinar si el dinero entregado por Vorcaro fue realmente destinado en su totalidad a la producción cinematográfica o si terminó financiando otras actividades vinculadas a la familia Bolsonaro.

La Policía Federal investiga, entre otras cuestiones, la utilización del fondo estadounidense Havengate para canalizar parte de los recursos. Esta semana, Mendonça homologó la colaboración de Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como “Mineiro”, a quien los investigadores señalan como operador financiero de Vorcaro y responsable de transferencias hacia ese fondo. Según la información publicada por la cadena local ‘O Globo’, el fondo está gestionado por un abogado próximo a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos.

La investigación sobre Flávio no es, además, la única que examina la financiación de ‘Dark Horse’. En un expediente separado, también instruido en el Supremo, la Policía Federal indaga si recursos públicos procedentes de enmiendas parlamentarias fueron desviados de forma irregular hacia entidades relacionadas con los productores de la película.

El jueves 10 de septiembre, la Policía ejecutó 49 órdenes de registro contra 29 investigados en varios estados. Entre los objetivos estuvieron el diputado Mario Frias, antiguo secretario de Cultura durante el gobierno de Jair Bolsonaro y guionista de la película, y la productora ejecutiva Karina Ferreira da Gama. Esa investigación examina posibles delitos como malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos relacionados con contrataciones públicas.

¿Un golpe potencial en una carrera electoral ajustada?

El momento en que se conoce la investigación aumenta su dimensión política. Flávio Bolsonaro es actualmente el principal candidato de la derecha para las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre en Brasil y aparece en los sondeos prácticamente empatado con el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en escenarios de segunda vuelta.

Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg publicada el 10 de septiembre situó a ambos dentro del margen de error, mientras otro sondeo difundido esta semana daba al senador una ligera ventaja, también dentro del empate técnico.

El efecto electoral de la investigación dependerá en buena medida de si aparecen nuevas pruebas y de cómo consiga cada campaña encuadrar el caso. Para Lula, el expediente ofrece un argumento para cuestionar la integridad del principal candidato de la oposición y vincularlo a un escándalo financiero de enormes dimensiones.

Para Bolsonaro, en cambio, la investigación puede alimentar el discurso de que las instituciones judiciales están actuando políticamente contra su familia, un argumento que sus seguidores ya han utilizado durante la crisis que atraviesa el Supremo. El propio Flávio Bolsonaro ha defendido que sus relaciones con Vorcaro fueron estrictamente privadas.

La investigación, sin embargo, está todavía abierta. No obstante, estar bajo investigación no implica que el senador haya sido acusado formalmente ni, mucho menos, condenado por esos delitos.

Claves del caso Banco Master y la crisis institucional

El expediente llega además en un momento de fuerte tensión dentro del propio Supremo. La investigación sobre Banco Master ha salpicado a políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial y ha provocado un enfrentamiento público entre Mendonça y el magistrado Alexandre de Moraes, también mencionado en las pesquisas por sus supuestos contactos con Vorcaro.

El presidente del Supremo, Edson Fachin, ha intervenido para contener la crisis y ha convocado al pleno del tribunal para abordar las acusaciones.

Lula, por su parte, ha defendido que se haga pública toda la información relacionada con el caso, independientemente de a quién pueda perjudicar.

Para Flávio Bolsonaro, el riesgo es doble. Una investigación que avance hacia acusaciones concretas podría erosionar su imagen entre votantes moderados en una elección muy ajustada.

Pero, al mismo tiempo, el enfrentamiento entre sectores de la derecha y el Supremo podría permitirle presentar el caso como una nueva batalla política contra el bolsonarismo. Con la primera vuelta prevista para octubre y Lula y Flávio prácticamente igualados en los sondeos, la evolución de la investigación sobre ‘Dark Horse’ podría convertirse en uno de los factores capaces de alterar una campaña que llega a su fase decisiva.