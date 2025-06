Boric entra en modo 2029

Presentado por:

¡Buenas! La lluvia cayó sobre Santiago, mientras las encuestas golpearon a los comandos de los candidatos presidenciales. Faltan dos semanas para las primarias del oficialismo y comienzan las definiciones.

Boric prepara su salida de La Moneda. El Mandatario tiene claras sus preocupaciones y prioridades para los próximos nueve meses de Gobierno. Colaboradores me adelantaron cómo pronostican que será su vida de exmandatario a partir de 2026.

Terremoto en el comando de Evelyn Matthei. La exalcaldesa decidió esta semana cambiar equipo y rodearse de sus colaboradores más cercanos. El principal damnificado sería el piñerismo.

Novedades en Contraloría 2.0. Esto está recién empezando y vienen muchas novedades en los próximos meses respecto a denuncias por irregularidades. Explicamos la diferencia entre Dorothy Pérez y sus antecesores en la Contraloría General de la República.

En el bonus track de la semana: una entrevista al exministro concertacionista Jorge Burgos, explicando su salida de Amarillos. Dice que votaría por Matthei “en estado de necesidad”.

También contamos la cantidad de vueltas y conversaciones que tuvo Rodolfo Carter con Chile Vamos antes de desembarcar en el Partido Republicano. La intensa agenda política del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali; y un dato desconocido de la polémica llegada de José Roa al Ministerio Público.

La esperanza de los opositores a Donald Trump. En medio de la serie de protestas por la política migratoria y el despliegue de fuerzas militares en California, apareció Gavin Newsom. Recomendamos un video del gobernador Newsom enfrentando al presidente Trump.

BORIC APUESTA A SER UN NUEVO PEPE MUJICA

Juntos en Cerro Castillo. Asistentes al encuentro que realizó el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo con parlamentarios oficialistas coinciden en decir lo siguiente: “Escuchamos hablar al Boric 2029”. La preocupación central del Mandatario ese día fue lograr detener la llegada de la ultraderecha a La Moneda (José Antonio Kast) y que, en la eventualidad de que ganara las presidenciales Evelyn Matthei, era fundamental lograr una lista única parlamentaria para no terminar como minoría en el Congreso. Para el Presidente Boric sería un desastre cerrar el Gobierno entregando el Ejecutivo y el Parlamento a la oposición.

Terror a Kast. En la reunión estuvo siempre en la mesa la posibilidad de que ganara la presidencial Evelyn Matthei. El problema es que consideran que Matthei no levanta como candidata y, si fracasa en su campaña, terminaría imponiéndose la dupla Kast-Kaiser. En Cerro Castillo quedó instalada la idea de que la ultraderecha está a un paso de ser Gobierno.

Boric fuera del poder. Un ministro me dijo, después de la Cuenta Pública, que el modelo que al parecer va a seguir Gabriel Boric como expresidente será el del exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica. Austero, sencillo, componedor de relaciones en la izquierda. Una ministra también me contó que son varios los que quieren que sea rostro del progresismo continental en momentos en que arrecia la derecha. Hay pocos líderes del sector relevantes y, los que hay, están en retirada, como es el caso de Luiz Inácio Lula da Silva. En el círculo del Mandatario hay interés en instalar a Boric como un líder continental.

Comer un completo en San Miguel. Una cercana al Jefe de Estado me dijo que “Boric lo que más quiere es salir a comerse un completo con su hija tranquilo, cerca de su nueva casa en San Miguel”. Un exconcertacionista me agrega que “a diferencia de los concertacionistas, en el Frente Amplio hay dirigentes a los que les gusta educar a sus hijos en colegios públicos, ser Fonasa e ir al Cesfam”.

Negro escenario. Todas las proyecciones de líder progresista internacional, que vive en San Miguel y depende de la salud y la educación públicas, quedan sepultadas si la derecha llega a La Moneda y controla el Parlamento. “El triunfo de Kast implicaría entrar a otro ciclo político muy distinto a lo visto hasta ahora, que exigirá un Boric muy presente en Chile”, me advierte un colaborador del Mandatario.

Peligro. En el Gobierno preocupa que la llegada de la derecha o ultraderecha al Gobierno implique una mala implementación de la reforma de pensiones, del Ministerio de Seguridad o el Sistema Nacional de Cuidados, entre otros. “Podría pasar lo mismo que con el tema de los Servicios Locales de Educación (SLEP), que durante la administración de la exministra de Educación Marcela Cubillos, en el Gobierno de Piñera, no se movió, estuvo estancado”. Tarea importante del expresidente sería lograr que continúe la implementación de sus reformas.

Obsesión por la lista única. Y es en este apocalíptico escenario vislumbrado por el oficialismo que el Presidente Boric está decidido a trabajar para lograr una lista única parlamentaria con los mejores nombres, que aseguren ser un contrapeso a un Gobierno de derecha. Entre quienes vislumbran alguna posibilidad de lista única, me adelantaron que eso implicaría que el partido que gane la primaria entregue sus puestos en el Congreso, salga de la competencia regional y favorezca a los compañeros de coalición, evitando disputas. Esto significa que, si gana Carolina Tohá, el PPD tendría que despedirse del Parlamento; si gana Jeannette Jara, el PC sería el perjudicado en la parlamentaria.

COMANDO DE MATTHEI: PIÑERISMO DAMNIFICADO

Demasiado tarde. Y esta semana se produjo finalmente el empate en las encuestas entre la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el republicano José Antonio Kast. La explicación más escuchada en el entorno de la candidata es que Kast lleva semanas en campaña y tiene un equipo afiatado desde las presidenciales 2021. Momento de cambios en el comando de Matthei.

Malditas encuestas. Cadem marcó el domingo pasado el primer empate en la derecha y la encuesta de la Universidad Diego Portales (ICSO-UDP) de esta semana es ilustrativa del escenario actual: Kast y Matthei empatados (23%) y los tres candidatos de centroizquierda suman en total 20%. Sin embargo, Juan Pardo, de Feedback, es cauto: “Está muy fragmentada la elección presidencial, no se ha consolidado todavía el apoyo en un grupo específico”. Faltan cinco meses.

Aceleran el tranco. Llevamos semanas contando en +Política que la preocupación del comando de Matthei está en Kast y Kaiser. Por eso el lunes 2 de junio salieron corriendo a inscribir su precandidatura en el Servel, el miércoles siguiente hicieron acto multitudinario en Santiago centro y estrenaron simultáneamente en redes la campaña que diferenciaba a Evelyn (acogedora, afectuosa) de Matthei (determinada, estricta). El despliegue fue tardío y las encuestas no lograron registrarlo la semana pasada.

Sale el piñerismo, entra el círculo más íntimo de la candidata. Hace tiempo, cercanos a Matthei decían que la candidata se notaba incómoda, dubitativa en cómo actuar y poco asertiva en sus declaraciones. Mucho piñerismo y poco Matthei.

Círculo duro del mattheísmo. Esta semana se estrenó como nueva jefa de gabinete de Matthei a Carol Vargas, su exadministradora municipal en la alcaldía de Providencia. En comunicaciones vuelve como titular quien ha sido su sombra en los últimos 20 años, el periodista Cristián Torres, mientras que el hermano de la candidata, Fernando Matthei Fornet, estará a cargo de la administración y financiamiento de la campaña. El tema territorial queda a cargo de un histórico UDI, Felipe Valdovinos. Piñerismo queda en segundo plano.

Esta semana se estrenó como nueva jefa de gabinete de Matthei a Carol Vargas, su exadministradora municipal en la alcaldía de Providencia. En comunicaciones vuelve como titular quien ha sido su sombra en los últimos 20 años, el periodista Cristián Torres, mientras que el hermano de la candidata, Fernando Matthei Fornet, estará a cargo de la administración y financiamiento de la campaña. El tema territorial queda a cargo de un histórico UDI, Felipe Valdovinos. Cambios. La histórica exdirectora de prensa del expresidente Piñera, Carla Munizaga (RN), ahora estará bajo las órdenes de Torres; el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) deja la titularidad como asesor y pasa a un consejo que asesora al jefe de campaña, Diego Paulsen (RN), considerado lejano al núcleo duro del piñerismo por ser de La Araucanía, vinculado al mundo agrícola. Según pude conversar, todavía goza de buena salud el liderazgo de Paulsen.

Pendiente. En este escenario, el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, es el gran ausente, porque solo pierde apoyo en las encuestas y –detalle no menor– solo un 14% de sus militantes votó en la elección del 26 de mayo recién pasado, que lo ratificó como presidente del PNL. Kaiser la semana pasada avisó, en Radio Universo, que “no estamos gastando plata en campaña porque el partido no tiene plata, somos el segundo partido más grande de Chile, pero no tenemos dónde caernos muertos”. Hubo dos interpretaciones para esa frase: que necesitan aportes económicos o que no descartan bajarse de la carrera presidencial.

NUEVOS ESTRENOS EN CONTRALORÍA 2.0

Dorothy Pérez no da entrevistas. En el círculo de la nueva contralora general de la República advierten que “no está dando entrevistas, no da entrevistas”. Pero la contralora ha sido más noticiosa que todos sus antecesores o al menos los dos anteriores, Jorge Bermúdez y Ramiro Mendoza. Bermúdez hizo noticia por su intento de sacar a Pérez cuando era subcontralora. Ella volvió recargada.

Licencias médicas y mucho más. Fue esta nueva Contraloría la que destapó la olla de las licencias médicas y la total ausencia de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), encargada de la fiscalización de licencias, lo que tiene a su directora, Pamela Gana, en el centro de los cuestionamientos. Esta semana, senadores oficialistas y de oposición pidieron la salida de Gana.

La prensa espera con entusiasmo cada Consolidado de Información Circularizada (CIC). Los CIC son documentos de una página, realizados como infografía para facilitar su lectura y que han destapado viajes al exterior con licencias médicas, licencias de conducir a padres con deudas de pensiones de alimentos, incumplimiento de municipios en la entrega de planes de seguridad pública, médicos que trabajan en el sector público y presentan licencias médicas para atender partos en clínicas privadas, entre otros temas. Esta semana la Contraloría publicó el CIC 11 y vienen más.

Pequeñas fiscalizaciones con grandes consecuencias. En Contraloría explican que los CIC pretenden revitalizar una tarea fundamental de esa institución que estaba olvidada: el sistema periódico de control a instituciones del Estado.

Vidrios polarizados. En las próximas semanas la noticia será una lista de los responsables de que circulen en las calles tantos automóviles con vidrios polarizados, incumpliendo la normativa vigente. El Ministerio de Trasportes explicó que las plantas de revisión técnica dicen que los autos fiscalizados llegan sin vidrios polarizados y a la salida se los instalan, deslindando responsabilidad en el tema. Eso motivó también a revisar la cantidad de multas que Carabineros cursa a automóviles que circulan sin cumplir la norma. Este CIC promete novedades.

Diferencia con sus antecesores. Especialistas en derecho administrativo me explicaron la diferencia entre Bermúdez y Pérez. Ambos son abogados, pero en el caso de Pérez su calidad de funcionaria con larga trayectoria en la institución le permitió, rápidamente, revitalizar tareas sencillas que estaban postergadas por falta de interés de las autoridades, que prefirieron no molestar al Gobierno de turno. “A los anteriores contralores les interesaba más la función jurídica, redactar dictámenes y marcar jurisprudencia”, sentencia un abogado.

TRES PREGUNTAS A JORGE BURGOS

Amarillos se juntaron con Matthei. Esta semana se implementó el anuncio de “Amarillos por Matthei”, con una visita al comando de la candidata del timonel de la colectividad, Andrés Jouannet, junto a los exministros de la Concertación René Cortázar e Isidro Solís, para entregarle sus propuestas.

Renuncias. El apoyo a Matthei produjo la salida de Amarillos de históricos democratacristianos que fueron parte de los gobiernos concertacionistas, como Jorge Burgos, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. En esta entrevista, Burgos cuenta que no fue el apoyo a Matthei lo que motivó su renuncia.

–¿Por qué decidiste salir de Amarillos?

-Amarillos partió para un lado que no me es natural. La idea original me pareció distinta, “progresismo social”. Lo del apoyo a Evelyn Matthei no fue la causa basal de mi renuncia, pero vino a ratificar que debía irme.

-¿Cuál será el lugar de residencia para el centro político?

-A días de cumplir los 68 años, no creo que vuelva a tener residencia política partidaria, me uno a los mayoritarios independientes.

-¿Votarías por Matthei ante la ausencia de un candidato de centro?

-En estado de necesidad creo que sí.

CONVERSACIONES DE PASILLO

Carter supo hacerse querer. En Chile Vamos no les sorprendió el desembarco del exalcalde Rodolfo Carter en la campaña del republicano José Antonio Kast. En el comando de Matthei nunca le tuvieron mucha fe, aunque dicen que lo intentaron todo.

Todos por la primaria. El año pasado, el exalcalde de La Florida anunció que quería competir en primarias presidenciales con Evelyn Matthei y los partidos de la derecha que estuvieran dispuestos a participar en la carrera. Republicanos y libertarios rechazaron la idea, pero la UDI no lo descartó con Carter u otros que aparecieran en el camino. Finalmente, en Semana Santa quedó definitivamente sepultada la idea de primarias en la derecha.

El año pasado, el exalcalde de La Florida anunció que quería competir en primarias presidenciales con Evelyn Matthei y los partidos de la derecha que estuvieran dispuestos a participar en la carrera. Republicanos y libertarios rechazaron la idea, pero la UDI no lo descartó con Carter u otros que aparecieran en el camino. Finalmente, en Semana Santa quedó definitivamente sepultada la idea de primarias en la derecha. Encuentro con Evelyn Matthei. La relación no era buena entre Matthei y Carter, debido a declaraciones de este criticando a la exalcaldesa de Providencia. Descartada la primaria, Matthei aceptó reunirse con Carter hace cerca de un mes, para invitarlo formalmente a incorporarse a la campaña.

La relación no era buena entre Matthei y Carter, debido a declaraciones de este criticando a la exalcaldesa de Providencia. Descartada la primaria, Matthei aceptó reunirse con Carter hace cerca de un mes, para invitarlo formalmente a incorporarse a la campaña. Senador por Chile Vamos. De forma simultánea a la invitación formal a ser parte de la campaña, la UDI le ofreció a Carter postularse en la Quinta Región junto a María José Hoffmann y RN le sugirió integrar una lista con los diputados Andrés Longton y Camila Flores. Evópoli, en tanto, que compitiera solo por la Quinta Región. Ninguna de las propuestas convenció al exalcalde de La Florida y se especula que el Partido Republicano lo llevará por La Araucanía, sacando de la competencia a la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado.

Arzobispo Chomali entra a la política nacional luego del cónclave. El cardenal Fernando Chomali llegó hace un mes del Vaticano y entró de lleno a la política contingente.

Invitación a los presidenciables. Chomali hizo pública esta semana una convocatoria a todos los candidatos presidenciales que están en carrera para reunirse el 26 de junio, a las 10:00 horas, en el Arzobispado de Santiago. Las inscripciones están abiertas y ya habría inscritos.

Chomali hizo pública esta semana una convocatoria a todos los candidatos presidenciales que están en carrera para reunirse el 26 de junio, a las 10:00 horas, en el Arzobispado de Santiago. Reunión con ministro de Educación. El miércoles pasado recibió al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), para hablar de la violencia en los colegios, junto al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera.

El miércoles pasado recibió al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), para hablar de la violencia en los colegios, junto al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. Molestia por el ambiente de la Cuenta Pública. El arzobispo de Santiago también participó en el discurso del Presidente Gabriel Boric el 1 de junio pasado y manifestó a parlamentarios, con los que conversó ese día, su preocupación por el mal ambiente del acto, con pancartas y permanentes gritos en el Salón de Honor del Congreso mientras el Presidente de la República hablaba.

El arzobispo de Santiago también participó en el discurso del Presidente Gabriel Boric el 1 de junio pasado y manifestó a parlamentarios, con los que conversó ese día, su preocupación por el mal ambiente del acto, con pancartas y permanentes gritos en el Salón de Honor del Congreso mientras el Presidente de la República hablaba. Críticas a Israel. Chomali ha manifestado públicamente su preocupación por lo que sucede en Palestina y, cuando en la Cuenta Pública el Presidente comenzó a hablar de la situación en esa región y anunció medidas contra Israel, parlamentarios se sorprendieron de que el cardenal se parara en una oportunidad para apoyar los anuncios del Mandatario.

Compleja llegada de Roa al Ministerio Público. Esta semana, El Mostrador dio a conocer la llegada del abogado José Roa a la Fiscalía Nacional, pocas semanas después de haber dejado su trabajo como encargado en el Ministerio del Interior de la reforma a las policías, tras la renuncia de Carolina Tohá y debido a su vínculo familiar con el actual titular de esa cartera, Álvaro Elizalde. Existe poca claridad acerca del trabajo que realizó Roa en esa oficina sobre la reforma a las policías.

Principal cuestionamiento. Esta semana la prensa cuestionó que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, contratara a Roa, porque es hermano de la esposa (Patricia Roa) del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Es de público conocimiento que Valencia y Elizalde son compadres y que el actual titular del Interior fue el principal promotor de la candidatura de Ángel Valencia a la Fiscalía Nacional.

Esta semana la prensa cuestionó que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, contratara a Roa, porque es hermano de la esposa (Patricia Roa) del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Es de público conocimiento que Valencia y Elizalde son compadres y que el actual titular del Interior fue el principal promotor de la candidatura de Ángel Valencia a la Fiscalía Nacional. El otro tema delicado. Una arista desconocida del caso es que la llegada de José Roa a la División de Atención de Víctimas y Testigos habría implicado la salida de la funcionaria a cargo de esa instancia, Alicia Díaz, una mujer cercana al socialismo y que llegó a ese puesto durante la gestión de Valencia, luego de trabajar con Patricia Roa en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Complejo ha sido el aterrizaje de José Roa en el Ministerio Público.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 16 de junio

Debate primarias presidenciales organizado por The Clinic y Radio Pauta.

Comisión de Coordinación del Core Metropolitano define trabajo de la Comisión Investigadora del Gobierno de Santiago.

Reunión de presidentes de partidos oficialistas.

Miércoles 18 de junio

Asume el nuevo comandante en Jefe de la Armada.

Jueves 19 de junio

Encuentro de secretarios generales y equipos electorales del oficialismo.

Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declara ante la Fiscalía Oriente por presunto uso irregular de recursos públicos.

Viernes 20 de junio

Feriado.

Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Comienza megacorte de agua en las comunas de Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Quinta Normal, Pudahuel y Santiago. Se extenderá por 36 horas.

Sábado 21 de junio

Marcha del Orgullo en Plaza Italia.

Domingo 22 de junio

Debate presidencial en TVN.

RINCÓN DEL LOBBY

Maximiliano Luksic tiene una intensa agenda de audiencias. El nuevo alcalde de Huechuraba presenta una larga lista de reuniones en la Plataforma Ley del Lobby con personas que le van a proponer eventos, ofrecer infraestructura y postular proyectos. En la lista de audiencias del nuevo alcalde destacan:

Propuesta de eventos culturales , como el Festival Internacional de Teatro Familiar/Famfest y 20 años del Teatro Mori.

, como el Festival Internacional de Teatro Familiar/Famfest y 20 años del Teatro Mori. Huawuei en Huechuraba. También hubo reunión con una delegación china de Huawuei que le propuso “nuevas tecnologías para la comuna”.

También hubo reunión con una delegación china de Huawuei que le propuso “nuevas tecnologías para la comuna”. Infraestructura y permisos de edificación. Existen muchas reuniones para presentar proyectos para construir en la comuna, mejoramiento vial e infraestructura.

Existen muchas reuniones para presentar proyectos para construir en la comuna, mejoramiento vial e infraestructura. Jefe de campaña sigue trabajando con Luksic. Durante la campaña para la alcaldía, la prensa contó la situación del jefe de la campaña de la candidatura, Tarek Giacaman, quien debido a una atrofia muscular espinal tenía que ser trasladado por el candidato, que lo subía a sus hombros en caso de encontrar escaleras o pasar por terrenos complicados. Giacaman figura como testigo de gran parte de las reuniones registradas en Ley del Lobby.

RECOMENDACIÓN: DISCURSO DE GAVIN NEWSOM

Responsabilidad de los demócratas. Luego del ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, la prensa estadounidense e internacional ha destacado la debilidad mostrada por el Partido Demócrata para enfrentar a Trump. Las movilizaciones de las dos últimas semanas contra las redadas migratorias en Los Angeles mostraron un enérgico y desafiante líder demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom.

Ausencia de nuevos liderazgos. Un artículo de The New York Times realizó recientemente un barrido de todos los parlamentarios demócratas en el Congreso estadounidense, destacando la escasa renovación generacional del partido.

Un artículo de The New York Times realizó recientemente un barrido de todos los parlamentarios demócratas en el Congreso estadounidense, destacando la escasa renovación generacional del partido. Nuevo rostro. En ese contexto es que apareció Newsom como rostro demócrata que enfrentó y desafió la decisión de Trump de enviar 4 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 efectivos militares para controlar las protestas en esa zona del país. Newsom calificó la medida como “un paso inequívoco hacia el autoritarismo” .

En ese contexto es que apareció Newsom como rostro demócrata que enfrentó y desafió la decisión de Trump de enviar 4 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 efectivos militares para controlar las protestas en esa zona del país. . Recomiendo revisar el discurso del gobernador de California –reproducido con subtítulos en español por el diario La Vanguardia, de España–, donde detalla las razones para oponerse a la medida de Trump y realiza una clara crítica a la administración del republicano, a quien califica como “presidente dictatorial”. El jueves, el juez federal de San Francisco, Charles Breyer, declaró ilegal el despliegue de efectivos militares en Los Angeles.

