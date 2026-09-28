Sudamérica podría ser un “laboratorio de pruebas” para la IA

“Las empresas de IA están ampliando su poder en Sudamérica mediante nuevos centros de datos y software de vigilancia. Esto conlleva ventajas, pero también grandes riesgos para los países”: así introduce el diario alemán Tagesspiegel un artículo titulado “‘Podríamos convertirnos en un laboratorio de pruebas’: Las empresas de IA amplían su poder en Sudamérica con nuevos centros de datos y software de vigilancia. Ventajas y riesgos”:

“Empresas como OpenAI y Amazon Web Services (AWS) anuncian su intención de invertir miles de millones en centros de datos en Chile y Argentina. El presidente argentino, el libertario Javier Milei, está adaptando la legislación para ello. Por su parte, el Estado ecuatoriano ya utiliza el software de vigilancia de estas empresas de IA en sus fronteras.

La inteligencia artificial requiere fuentes de energía económicas y fiables. Regiones como la Patagonia, en el sur de Chile y Argentina, ofrecen condiciones propicias para ello: amplias extensiones de terreno sin urbanizar, viento y sol.

Mientras que, por ejemplo, en la Unión Europea rigen estándares más elevados gracias a la Ley de Servicios Digitales, los gobiernos latinoamericanos buscan abrirse a las tecnologías. Sin embargo, las empresas de IA en Sudamérica no se limitan a la planificación de grandes proyectos de construcción, sino que también participan en su aplicación práctica. Un grupo empresarial destaca especialmente por su actividad: Palantir, de Peter Thiel. En Ecuador, por ejemplo, el software de vigilancia de la compañía se utiliza en la zona fronteriza.

‘No se trata tanto de infraestructura como de aplicación directa. En este sentido, se podría considerar a Ecuador como una especie de laboratorio de pruebas’, dice la experta en seguridad Carla Álvarez. (…) ‘Pero no sabemos qué concesiones ha hecho el Estado a cambio de la colaboración’, añade.

En Argentina, tech-bros como Elon Musk buscan la cercanía de Milei. El fundador de Palantir, Peter Thiel, va incluso más lejos. Ya tiene domicilio en una residencia de la capital, Buenos Aires, por un valor estimado de 12 millones de dólares. Según el medio Infobae, evalúa comprar otros terrenos, entre otros lugares, en la Patagonia argentina.

A principios de mayo, Thiel se reunió también con el Presidente José Antonio Kast y con el candidato presidencial de ultraderecha Johannes Kaiser —del partido nacional-libertario—. Kaiser declaró que Thiel estaba interesado en invertir en el sector minero de Chile y que su interés por Sudamérica se debía a que ‘Europa ya no tiene salvación’.

Algunas de las colaboraciones que los gobiernos sudamericanos establecen con empresas tecnológicas implican también una pérdida de soberanía nacional, afirma la experta en seguridad Carla Álvarez. ‘Nos volvemos dependientes de proveedores como Palantir sin contar con las capacidades propias necesarias —ni desarrollarlas— para asumir sus servicios por nuestra cuenta en el futuro’.

Por otro lado, hay gobiernos que incorporan activamente este aspecto a su estrategia nacional de IA. Es el caso de Brasil, país que actualmente alberga la mayor cantidad de centros de datos de toda la región. La estrategia del presidente de izquierda Lula da Silva consiste en destinar cuatro mil millones de dólares a proyectos propios de IA.