Presidente Piñera tras votaciones en el Pleno de la Convención: “Es importante comprender que una Constitución no es un programa de Gobierno"

El Presidente Sebastián Piñera se refirió este jueves al panorama de la Convención Constitucional. El Pleno del órgano constituyente comenzó esta semana con las votaciones -tanto en general como en particular- de las normas que compondrán la nueva Constitución.

“Es importante comprender que una Constitución no es un programa de Gobierno, (...) una Constitución no es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se dan los países para muchas décadas, y por eso es fundamental que una Constitución no sea de unos y no de otros, ese ha sido nuestro problema durante los últimos 40 años”, dijo el Mandatario luego de dar inicio a la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago.

“Tengo la impresión de que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mejor voluntad, falta comprender ese aspecto trascendental de proyección", continuó el jefe de Estado.

"Si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío que tenemos de encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección, y dentro de ese marco poder procesar nuestras legítimas diferencias”, añadió.

“Ese es el espíritu que yo le pido a los constituyentes: hacer una Constitución no para hacer un programa de gobierno -para eso ya tenemos un gobierno electo, y vendrán nuevos gobiernos en el futuro-, no para que cada uno ponga en la Constitución lo que uno quiere, sino que hacer una Constitución para todos los chilenos y para muchas décadas”, complementó Piñera.

Críticas de la derecha

Recordemos que la Convención aprobó el martes, y en general, 14 de 16 artículos de la Comisión de Sistemas de Justicia, mientras que miércoles respaldó en general 28 de 36 artículos de la Comisión de Forma de Estado. Este jueves, el órgano votará en particular las iniciativas visadas el martes.

Tras la sesión del martes, un grupo de convencionales de derecha se declararon en "reflexión", e incluso barajaron la posibilidad de abandonar el órgano constituyente y trabajar por el rechazo de cara al plebiscito de salida.

"Un grupo de convencionales de Vamos x Chile nos declaramos en reflexión. Lo que está pasando en la CC es muy malo para el país y no ha habido ninguna señal de moderación en el Pleno. El ánimo no es hacer una Constitución que nos una, sino que pasar máquina y dividir a los chilenos"", comentó la convencional Carol Bown (UDI).

Sin embargo, la constituyente confirmó ayer que no abandonarán la Convención y llamó a los convencionales a "reflexionar".