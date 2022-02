María Elisa Quinteros por críticas del Presidente Piñera a la CC: "Tenemos que contribuir a dejar de estigmatizar a las personas por tener pensamientos políticos distintos"

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, abordó los cuestionamientos al trabajo constituyente que realizó el Presidente Sebastián Piñera; quien aseguró que en el diálogo que se está desarrollando en la exsede del Congreso Nacional "falta mejor voluntad" y "falta comprender ese aspecto trascendental de proyección".

El Pleno del órgano constituyente comenzó esta semana con las votaciones -tanto en general como en particular- de las normas que compondrán la nueva Constitución, e incluso se consolidó el capítulo de “Sistemas de Justicia” como el primero en integrarse al borrador de la Nueva Constitución.

Frente a los avances el Presidente Piñera apuntó que "es importante comprender que una Constitución no es un programa de Gobierno, (...) una Constitución no es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se dan los países para muchas décadas, y por eso es fundamental que una Constitución no sea de unos y no de otros, ese ha sido nuestro problema durante los últimos 40 años".

El jefe de Estado dijo que tiene la impresión de que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional "falta mejor voluntad, falta comprender ese aspecto trascendental de proyección".

Consultada por los dichos del Mandatario sobre la instancia que redacta la nueva Carta Magna del país, María Elisa Quinteros recalcó, en conversación con CNN Chile, que "la Convención es independiente, es autónoma de los otros poderes, entonces tenemos la misión de conversar todo lo que tengamos que conversar en este espacio y que se consensúen las mayorías, los 2/3, los 103 votos, para que las cosas queden en la Constitución".

"La invitación a todas las personas es a informarse", manifestó la presidenta del órgano redactor de la Nueva Constitución, recordando que los convencionales fueron elegidos democráticamente.

Respecto de la crítica del Presidente Piñera, Quinteros dice que "habría que preguntarle a él". Y afirmó que en la Convención ve "un trabajo serio, de distintos colectivos que tienen posiciones políticas distintas, pero eso es parte de la sociedad y tenemos que contribuir a dejar de estigmatizar a las personas por tener pensamientos políticos distintos".

La actual mandamás de la Convención Constitucional de Chile además abordó los dichos del convencional socialista, Andrés Cruz, quien acusó una falta de diálogo dentro del hemiciclo y acusó un veto a los sectores de derecha. "Difiero un poco de ese pensamiento. Creo que las instancias de diálogo se han dado desde el inicio (…) al menos yo veo voluntad de todos los sectores", señaló Quinteros.

La presidenta de la CC destacó la labor de todos sus pares, calificando esta semana de trabajo como “muy positiva”, asegurando que con las deliberaciones de los últimos días quedaría demostrado que, pese a los cuestionamientos, la instancia ha podido llegar a los acuerdos de 2/3.

“Esta semana seguimos con los trabajos en comisiones (…) los plenos donde se resuelve finalmente qué articulo va o no en la Constitución necesitan ser abastecidos por el trabajo de las comisiones. Entonces, los primeros días de la semana vamos a tener harto trabajo en comisiones para insumar al Pleno“, adelantó MEQ.