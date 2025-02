Presentado por:

¡Gran sábado (o domingo para muchos)! Comienzan mis vacaciones, que serán relativas porque es imposible no seguir conectado a la política que siempre trae sorpresas. Especialmente este verano en que hay fuertes rumores de que podría ser el mes en que la expresidenta Michelle Bachelet defina públicamente su candidatura presidencial.

Sigan atentos a su casilla de correo en febrero, porque recibirán cada sábado un +Política breve con los eventos políticos y alguna anécdota veraniega. Bachelet podría ser una de esas anécdotas.

Carolina Tohá sale por la puerta grande de La Moneda. Esta semana hubo rumores de que su salida podría aprovecharse para un cambio de gabinete. Todo depende de lo que decida la expresidenta Bachelet.

La disputa por quién es más de derecha, en la derecha. La reforma de pensiones reveló una competencia por quién es más Jaime Guzmán en el sector. El Partido Republicano protagoniza la pelea, pero con algunos disidentes en sus filas.

Nace un nuevo frente, opositor al Frente Amplio. Las elecciones municipales de octubre estimularon a un grupo de alcaldes a organizarse como nuevo referente. Independientes, pero con «domicilio en la izquierda», me dijeron.

Y el bonus trackde esta semana en que fue noticia la inteligencia artificial por el caso DeepSeek y por la derechización del mundo tecnológico, entrevisté a quien considero una autoridad en el tema, Cristián Huepe, físico teórico y académico de Northwestern University.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, no quedó contento con el nombramiento de su sucesor, el Partido Comunista realizó una advertencia a todos sus militantes y Amarillos por Chile brilla por su irrelevancia.

Y la recomendación de esta semana es escuchar la excelente entrevista al cientista político Juan Pablo Luna que realizó la colega Mirna Schindler en Al Pan Pande El Mostrador.

1

TOHÁ PRESIDENCIABLE, MIENTRAS BACHELET SE DECIDE

Cambio de gabinete. En La Moneda preparan todo para la salida en marzo de la ministra del Interior Carolina Tohá a su carrera como una de las presidenciables que diputará las primarias oficialistas del 29 de junio próximo. Esto depende de las noticias del verano.

Michel Bachelet presidenta. Esto cambiaría si se cumplen los rumores que circularon a fines de esta semana acerca de que la dos veces presidenta, Michelle Bachelet, estaría preparada y dispuesta para salir a competirles a Evelyn Matthei y José Antonio Kast en las presidenciales 2025. Sería la anécdota del verano.

Si Bachelet no aparece en los próximos meses, la ministra del Interior seguiría con su plan de dejar Palacio en marzo. El primer punto es quién sería el nuevo ministro del Interior y eso está despejado porque todo indica que Álvaro Elizalde está contando los días. Esto podría ocasionar un cambio de gabinete, y también se mencionan las salidas de Maya Fernández en Defensa y Jeannette Jara en Trabajo.

Tohá por la puerta grande. El Presidente Gabriel Boric ha hecho público su apoyo a la candidatura presidencial de la actual ministra del Interior y, por ahora, es su carta para diciembre 2025. En el círculo de Tohá señalan que «es ahora o nunca» y es poco probable que tenga otro espacio así en el futuro. El Presidente habría decidido postergar el cambio de gabinete para darle todo el protagonismo a la eventual salida de Carolina Tohá.

Si hay cambio de gabinete, sería en mayo. El nuevo Ministerio de Seguridad debe implementarse en mayo y es en esa oportunidad cuando podría ocurrir un cambio más amplio. El actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, asumiría el nuevo ministerio y podrían salir otros miembros del gabinete. En el caso de Maya Fernández sería para evitar la acusación constitucional por la casa Allende.

Encuestas y equipos al debe. El problema inmediato de la ministra PPD para ser presidenciable es que las encuestas no la favorecen y no existe equipo que la reciba cuando salga de La Moneda con una estrategia lista para implementarla con cara a las primarias del 29 de junio próximo.

Una de las personas cercanas a Carolina Tohá me ilustró la ausencia de equipo que la apoye diciéndome: «Yo estoy en la playa y nadie me ha avisado nada para empezar a trabajar en su campaña, por la que estoy cien por ciento jugado si Bachelet no da una sorpresa».

Lula habló con Bachelet del tercer período. En un encuentro hace dos semanas en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, la exmandataria contó a los presentes que había hablado recientemente con el Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y le recomendó repostularse porque él estaba muy contento con su tercer período presidencial. En este escenario, Carolina Tohá seguiría como ministra del Interior y en La Moneda «el más contento sería el Presidente, porque no le gustan los cambios de gabinete», me comentaron.

2

REPUBLICANOS EN «PELEA DE NIÑOS»

Miércoles negro para republicanos. Difícil comprender la decisión del Partido Republicano de no apoyar una reforma de pensiones que todas las encuestas favorecía por altos márgenes de aprobación y donde los seis puntos de capitalización iban a la cuenta individual, principal demanda impuesta por la derecha y por «Con mi plata NO». Republicanos intenta explicármelo diciendo que nunca los llamaron a la mesa de negociaciones. Chile Vamos espera que esta decisión repercuta en las encuestas y que los afecte seriamente cuando los beneficios comiencen a llegar a los jubilados.

Lucha entre dos derechas por la hegemonía del sector. La explicación en Chile Vamos es que el Partido Republicano es un partido de nicho, que quiere convocar a la derecha dura. Comenzó la cuenta regresiva hasta las elecciones.

Quién es Jaime Guzmán. El abogado Jorge Barrera encabezó las negociaciones del Partido Republicano en el Consejo Constitucional en 2022 y no coincide con este análisis del «nicho», pero cree que la disputa entre republicanos y Chile Vamos «es la pelea por quién es más de derecha, que es muy infantil; es de centro de alumnos discutiendo quién es el verdadero intérprete de Jaime Guzmán».

Kast presidenciable. Barrera, que renunció al Partido Republicano en 2020, sorprendió el miércoles declarando que era incomprensible que José Antonio Kast no compitiera en primarias. «Entiendo ir separado en las parlamentarias, pero no entiendo ir solo a primera vuelta», me dijo desde Estados Unidos. No es el único republicano que no lo entiende.

Vicepresidente del Partido Republicano también quiere primarias. Sorpresa causó el miércoles que el rostro de republicanos en el Consejo Constitucional y actual vicepresidente del partido, Luis Silva, también apoyara la idea de que Kast participe en primarias con Kaiser. Río revuelto en el Partido Republicano.

Kaiser al acecho. En el partido me explicaron con cierta maldad: «Kaiser depende de su puesto de parlamentario para vivir, para comer, no tiene espaldas para ser presidenciable y después quedar cuatro años sin hacer nada». Kaiser podría terminar como senador independiente por el Partido Republicano.

El gran problema. Republicanos tiene dificultades para gestionar la conflictividad dentro de su partido y prueba de ello es que perdió su único senador y su bancada de diputados está muy mermada. Kast ganó el 2021 en primera vuelta en un contexto del estallido social, la pregunta es si podrá repetir ese triunfo sin estallido social, divididos y con Kaiser compitiendo.

3

UN FRENTE DE IZQUIERDA OPOSITOR AL FRENTE AMPLIO

Unidos por su decepción con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hace años que se está incubando un malestar en sectores de izquierda que apoyaron la candidatura de Gabriel Boric por lo que consideran fue «otro gobierno más de la Concertación». Lo novedoso es que sus éxitos en las últimas elecciones municipales los fortaleció como alternativa al Frente Amplio de La Moneda.

No más Frente Amplio. Una característica de estos liderazgos es que son independientes de los partidos políticos y sus principales exponentes son el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, que terminó con 25 años de gestión RN en el municipio más grande del país y el reelegido alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, que obtuvo 65 % de los votos. También mencionan en este grupo de independientes a la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla; el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo; y al de San Joaquín, Cristóbal Labra. Independientes de izquierda.

Trabajo colaborativo entre alcaldes de la capital. Toledo y Bravo comparten haber participado en el pasado del Partido Igualdad, pero ambos dejaron esa militancia hace años y se declaran «independientes, con domicilio político en la izquierda». Sin embargo, tienen nexos y cercanía con alcaldes militantes como el de La Cisterna, Joel Olmos (Acción Humanista); de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC); de Recoleta, Fares Jadue (PC).

Liderazgos locales. Este grupo tiene muy buena opinión del trabajo que han realizado los alcaldes Claudio Castro (exDC) de Renca y Tomás Vodanovic (FA) en Maipú; sin embargo, marcan como diferencia que ellos son liderazgos locales que hablan desde el conocimiento que tienen del territorio que gobiernan. No son «afuerinos» como Castro y Vodanovic.

Sin llegada a La Moneda. Este grupo no está vinculado con el Frente Amplio y el Socialismo Democrático (SD), y menos con lo que está pasando en La Moneda. «Después de septiembre del 2022 (cambio de gabinete en el que entró el SD), este Gobierno terminó siendo otro gobierno de la Concertación«, me dijo uno de ellos.

Una alternativa a la izquierda. Miembros de este sector me dijeron que la aprobación de la reforma de pensiones es la consolidación de la alianza entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, y de una manera de hacer política tradicional que no les resulta cómoda para sus nuevos liderazgos municipales. No descartan estar en la oposición.

4

TRES PREGUNTAS A CRISTIÁN HUEPE

Es el tema de la semana y del futuro. La aparición de la IA china DeepSeek produjo el lunes una importante caída en el precio de las acciones de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial estadounidense.

Cristián Huepe es físico teórico, experto en sistemas complejos, investigador asociado a la Northwestern University, director de SoL de la Universidad Católica y fundador de NetSense Lab en Chile. En esta entrevista explica la relevancia de DeepSeek y la derechización de los empresarios tecnológicos en la era Trump.

-¿Es DeepSeek un descalabro para la industria de la IA estadounidense?

-Es un remezón, pero más a nivel comercial que de investigación fundamental. La carrera del desarrollo de la IA tendrá un avance muy irregular, en el que algunos grupos darán un salto hoy y otros lo harán mañana. Los paradigmas de avance de la IA no están bien establecidos, así que no es sorprendente que un ‘insurgente’ le gane a la gran industria. Es interesante que además DeepSeek está basado en open source code, lo que lo hace un insurgente no solo en tecnología, sino que además en modelo comercial. Esto se combinó con una creciente incredulidad de expertos en la valoración excesiva de las inversiones en IA para poner en duda el exceso de confianza en la industria IA estadounidense.

-¿Que puede implicar la presencia de rostros de la industria tecnológica en el cambio de mando de Donald Trump?

-Perfila una difícil situación. Los multimillonarios tecnológicos se acomodaron demasiado rápido a la lógica oligárquica transaccional impuesta por Trump. Donaron dinero para la inauguración, asimilaron el lenguaje MAGA (Make American Great Again). Es fácil imaginarse la democracia estadounidense en riesgo cuando los que controlan la información en la web, forman una oligarquía que se sube al carro del autócrata.

-¿Existe una derechización de la industria tecnológica estadounidense?

-Absolutamente. Durante el gobierno de Obama hubo un gran acercamiento entre la industria tecnológica y los demócratas. La «modernidad» de Obama y el liberalismo demócrata acomodaba una visión libertaria que permeaba Silicon Valley. Pero algunos millonarios inversionistas tech empezaron a promover una visión libertaria tecnocrática extrema que se fanatizó y confrontó con los demócratas cuando éstos intentaron limitar su poder, lo que terminó peor con el surgimiento de la posverdad y durante la intervención rusa en las redes sociales durante la primera elección de Trump. Hoy varios millonarios tech son financistas de la administración Trump y están posicionándose directamente en partes del gobierno.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

En la Pontificia Universidad Católica (PUC) perdió el candidato del rector Ignacio Sánchez. El director del Instituto de Éticas Aplicadas, Juan Larraín, era el candidato que tenía el actual rector de la PUC, Ignacio Sánchez, para sustituirlo en el cargo. Sin embargo, el jueves, un comunicado oficial notificó que el exdecano de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera, sería quien asumiría la rectoría el 18 de marzo. Ganó el candidato del arzobispo de Santiago y cardenal Fernando Chomalí, y me adelantaron que viene un fuerte el cambio de timón.

Perdió el candidato de Sánchez. Hace dos semanas circuló el trascendido en algunos medios de comunicación de que el nuevo rector de la PUC sería Juan Larraín, un hombre cercano al actual rector Sánchez, que tuvo un rol relevante durante sus 14 años a la cabeza de la UC.

Hace dos semanas circuló el trascendido en algunos medios de comunicación de que el nuevo rector de la PUC sería Juan Larraín, un hombre cercano al actual rector Sánchez, que tuvo un rol relevante durante sus 14 años a la cabeza de la UC. Ganó el candidato de Chomalí. El ingeniero Juan Carlos de la Llera habría sido compañero de curso en Ingeniería del cardenal Chomalí y es cercano al actual arzobispo de Santiago.

El ingeniero Juan Carlos de la Llera habría sido compañero de curso en Ingeniería del cardenal Chomalí y es cercano al actual arzobispo de Santiago. De la Llera nunca fue cercano al rector Sánchez. En la PUC me señalaron que Sánchez y de la Llera tuvieron algunos conflictos, principalmente por decisiones que afectaron a la Facultad de Ingeniería.

Partido Comunista al rojo con advertencia a sus militantes. El triunfo del sector liderado por el exalcalde Daniel Jadue en el XXVII Congreso Nacional del Partido Comunista estuvo acompañado de una dura advertencia a los militantes en el documento de resoluciones: «Se hace el llamado de romper con el relato de la existencia de fracciones dentro del Partido, disputando la intervención que los medios quieren hacer en nuestra dinámica interna, como también sucede con la falsa disputa generacional».

Incógnita sobre miembros de la Comisión Política. Lo único claro es que se mantiene Lautaro Carmona como presidente y Bárbara Figueroa como secretaria general, y este fin de semana se conocerán los restante 15 miembros que formarán la mesa.

Lo único claro es que se mantiene Lautaro Carmona como presidente y Bárbara Figueroa como secretaria general, y este fin de semana se conocerán los restante 15 miembros que formarán la mesa. Triunfo de Jadue es relativo . El miembro del Comité Político más votado es Fares Jadue (4.722 votos), el reemplazante de Daniel Jadue en la Municipalidad de Recoleta, lo que se ha interpretado como un triunfo del exalcalde. Sin embargo, me dijeron, que todo es relativo en el PC porque el excandidato presidencial del PC obtuvo 5.833 votos en 2020, y este 2025 bajó a 4.512 votos, una disminución mayor a lo que es habitual en el partido.

. El miembro del Comité Político más votado es Fares Jadue (4.722 votos), el reemplazante de Daniel Jadue en la Municipalidad de Recoleta, lo que se ha interpretado como un triunfo del exalcalde. Sin embargo, me dijeron, que todo es relativo en el PC porque el excandidato presidencial del PC obtuvo 5.833 votos en 2020, y este 2025 bajó a 4.512 votos, una disminución mayor a lo que es habitual en el partido. Los más golpeados. En general, el análisis que hacen algunos militantes es que los más perjudicados fueron los militantes con más exposición pública, como Daniel Jadue, Camila Vallejo, Karol Cariola, Daniel Núñez y Marco Barraza.

La irrelevancia de Amarillos por Chile. La renuncia del secretario general del partido, Ricardo Brodsky, ocurrida la semana pasada no apareció en la prensa y dejó en evidencia la total irrelevancia que esta colectividad, presidida por el diputado Andrés Jouannet, tiene en la escena política. Todavía no está claro quién será el sucesor de Brodsky.

René Cortázar al rescate. Según información que circuló en redes sociales, René Cortazar sería el sucesor de Ricardo Brodsky, pero su nombre no figura en la página oficial del partido.

Según información que circuló en redes sociales, René Cortazar sería el sucesor de Ricardo Brodsky, pero su nombre no figura en la página oficial del partido. Amarillos actualmente tiene 8 mil militantes, casi la mitad de militantes que tiene Demócratas (15 mil), el otro partido que nació como oposición al texto constitucional plebiscitado en septiembre de de 2022.

casi la mitad de militantes que tiene Demócratas (15 mil), el otro partido que nació como oposición al texto constitucional plebiscitado en septiembre de de 2022. Andrés Jouannet optimista. El presidente de Amarillos declaró el miércoles en La Segunda que está muy optimista con el proceso de recolección de firmas para lograr constituirse en la Región Metropolitana, Aysén, Arica y Antofagasta.

6

7

RINCÓN DEL LOBBY

Audiencias del renunciado jefe de gabinete de la directora de Presupuesto. Yerko Montenegro (FA) dejó esta semana su cargo de jefe de gabinete de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, tras la publicación en The Clinic de una querella por «maltrato habitual» de tres exparejas del funcionario.

Las denunciantes señalan que el funcionario insistía en la importancia de su cargo. Una de ellas lo explicó así: « Siempre se jactaba de que él tenía un puesto muy importante, que yo jamás iba a entender el nivel de importancia ni del trabajo que él tenía (…)».

La lista de audiencias de Yerko Montenegro no muestra reuniones relevantes, la mayoría son con organizaciones de la sociedad civil y, llama la atención, varias con productores de pisco.

La más interesante es la que sostuvo el 28 de agosto pasado con la Corporación de Organizaciones Solidarias, representadas por Hans Rosenkranz y Emilia Segura, para conversar los inconvenientes que produjo el caso Convenios.

8

RECOMENDACIÓN: ENTREVISTA A JUAN PABLO LUNA

Juan Pablo Luna explica últimos eventos de la contingencia. La colega Mirna Schindler entrevistó esta semana al cientista político Juan Pablo Luna en su programa Al Pan Pan de El Mostrador por su último libro, ¿Democracias muertas? Chile, América Latina y un modelo estallado (Ariel, 2025). Recomiendo esta entrevista a quienes no lo conocen, pero también a quienes lo conocen porque entrega su mirada sobre eventos recientes:

El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Luna destaca el «incremento fuerte de la desigualdad o una nueva era de desigualdad en los Estados Unidos, similar a la de los años 1920-1930, que genera la frustración del sueño americano«.

Luna destaca el «incremento fuerte de la desigualdad o una nueva era de desigualdad en los Estados Unidos, similar a la de los años 1920-1930, que genera la frustración del sueño americano«. Hombres frustrados. Habla del «boomerang de la reivindicación de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales», que habría tenido efecto en el grupo de los hombres frustrados con el empoderamiento de las mujeres.

Habla del «boomerang de la reivindicación de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales», que habría tenido efecto en el grupo de los hombres frustrados con el empoderamiento de las mujeres. Reforma de pensiones. Para Luna esta negociación es otro ejemplo de la «desconexión y desarraigo de las élites en Chile», porque aunque le parece importante el acuerdo en pensiones afirma: «Veo rápidamente cristalizar el diagnóstico de que estamos volviendo a la política de los acuerdos y de la necesidad de autoafirmación de las élites como un retorno a la racionalidad».

Para Luna esta negociación es otro ejemplo de la «desconexión y desarraigo de las élites en Chile», porque aunque le parece importante el acuerdo en pensiones afirma: «Veo rápidamente cristalizar el diagnóstico de que estamos volviendo a la política de los acuerdos y de la necesidad de autoafirmación de las élites como un retorno a la racionalidad». El fenómeno Kaiser. Luna considera que no entra en la lógica izquierda-derecha. «Lo que la ciudadanía puede estar viendo, es más bien el desafío de alguien que se para frente a la élite política impugnándola».

Luna considera que no entra en la lógica izquierda-derecha. «Lo que la ciudadanía puede estar viendo, es más bien el desafío de alguien que se para frente a la élite política impugnándola». Y por último, dice estar optimista.

