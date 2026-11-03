De Ripley: Madrid condecora a Kast por defensa de la niñez en plena crisis por libertad de pedófilos

La paradoja se produjo este lunes en Madrid: mientras en Chile el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una de sus mayores crisis políticas por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, el Presidente recibió en España la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La distinción fue otorgada en reconocimiento a su “compromiso con la libertad, la seguridad, la prosperidad y la defensa de las instituciones”.

Pero el discurso de Ayuso fue incluso más allá. Al justificar la condecoración, la presidenta madrileña –del Partido Popular– destacó que Kast había situado la seguridad en el centro de su Gobierno y afirmó que su gestión demostraba “un compromiso extraordinario con los niños”.

El reconocimiento ocurrió precisamente cuando en Chile el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por los 56 decretos que rebajaron condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, además de una investigación penal que tiene al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en calidad de imputado.

La contradicción se vuelve especialmente evidente, porque el propio Kast decidió mantener a Rabat en el cargo pese a la presión de la oposición, la investigación de Fiscalía y el creciente rechazo ciudadano a la gestión de la crisis. La encuesta Cadem difundida este fin de semana mostró que un 70% está en desacuerdo con que el ministro continúe en su puesto, mientras la aprobación presidencial llegó a 26%.

Otro sondeo, esta vez de Criteria, registró que un 95% está en desacuerdo con conceder rebajas por buena conducta a condenados por delitos sexuales contra menores.

Así, mientras en Chile la controversia ha obligado al Gobierno a suspender nuevas rebajas, revisar los decretos ya dictados y enfrentar una ofensiva parlamentaria para remover a Rabat, en la capital española Kast recibió una de las principales distinciones de la Comunidad de Madrid precisamente bajo el argumento de que su administración representa valores como la seguridad y el “compromiso extraordinario con los niños”.

La ceremonia ocurrió además mientras el Presidente se encuentra fuera de Chile, en una gira europea, dejando expuesta una singular diferencia entre la valoración que recibió en Madrid y la crisis política que enfrenta en su propio Gobierno.