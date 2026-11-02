EE. UU. revela primera imagen nítida del avión espacial secreto chino

Durante seis años, el Shenlong, un avión espacial reutilizable cuyas misiones siguen rodeadas de secretismo, fue poco más que un destello borroso. Las fotografías tomadas desde tierra apenas mostraban la luz reflejada por el vehículo, mientras que China no ha difundido imágenes oficiales del Shenlong.

Ahora, una fotografía tomada desde el espacio pone fin a esa imagen difusa y permite apreciar con claridad los detalles de la nave. Lo que aparece recuerda mucho al X-37B estadounidense, una semejanza que despierta nuevas preguntas sobre las capacidades de uno de los proyectos espaciales más secretos de China.

Una fotografía inédita en un informe

La fotografía fue tomada en 2024 por un satélite de la empresa entonces conocida como Maxar Technologies, hoy Vantor, pero no salió a la luz hasta el 26 de octubre de 2026, cuando la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) la incluyó discretamente en su informe Retos para la seguridad en el espacio.

La fotografía ocupa un lugar poco destacado, en la página 53 de un documento de 130, acompañada de una escueta leyenda que identifica un “avión espacial de la República Popular China”. Fue el periodista Andrew Jones, especialista en el programa espacial chino, quien se dio cuenta de ella y la compartió en X.

El informe no explica por qué la fotografía no se había difundido antes ni destaca que podría ser la primera imagen nítida de este tipo, una omisión que lleva a Live Science a preguntarse si sus autores llegaron a reconocer su importancia.

Según Space.com, la imagen fue tomada por el satélite WorldView 3 desde unos 90 kilómetros de distancia, con una resolución de 4,5 centímetros por píxel. En ella se distinguen las compuertas abiertas de la bodega de carga y, según el medio especializado, al avión espacial aparentemente acoplado a otro satélite con paneles solares desplegados, cuya identidad se desconoce.

Un avión espacial similar al X-37B

Pese a la nitidez de la imagen, la identidad de la nave no está del todo confirmada. La DIA no precisa si se trata del Shenlong o del Tengyun, los dos diseños de aviones espaciales que desarrolla China. Sin embargo, no hay lanzamientos confirmados del Tengyun y las imágenes de un posible prototipo muestran un diseño muy diferente. Estos indicios apuntan al Shenlong como la identificación más probable.

Su diseño, en cambio, resulta familiar. Tiene alas en delta, un escudo térmico oscuro y un módulo de servicio trasero con paneles solares. Ars Technica destacó su gran parecido con el X-37B de la Fuerza Espacial estadounidense, aunque Global Defense News señala diferencias en la geometría de las alas.

Tampoco se conocen las dimensiones del vehículo chino. Como referencia, Popular Science sitúa las del X-37B en 8,8 metros de largo y 4,5 de envergadura.

De dos días a meses en órbita

Más allá de su aspecto, la trayectoria del Shenlong muestra una evolución notable. Debutó en septiembre de 2020 con una misión de apenas dos días, pero sus siguientes vuelos fueron mucho más largos.

Según Gizmodo, permaneció 276 días en órbita tras despegar en agosto de 2022 y otros 268 después de su lanzamiento en diciembre de 2023. Su cuarta misión comenzó el 7 de febrero de 2026 a bordo de un cohete Larga Marcha 2F desde Jiuquan. Live Science calcula que ya acumula más de 800 días en el espacio, aunque sigue sin saberse si China ha utilizado siempre el mismo vehículo.

Qué hace el Shenlong en órbita

Pero lo que más intriga a los observadores no es cuánto tiempo permanece en órbita, sino qué hace allí. A lo largo de sus misiones ha realizado movimientos que apuntan a posibles operaciones de proximidad con otras naves y ha liberado objetos cuya finalidad se desconoce. Live Science contabiliza al menos nueve cargas útiles no identificadas, posiblemente pequeños satélites conocidos como CubeSats.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en junio de 2026, cuando la empresa LeoLabs detectó un nuevo objeto y aseguró, con un alto grado de certeza, que había sido liberado por el Shenlong.

El astrónomo Jonathan McDowell, especializado en el seguimiento de objetos espaciales, planteó posteriormente que el Shenlong pudo recogerlo y soltarlo de nuevo a finales de agosto, quizá con un brazo robótico.

Ya existían indicios de maniobras similares. Según la DIA, en noviembre de 2022 el Shenlong pareció acercarse a menos de 100 metros de otro satélite, que incluso pudo capturar y volver a liberar.

Estos indicios respaldan la hipótesis de que el Shenlong podría utilizarse para ensayar operaciones de encuentro y proximidad entre naves espaciales. No obstante, también existen explicaciones más sencillas. Space.com plantea que algunos de esos objetos podrían ser componentes desechados antes del aterrizaje.

¿Qué finalidad tiene el Shenlong?

China, por su parte, sostiene que el programa busca probar tecnologías para hacer más cómodos y económicos los viajes de ida y vuelta al espacio, con fines pacíficos. Y, como recuerda Global Defense News, la nueva fotografía no demuestra que el vehículo tenga una función armamentística.

Eso no disipa las preocupaciones de Washington sobre las capacidades espaciales de China. Al margen del Shenlong, la DIA advierte en otra sección del informe de que el país está perfeccionando armas capaces de atacar satélites y aspira a convertirse en la principal potencia espacial.

Mientras Washington advierte sobre las capacidades espaciales chinas, en septiembre de 2026 reconoció públicamente que dispone de sus propias armas en órbita, aunque sin revelar en qué consisten.

Estados Unidos mantiene además un secretismo similar sobre su avión espacial X-37B. Según plantea Space.com, la difusión de imágenes de estos vehículos podría servir para exhibir parte de las capacidades de cada potencia sin mostrar todas sus cartas, en medio de una carrera espacial en la que todavía abundan los secretos.