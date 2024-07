Caso de ministra Vivanco inquieta a la Corte Suprema

Presentado por:

¡Fin de semana de infarto! La elección presidencial en Estados Unidos tiene todo para transformarse en el evento de este año, después que quedara pendiendo de un hilo la candidatura del presidente Joe Biden. Todo indica que este fin de semana se debería definir su futuro.

En Chile estamos a cuatro semanas de la inscripción de los candidatos para las municipales y el escenario sigue difuso, especialmente en la derecha.

La Corte Suprema nos entrega un nuevo capítulo en esta serie de suspenso judicial. Votación del Pleno descoloca a observadores de la crisis y revela nerviosismo entre los ministros. Todos los ojos están puestos en la ministra Ángela Vivanco.

El Partido Comunista lleva un mes pateando piedras. Las manifestaciones de apoyo al alcalde Jadue, la molestia por la salida de Juan Andrés Lagos de La Moneda y, esta semana, las declaraciones de la ministra Jeannette Jara replicadas por la vocera Camila Vallejo armaron un cuadro complejo. En el Socialismo Democrático dudan de las explicaciones.

Republicanos nos cuentan la firme. Aparición de general (r) de Carabineros como candidato republicano a alcalde en Maipú muestra un panorama agitado en la derecha. Todo indica que José Antonio Kast responsabilizará a Evelyn Matthei de las derrotas.

En el bonus track de esta semana: el ministro de Energía, Diego Pardow, explica en qué quedó el aumento de la cuenta de la luz y de dónde saldrán los recursos para aumentar los subsidios.

Exconcertacionistas con su autoestima alta después del nombramiento de Javier Etcheberry a la cabeza del Servicio de Impuestos Internos. Además, debate entre la vieja y la nueva izquierda por los «peces, crustáceos y mariscos sintientes». Y en la oposición nos explican las intenciones de Aldo Duque, el abogado de narcotraficantes que quiere ser alcalde de Santiago.

En medio de las discusión de la Ley de Pesca, revisamos el lobby del subsecretario de Pesca. Y terminaremos la edición de esta semana recomendando el último libro de Nelly Richard, sobre el estallido social y los eventos que lo sucedieron.

1

CORTE SUPREMA PARECE SERIE DE SUSPENSO

Nuevo episodio. Esta semana, la Corte Suprema nos entregó otro capítulo desconcertante en la serie de los chats supremos que revelaron una posible red de tráfico de influencias en el máximo tribunal. El nuevo episodio de esta semana fue que el ministro Mario Carroza presentó su renuncia a la Comisión de Ética, porque aparece nombrado en una de las denuncias de prensa. Nadie entendió lo resuelto por el Pleno.

Carroza anunció su renuncia como señal de transparencia, para evitar cualquier cuestionamiento a lo que resuelva dicha instancia de investigación. Lo sorprendente es que la mitad del Pleno no aceptó la renuncia del ministro.

El abogado y académico de la Universidad de Chile, Lucas Sierra, tampoco entendió la votación: «Es curiosa la decisión del Pleno de no aceptar la renuncia de un juez de la Comisión de Ética que se ha activado para conocer, precisamente, un caso en que dicho juez aparece mencionado. El haber rechazado su renuncia por un empate de votos, arriesga el innecesario peligro de que quede una duda flotando sobre lo que decida finalmente la Comisión».

La lista de los involucrados en las denuncias. Un elemento curioso es que todos los involucrados en alguna denuncia o sospecha de irregularidad votaron en contra de la renuncia del ministro Carroza: Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y María Teresa Letelier. Jean Pierre Matus no asistió al Pleno del lunes.

Dos explicaciones para una extraña votación. La primera explicación postula que los ministros buscaron generar una identidad de cuerpo que los protegiera, colocando a uno de los involucrados dentro de la instancia investigadora. El segundo razonamiento señala que lo único que buscaba esta votación era evitar que la ministra Gloria Ana Chevesich (ministra suplente en la Comisión) ocupara el puesto de Carroza como miembro de la Comisión de Ética. Chevesich es considerada una dura en temas que afectan la independencia y probidad institucional.

Ministros a investigar. La ministra María Teresa Letelier está complicada por sus gestiones con el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Poblete para llegar a la Suprema. Y además porque, una vez instalada en el máximo tribunal, participó de la Sala que le dio «libertad inmediata» a Poblete. El ministro Sergio Muñoz enfrenta el caso de su hija jueza que ejercía desde Italia. El ministro Jean Pierre Matus apareció llamando al abogado Luis Hermosilla para que lo recomendara a la Suprema. Otro ministro que se menciona que podría ser investigado es Diego Simpertigue. Todo este escenario tiene muy enredada la relación entre los ministros.

Todos los caminos llevan a la ministra Ángela Vivanco. Los focos de este escándalo están puestos en Ángela Vivanco, ministra de la Tercera Sala, después que Ciper revelara varias gestiones de su pareja, Gonzalo Migueles, ofreciéndole al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma G., un doctorado y encabezar la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cambio de que bajara su candidatura a Fiscal Nacional, para favorecer la postulación de José Morales. También perjudican a la ministra las gestiones de Migueles para el nombramiento de notario y conservador en Viña, y cómo la pareja y un hermano de Vivanco figuran trabajando en notarías y conservadores.

Todo vinculado. Lo complejo en el entramado de casos en que está involucrada la ministra Ángela Vivanco es que el ofrecimiento de Gonzalo Migueles al fiscal Palma motivó una investigación penal que está a cargo de la Fiscal Regional de Los Lagos, que muy probablemente derive en el conocimiento de nuevos chats de Migueles.

Ley pareja no es dura. La compleja situación en que se encuentra la exvocera del máximo tribunal del país tendría nerviosos a los ministros involucrados en casos menos relevantes, porque la ministra podría usarlos para señalar que el tráfico de influencias es un problema extendido en la Corte Suprema.

Caso emblemático el 2001. La situación de Vivanco ha hecho recordar en tribunales el caso del entonces ministro de la Suprema, Luis Correa Bulo, que fue destituido por sus pares en 2001 por «faltas a la ética en su comportamiento funcionario», tras conocerse una serie de casos de tráfico de influencias que involucraban a uno de sus hijos.

2

PARTIDO COMUNISTA PATEANDO PIEDRAS

Lautaro Carmona no es lo mismo que Teillier. «Las cosas eran muy distintas cuando estaba el compañero Guillermo Teillier», me explicó un dirigente del PC. Las relaciones turbulentas del último mes entre el Gobierno y el Partido Comunista las explican principalmente por el cambio de estilo de conducción de Carmona, tras la muerte de quien fuera por 19 años presidente de esa colectividad. El PC es un partido que no conoce de lotes o divisiones en su historia, pero ahora en la interna hablan de que es evidente la «separación» entre antiguos y jóvenes militantes.

Lo de Jadue y Lagos fue iniciativa de Lautaro Carmona. El apoyo irrestricto a Daniel Jadue en los medios, con manifestaciones en el Centro de Justicia mientras se realizaba su formalización y, luego, la conferencia de prensa del presidente del partido con Juan Andrés Lagos manifestando su malestar por el despido «injusto», son dos eventos impulsados por Carmona. Llamó la atención, en el caso de Lagos, que el timonel del PC aprovechara la conferencia de prensa para advertirles públicamente a sus ministros y autoridades que están en el Gobierno: «No quiero imaginarme que alguno de los nuestros lo sabía (el despido de Lagos) y nosotros no”.

Secuestro de grupo económico. Distinta es la polémica que se produjo esta semana por las palabras de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien señaló: «No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico», refiriéndose a las AFP, que impedirían la reforma del sistema. Dirigentes del partido me dijeron que no fue una salida de libreto, que esa es «una opinión compartida por todos en el partido».

Cruce de opiniones con Tohá. Un dirigente del PC incluso me dijo que la declaración del martes de la titular del Interior, Carolina Tohá, pidiendo a la ministra Jara que «cuidara sus dichos», no es un enfrentamiento entre el PC y el Socialismo Democrático, porque –según su versión– luego la ministra Tohá le explicó a Jara que había entendido mal su declaración y que no era su intención llamarle la atención. Eso explicaría que al otro día la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, insistiera en los dichos de Jara.

En el Socialismo Democrático existen sospechas sobre las intenciones del PC. En el sector socialdemócrata del Gobierno no dan crédito a estas palabras. Esto porque, como dijo esta semana José Miguel Insulza, «la posición de los comunistas ha sido siempre un pie en el Gobierno, otro pie en el combate». Algunos incluso vinculan esta confrontación a un fortalecimiento del eje más de izquierda, con el nacimiento del partido único Frente Amplio, que podría rearticular al antiguo Apruebo Dignidad.

Daniel Jadue está solo. En el Partido Comunista desdramatizan esta interpretación del sector socialdemócrata y usan como ejemplo que el alcalde de Recoleta se ha ido quedando solo y que los únicos que lo visitan últimamente son Carmona, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz y, en menor medida, Bárbara Figueroa, secretaria general del PC. Ningún ministro o funcionario de Gobierno ha ido a verlo a la cárcel.

3

REPUBLICANOS ADVIERTEN QUE VAN CON TODO

Cuatro semanas de terror. El anuncio, este jueves, del general (r) de Carabineros Enrique Bassaletti como candidato a alcalde republicano en Maipú, llenó de energía al partido de José Antonio Kast y arrojó pistas de lo que se viene en su relación con Chile Vamos. El presidente de los republicanos, Arturo Squella, me advirtió después de ese anuncio: «En los lugares donde no prendan los candidatos de Chile Vamos, pondremos a los candidatos de nuestro partido que sean mejor opción».

La sorpresa de Recoleta. El Partido Republicano tenía pedido el cupo de Recoleta para presentar a su secretaria general, Ruth Hurtado, como candidata a alcaldesa y competirle a Fares Jadue (PC). Las mediciones realizadas hace un mes daban como ganadora a Hurtado. Sin embargo, Republicanos recibió esta semana la sorpresa de que el RN Felipe Cruz inscribió su candidatura como independiente, luego de recolectar firmas. «Es evidente que tiene el apoyo del partido, porque apareció la senadora (Paulina) Núñez apoyándolo públicamente», me dijeron en la tienda de J. A. Kast.

Diferentes maneras de ver las alianzas. Arturo Squella me lo dijo claro: «No estamos en negociaciones, si tenemos mejor candidato lo vamos a presentar». Esto implica que las próximas semanas, antes de inscribir los candidatos, Republicanos realizará visitas a terreno y encuestas con los nombres que ellos consideran más competitivos y, de acuerdo con esos resultados, decidirá la inscripción de nuevos candidatos. El objetivo detrás de esta estrategia –me dijeron en la colectividad– es «ganarle a la izquierda, no entrar en conflicto con Chile Vamos».

Demócratas pierde Maipú. La irrupción del general (r) Bassaletti perjudica a Demócratas, que tenía la intención de llevar candidato para competirle al alcalde en ejercicio, Tomás Vodanovic (RD). Republicanos considera que Bassaletti tiene altas posibilidades de ganar en una comuna golpeada por la delincuencia y el crimen organizado.

La ausencia de Matthei. Un punto que me llamó la atención fue la claridad de la dirigencia de Republicanos respecto a que una derrota de la derecha será responsabilidad de Evelyn Matthei. Consideran que la alcaldesa de Providencia no ha ejercido liderazgo en las negociaciones de alcaldes y gobernadores, por lo tanto, la eventual derrota del sector deberá ser endosada a ella. Está claro que luego de las municipales la gran disputa será Kast-Matthei.

4

TRES PREGUNTAS AL MINISTRO DE ENERGÍA, DIEGO PARDOW

El famoso ministro de Energía, Diego Pardow. Máximo Pacheco, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, se hizo conocido por su impulso de una matriz energética verde. En el caso del actual titular de Energía, le ha tocado ser conocido por la ingrata tarea de implementar la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que terminaba con el congelamiento de precios iniciado el año 2019.

Abogado y PhD de la Universidad de California, Berkeley, el ministro Pardow explica aquí algunos detalles de la polémica alza de la luz y la manera en que el Gobierno quiere disminuir sus efectos.

-¿Tenían presupuestado que esta ley produciría tanto ruido?

-Hemos sido claros en señalar que un ajuste de este tipo es difícil, principalmente para las familias más vulnerables del país. Por eso, hemos acompañado este proceso con un subsidio que, por primera vez en la historia, permitirá que las familias no reciban de forma tan fuerte estas alzas.

-¿Por qué optaron por el subsidio como única solución para enfrentar estas alzas?

-El subsidio es muy relevante para acompañar el proceso, pero es importante recordar que la Ley de Estabilización mitigó alzas que implicaban duplicarles la cuenta a las pymes en mayo y volverlas a duplicar después. En ese sentido, el anuncio que hicimos esta semana, de un proyecto de ley para generar un nuevo financiamiento para triplicar la cobertura del subsidio, da cuenta de cómo podemos ser capaces –en conjunto con el Congreso– de construir acuerdos pensando en el país.

-¿Cuáles serán las fuentes de financiamiento de este aumento de los subsidios?

El proyecto de ley propondrá:

a. Aumento temporal al impuesto al carbono.

b. Aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA asociada al alza de tarifas de electricidad.

c. Aumento temporal del cargo adicional del Cargo por Servicio Público correspondiente a mayores consumidores industriales (superior a 5.000 kWh).

Estas medidas anunciadas permitirán recaudar entre US$ 300 millones y US$ 350 millones anuales.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

–Etcheberry deja por las nubes a los exlíderes concertacionistas. En La Moneda fue tema la llegada del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y exministro de Obras Públicas durante el Gobierno de Ricardo Lagos, Javier Etcheberry (77 años), para asumir a la cabeza del SII.

En un primer momento se pensó que la estadía de Etcheberry en el SII sería temporal, hasta que llegara el actual embajador chileno en la OECD, Francisco Saffie, que es un abogado tributarista con experiencia en el Ministerio de Hacienda. Esta versión fue desmentida en Hacienda, porque la idea es que Saffie llegue a Chile para asumir la oficina de Coordinación de Regulaciones en dicho ministerio.

hasta que llegara el actual embajador chileno en la OECD, Francisco Saffie, que es un abogado tributarista con experiencia en el Ministerio de Hacienda. Esta versión fue desmentida en Hacienda, porque la idea es que La operación la diseñó hace un mes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que consideró una buena señal para el mercado que una persona con la trayectoria y experiencia de Etcheberry trabajara los proyectos destinados a combatir la elusión y evasión de impuestos, además de comenzar la discusión del levantamiento del secreto bancario.

que consideró una buena señal para el mercado que una persona con la trayectoria y experiencia de Etcheberry trabajara los proyectos destinados a combatir la elusión y evasión de impuestos, Pero Etcheberry no es el único exconcertacionista que entra al Gobierno, el jueves se supo que el exdiputado y exministro DC, Andrés Palma, asumirá como jefe de Asentamientos Precarios en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

– Comentario obligado esta semana fue la discusión en la Comisión de Pesca «sintiente». La directora de la Fundación Veg, Ignacia Uribe, invitada a esta comisión de la Cámara por el diputado de Revolución Democrática Jorge Brito, explicó que «los peces, crustáceos y moluscos son seres sintientes». La noticia motivó innumerables memes en las redes sociales, pero me llamó la atención este cuadro comparativo de la evolución que ha tenido el discurso de la izquierda.

– Aldo Duque quiere llegar al Congreso tras años defendiendo a narcotraficantes. El jueves, en la mañana, hubo reunión entre los colaboradores del candidato de Chile Vamos a alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), para enfrentar la información que les había llegado, avisándoles que el diario La Segunda llevaba la noticia de que Duque había conseguido las firmas para inscribir su candidatura a alcalde de la capital. La noticia complica la posibilidad de elección de Desbordes.

En un artículo de El Mostrador , en mayo pasado, mostramos la serie de causas que el abogado Aldo Duque asumió en defensa de narcotraficantes en los últimos años. Duque anunció esta semana que nadie lo bajará en su decisión de presentarse como alcalde de Santiago, que en un inicio contó con el apoyo del Partido Social Cristiano.

, en mayo pasado, mostramos en los últimos años. Duque anunció esta semana que nadie lo bajará en su decisión de presentarse como alcalde de Santiago, que en un inicio contó con el apoyo del Partido Social Cristiano. En la derecha existe la convicción de que todo esto es una maniobra para que Chile Vamos le garantice un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados en las parlamentarias de 2025.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 8:

Comisión de Trabajo del Senado recibe informe de comisión técnica de la reforma de pensiones.

Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado discute modificaciones al sistema registral y notarial.

Comisión de Seguridad de la Cámara recibe al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para discutir medidas de protección a los testigos protegidos.

Martes 9:

Comisión de Defensa de la Cámara discute Sistema de Inteligencia del Estado.

Comisión Mixta para proyecto de ley que establece en dos días las elecciones municipales de octubre próximo y confirma multa a los que no cumplan con el voto obligatorio.

Comisión de RR.EE. de la Cámara aprueba Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea.

Comisión del Senado discute modificación del sistema registral y notarial.

Miércoles 10:

Comisión de Constitución de la Cámara discute proyecto de ley de Fiscalía Supranacional.

Sesión secreta de la Comisión de Minería de la Cámara para discutir situación de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Comisión de Pesca de la Cámara continúa discusión de nueva Ley de Pesca.

Jueves 11:

Comisión de Hacienda del Senado dicta normas para asegurar Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Intensa agenda de reuniones del subsecretario de Pesca, Julio Salas Gutiérrez, durante junio, mientras se discute proyecto de Ley de Pesca en el Parlamento. Destaca el hecho de que en los encuentros con empresas el subsecretario asiste con la asesora del gabinete, Lilian Troncoso.

Asociaciones gremiales. Entre las organizaciones con que se reunió en junio destacan AG Armadores Lebu , para discutir baja de precios de la albacora; con FEPEMACH F.G . discutió la tramitación del Reglamento de Acuicultura a Pequeña Escala; con la Asociación de Armadores y Pesqueros del Norte A.G. abordaron el acuerdo entre pesca artesanal y la industria en el Norte Grande; mientras que el Sindicato Siparbumar de Coronel le presentó indicaciones para el proyecto de Ley de Pesca.

Entre las organizaciones con que se reunió en junio destacan , para discutir baja de precios de la albacora; con . discutió la tramitación del Reglamento de Acuicultura a Pequeña Escala; con abordaron el acuerdo entre pesca artesanal y la industria en el Norte Grande; mientras que el le presentó indicaciones para el proyecto de Ley de Pesca. La nueva Ley de Pesca también fue tema con las empresas Alimentos Marinos S.A. , Sociedad Pesquera Landes S.A . y Cooke Aquaculture Chile S.A .

, . y . Salmón orgánico. Me llamó la atención el encuentro con Cooke Aquaculture Chile S.A., para presentar el proyecto de salmón orgánico “Shima” y sus implicancias en la nueva Ley de Acuicultura.

8

RECOMENDACIÓN: NUEVO LIBRO DE NELLY RICHARD

Nuevo libro de Nelly Richard. Esta semana me sorprendió la aparición de una entrevista en La Segunda a la intelectual de izquierda Nelly Richard, por su nuevo libro, titulado Tiempos y modos. Política, crítica y estética (Paidós, 2024). Hacía muchos años que no la veía en los medios de comunicación.

Richard, entre otras cosas, fue la directora de la Revista Crítica Cultural, un medio clave en la discusión política y cultural en los años del retorno a la democracia y que se publicaba dos veces al año. Duró hasta 2023 y en sus páginas participaron intelectuales –principalmente de izquierda– chilenos, latinoamericanos y europeos.

un medio clave en la discusión política y cultural en los años del retorno a la democracia y que se publicaba dos veces al año. Duró hasta 2023 y en sus páginas participaron intelectuales –principalmente de izquierda– chilenos, latinoamericanos y europeos. La entrevista de esta semana me impulsó a comprar su libro, donde analiza los acontecimientos políticos y culturales después del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Entre las frases que me impulsaron a comprar el libro está la siguiente: «Considero que el Rechazo en el plebiscito del 2022 fue la mayor derrota política y anímica que sufrió la izquierda en los últimos 50 años. Vino a obturar una secuencia de cambios que prometían reformular la práctica democrática: el movimiento estudiantil del 2011, el mayo feminista 2018, la revuelta de octubre del 2019, la votación para derogar la Constitución de Pinochet en el plebiscito del 2020, la conformación de la Convención Constitucional con su fórmula paritaria, los escaños indígenas y la participación de integrantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales; la asunción de Gabriel Boric en representación de Apruebo Dignidad. El Rechazo no sólo interrumpió un trayecto de avances destinados a ampliar los contornos de una democracia más igualitaria. El Rechazo volvió a instaurar el dominio de una derecha y una ultraderecha cuya ofensiva política, mediática y fáctica de acoso y persecución de la izquierda no se había desplegado nunca con tantos artificios desde la reapertura democrática, provocando una clausura autoritaria y conservadora de la sociedad».

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.