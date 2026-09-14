Kast sale a buscar cercanía en redes y estrena “cadena digital” en medio de caída en encuestas

José Antonio Kast evitó hablar de encuestas, del “bencinazo” o de los flancos que han marcado sus primeros seis meses. En su primera “cadena digital”, el Presidente desplazó el foco desde la gestión y sus costos hacia un relato patriótico, cargado de símbolos nacionales, apelaciones a la unidad y promesas de recuperación.

Durante poco más de cinco minutos, Kast construyó un relato cargado de símbolos nacionales, tradiciones, familia y trabajo. Habló de la Tirana, la cueca, la cultura mapuche, las mingas de Chiloé y Rapa Nui, y recorrió oficios y profesiones —pescadores, agricultores, mineros, profesores, emprendedores, equipos de salud, militares, carabineros y bomberos— para instalar una idea amplia de identidad nacional.

“Después de la tormenta siempre sale el sol”, afirmó, antes de asegurar que Chile “comienza una nueva etapa”. También admitió que “todavía existen dificultades y queda mucho por hacer”, aunque evitó entrar en balances concretos de gestión.

La frase no llega en el vacío. Horas antes, el propio Mandatario había abordado la caída de su aprobación y atribuido al “bencinazo” el golpe inicial contra sus cifras. En la noche, sin embargo, dejó fuera cualquier defensa detallada de su administración y apostó por un registro emocional y optimista.

“Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro”, sostuvo. Luego fijó el horizonte de su discurso: “Nuestro país puede y va a recuperar la paz, la confianza y el desarrollo”.

“Los hombres y mujeres de la Independencia tuvieron diferencias, a veces profundas”

El nuevo formato fue diseñado por la Secom y asesores del Segundo Piso para llegar a públicos que no necesariamente consumen las vías tradicionales de comunicación presidencial. La Moneda pretende reutilizarlo en futuros hitos. No ha dicho que su objetivo sea revertir las encuestas, pero su estreno ocurre precisamente cuando Kast enfrenta un escenario más adverso en los sondeos.

El discurso también reforzó otro movimiento que el Presidente viene ensayando durante septiembre: bajar la confrontación y ampliar su interlocución política.

Primero, en Foro Madrid, llamó a no quedarse “pegados en la disputa con la izquierda”. Luego, tras el Te Deum Evangélico, se mostró dispuesto a escuchar recomendaciones de “cualquier sector político”. Este lunes llevó esa lógica al terreno histórico.

“Los hombres y mujeres de la Independencia tuvieron diferencias, a veces profundas”, sostuvo, antes de remarcar que, pese a ellas, los unía la certeza de que Chile era “la causa más importante” a la que podían servir.

La cadena tampoco estuvo completamente desprovista de los énfasis tradicionales de Kast. Agradeció expresamente a Carabineros, las policías y las Fuerzas Armadas, pidió responsabilidad durante las celebraciones y llamó a evitar “conductas temerarias e irresponsables” que puedan terminar en muertes.

Pero esta vez no hubo adversarios. Ni izquierda, ni oposición, ni Congreso. El mensaje buscó instalar una idea más amplia: “Chile nos necesita a todos”.