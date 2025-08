Matthei no se baja: la nueva estrategia para conectar con la centroderecha al estilo alemán

Presentado por:

¡Hola! En la arena política se dice que no hay una Cadem más esperada que la de este domingo. Hay algunos que están haciendo cálculos, otros buscando el mejor ángulo para sacarse la foto con el caballo ganador. Si este fin de semana el episodio de la querella que no fue de Evelyn Matthei y el desmarque de actores de RN con su candidatura impactan a la baja en la encuesta semanal, muchos en el horizonte electoral van a comenzar a hablar del principio del fin.

Eso en el comando de Matthei lo saben y tienen preparado un cambio de estrategia, en la cual han puesto toda la fe. Son los últimos cartuchos.

En esta edición de +Política te contamos de la nueva estrategia para sobrevivir de la candidata de Chile Vamos y sus primeras acciones tácticas. Hugo Herrera, su nuevo asesor estratégico, nos contó que irán con todo a tomarse el centro político, pero no el invisible por el que se pelean Amarillos y Demócratas, sino el ideológico. La idea es promover un centro político propositivo, moderno y antiautoritario, al estilo alemán. Por ello es que su primera acción será una gira por Alemania para tomar contacto con los principales líderes de la CDU.

En otros temas de esta edición, te contamos sobre las dudas que generaron los nombres del comando de Jeannette Jara, en donde hubo consenso en que el debut no permitió mostrar fuerza para romper el techo, y que los rostros fueron considerados como actores de reparto y no como verdaderos protagonistas. Al margen de este “flojo” golpe de efecto, en el progresismo identifican que el gran problema de la candidata tiene nombre y apellido: Daniel Jadue.

Y como dice el buen refrán popular, “de atrás pica el indio”. Así está Parisi: eufórico. El tercer lugar que le dio una de las últimas encuestas lo tiene incluso pletórico, pensando en que, con Pamela Jiles como su principal consorte en el Congreso, su próxima meta es desbancar a Jara.

Y para terminar, te dejamos algunas perlas en nuestras breves políticas, como la posición de líder de Harold Mayne-Nicholls en las clasificatorias para estar en la papeleta de noviembre.

Listo el anticipo, vamos a lo nuestro.

1

“Revival” Matthei: el cambio de look al estilo CDU alemana

No hay espacio en el mundo de la política en que no se debata si este fin de semana será el último o no de Evelyn Matthei. La conversación no ha estado en Kast ni en Jara, ha estado en la candidata de Chile Vamos. Se dice que si la Cadem arroja el mismo escenario que la encuesta de Bloomberg del jueves pasado, que posicionó a Matthei en un cuarto lugar, detrás de Franco Parisi, “sería el principio del fin”.

Pero mientras los cálculos de su bajada están casi exclusivamente entre ciertos parlamentarios de Chile Vamos que prefieren abandonar cuanto antes el barco de Matthei, la candidata y el área estratégica del comando pretenden trasformar la debilidad de estos días en una oportunidad para dar un golpe de timón.

La táctica fue adelantada a +Política por Hugo Herrera, el analista político que, a contrapelo de los que quieren saltar del barco antes de que se hunda, se sumó en estos días al comando para reforzar el reposicionamiento estratégico de Matthei.

La primera definición es que la candidata de Chile Vamos –adelantan– no se va a bajar. Por el contrario, con la bandera de la seguridad delante de todo, la orientación del “revival” de Matthei estará en mostrar liderazgo dentro y fuera del país, como la única candidata capaz de llegar a grandes acuerdos y, fundamentalmente, fijar su domicilio en una centroderecha del tipo alemán. En una derecha democrática, antiautoritaria, moderna y abiertamente contraria tanto al leninismo de la izquierda como al populismo de extrema derecha, representado por José Antonio Kast.

La apuesta con la que se busca remontar es “construir un centro propositivo, reformista y con una visión de Estado moderna, capaz de ofrecer gobernabilidad”.

La estrategia, delineada por su equipo más cercano y comentada por el intelectual Hugo Herrera, se basa en un diagnóstico claro: la derecha ha privilegiado por demasiado tiempo la gestión técnica y económica, dejando de lado la construcción de legitimidad y el consenso político, elementos necesarios para abordar los problemas estructurales del país. Salud, educación, seguridad y productividad no podrán resolverse sin grandes acuerdos nacionales.

Dentro de las primeras acciones tácticas está la preparación de una gira internacional –con foco en Europa– para establecer vínculos con partidos e instituciones como la CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania). Aunque no se contempla una reunión directa con Angela Merkel, el recorrido incluirá espacios simbólicos como el Muro de Berlín y reuniones con autoridades de alto nivel.

Esta ofensiva exterior –adelanta Herrera– no busca solo visibilidad internacional. Se trata de reforzar una narrativa política clara: Evelyn Matthei representa una derecha que apuesta por el diálogo democrático, el equilibrio institucional y el rechazo a los extremos.

Desde el comando se plantea que, mientras la izquierda desperdició la oportunidad de la Convención Constitucional y la derecha del Partido Republicano hizo lo propio con el Consejo, Matthei puede liderar un tercer camino. Uno donde se integren visiones diversas para recuperar la legitimidad de las instituciones.

¿Con qué choca esta estrategia de presentarse como una centroderecha al estilo alemán? Con la misma Matthei, apuntan otras fuentes que observan el proceso. El problema de esta táctica es que está fuera de tiempo. Debió haberse presentado como tal antes de ir a hablar al programa de Checho Irane, donde dijo que en el primer tiempo de la dictadura hubo muertos inevitables. “En una centroderecha del tipo alemán –sostienen– jamás se habría dicho algo semejante”.

2

Los costos de “querella” que no fue

Una de las primeras lecturas sobre el episodio “querella” es que la abanderada comenzó agosto con un “error”. Que tuvo que ceder su posición ante el pragmatismo de su vocera, y que sus diputados y senadores la presionaron, quitándole públicamente el piso en beneficio de una lista única en el Congreso. Una lista de la cual sus adherentes toman distancia, cuando el Partido Republicano dice que solo acepta un pacto por omisión en senadores, no en diputados, y menos lista única. De hecho, desde el Partido Social Cristiano expresan que llevarán 56 candidatos a diputados de todas maneras.

La otra mirada es que Matthei ganó algo de terreno al exponer el punto desde una situación de violencia contra una mujer por ser mujer y, también, al denunciar las malas prácticas políticas a través de campañas de difamación por redes sociales. Esta denuncia –se analiza en su entorno– es la principal sombra de José Antonio Kast y se aprecia que estará en todos los debates, aun cuando el tema se haya dado por superado. Desde esa perspectiva, otros piensan que la exalcaldesa queda con un botón de pánico, que puede usar como voucher, debido a que habría a lo menos cinco encapuchados digitales, que se organizan en un grupo de WhatsApp llamado “Bots por Kast”.

Pese a ello, la evaluación del comité político en el comando de Evelyn Matthei, el jueves por la noche, no contó con caras sonrientes, aunque los presentes en su mayoría agradecieron a Matthei desistir de la querella.

Las caras largas aumentaron más todavía con las performances de RN. La del diputado Andrés Celis, que sostuvo que Chile Vamos debía avanzar hacia una candidatura única (la de José Antonio Kast), y la de Carlos Larraín, que dio su apoyo explícito al líder del nacionalismo conservador.

En Renovación Nacional acotan, no obstante, que el diputado Celis se mandó “una gran Matthei” (habló mas de la cuenta) y quedó sin piso también.

El jefe de la bancada, Miguel Mellado, preguntó diputado por diputado si alguien estaba de acuerdo con su moción en torno a bajar a la candidata para apoyar al líder “del grupo de matones”. Todos le habrían respondido: “Yo no”.

En la tienda precisan que Celis renunció a Renovación Nacional para ser candidato a diputado por la UDI, pero que el partido de Matthei no lo recibió con ese propósito, por lo cual –aseguran en la bancada– debió volver a RN con la intención de ser senador, pero solo le guardaron el cupo por su actual distrito: Valparaíso.

En la tienda de Antonio Varas admiten, sí, que Carlos Larraín tiene un problema con la candidatura de Evelyn Matthei y diferencias con el piñerismo que se arrastran desde hace una década. Como contraparte, Matthei cuenta con un respaldo político importante, el del último coronel en servicio activo de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, un viejo rival de Kast en el gremialismo.

De hecho, aún se recuerda la victoria de senador por El Maule sobre el abanderado republicano, cuando en 2008 le ganó la presidencia del partido: Coloma obtuvo el 63%; y Kast, 36%.

La derrota fue tan amarga para el entonces diputado gremialista que renunció al derecho que tenía de integrar la directiva como vicepresidente, lo que fue reprochado por Coloma. Ese fue el inicio de una serie de diferencias entre ambos.

3

PC: un comando con actores de reparto

La exhibición de los nombres del comando de Jeannette Jara no movió un pelo la aguja. Para romper el techo del 35% de las fuerzas progresistas, se necesitaba que se moviera el tablero, cosa que no se hizo. La impresión es que la primera línea no se armó con los titulares, con protagonistas, sino con actores de reparto, salvo algunas excepciones, como Ricardo Solari.

Después de un mes de incertidumbre, la candidata presidencial de la centroizquierda presentó a la primera línea de su comando, donde los nombres del equipo económico eran los más esperados.

Grupo finalmente integrado por Osvaldo Rosales, Andrea Bentancor, Nicolás Bohme, Sebastián García, bajo el liderazgo del economista Luis Eduardo Escobar, quien fue durante más de 20 años alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, con experiencia en la academia y cuadro técnico de la Concertación.

Pero, más allá del currículum, para nadie es un secreto que este ramillete de expertos no era la primera opción. Los pesos pesados del mundo económico de la centroizquierda no acudieron al llamado de Jara, por lo que la candidata no la tuvo fácil.

“Los nombres suenan a lo mejor que se pudo lograr. Son todos actores, no de segunda, sino más bien de tercera línea”, dice un conocedor de las conversaciones, quien afirma que fue muy difícil dar con un elenco razonable.

Nicolás Eyzaguirre, Guillermo Larraín, Álvaro García y Andrea Repetto estuvieron considerados para el fichaje titular. Conversaciones directas e indirectas que no llegaron a buen puerto.

Las razones fueron diversas, pero apuntaban a dos ideas claras: miedo a arriesgar su reputación y diferencias irreconciliables con el PC.

“Ella (Jara) buscó dar garantías de seriedad y transversalidad, y si no tiene un elenco más top no es porque no haya querido”, enfatiza una fuente interna.

4

Jadue: el gran problema

“Boicotea a la candidata cada vez que abre la boca, tiene temas judiciales pendientes y representa el ala más dogmática del comunismo, es evidente que tiene que guardarse”, dice un dirigente oficialista sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Y es que en medio de la negociación parlamentaria para la confirmación de una lista única, distintas voces han manifestado sus reparos a que Jadue sea candidato a diputado por el distrito 9. Hay dos grandes razones.

Situación judicial. La Fiscalía Centro Norte desistió de ampliar el plazo de investigación por el caso Farmacias Populares, por lo que ya está preparando la acusación contra el militante comunista –actualmente en arresto domiciliario–, hecho que lo inhabilitaría para postular al Congreso. Aunque hay diligencias pendientes que podrían impedir el cierre de la causa.

Pero eso no es todo, la candidata está incómoda. En los últimos días, Jeannette Jara ha tenido que salir a responder otra vez por los últimos dichos del exjefe comunal, a quien –en su programa de streaming “Sin Maquillaje”– se le ocurrió poner en tela de juicio el respeto al Estado de derecho y aludió al sistema carcelario como “un instrumento de dominación de clase”.

Un abrazo del oso a la abanderada oficialista y su credibilidad en materia de seguridad.

“Para mí esta campaña no tiene que ver con Daniel Jadue”, dijo Jara. Esto, en una semana donde ha tenido que reiterar su autonomía frente al PC, molesta por el hecho de que “muchas personas” han hablado en su nombre.

Así las cosas, desde el oficialismo no esconden su rechazo a que Jadue sea diputado por el sector.

“Es una persona non grata en esta coalición, sinceramente. Ojalá el PC tome nota y lo deje más bien calladito. Creo que su futuro debería ser bastante acotado. Primero, lo judicial”, disparó el senador Juan Luis Castro (PS).

“Yo, como un ser humano con algún grado de madurez y de reflexión, encuentro que Jadue orina fuera del tiesto”, manifestó hace unos días el ahora vocero de campaña, Eric Aedo (DC).

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, también fue enfático: “Si llevamos candidatos que están en procesos judiciales, la verdad es que nos deja mal parados como conglomerado. No hablo de veto, yo creo que el propio PC va a tomar la mejor decisión”.

Y cómo olvidar las declaraciones del diputado Daniel Manouchehri, cuando comparó al exalcalde con el personaje de televisión Alf, extraterrestre que tenía que ser escondido por su familia cada vez que venían visitas.

5

Parisi: de atrás pica el indio

Las encuestas volvieron a moverle el piso a la carrera presidencial. La última Latam Pulse Chile –de AtlasIntel y Bloomberg– dejó claro que Evelyn Matthei cayó al cuarto lugar con un 10,6%, mientras Franco Parisi –sí, el mismo que hizo campaña desde Alabama– trepó al tercer puesto con un 17,1%. La estrategia parece ser aprovechar cada error ajeno… y sumar aliados ruidosos.

Esta semana, Parisi fichó nada menos que a Pamela Jiles, convirtiendo dicha unión en uno de los pasajes políticos más “folclóricos” de la escena política nacional. Con ese golpe de efecto –según él– se metió de lleno en la pelea por el paso a segunda vuelta. Se lo dijo a Radio Duna esta semana, sin pelos en la lengua: “En dos meses supero a Jara”. ¿Ambicioso? Sin duda. ¿Realista? En ningún caso.

Porque, aunque Parisi suba como espuma, su historial no se borra con un live de TikTok. La deuda de pensión alimenticia que dejó en Chile sigue siendo tema, y no menor: su exesposa, Denise Tarzijan, lo demandó hace años por más de $300 millones. Un dato que a muchos les cuesta digerir, viniendo de alguien que aspira a liderar el país.

Según el economista, un acuerdo judicial le impide hablar del tema, que incluso le habría imposibilitado entrar a Chile cuando quiso ser Presidente por segunda vez, en 2021.

“¿Cómo alguien que maneja tanto los números llega a tener una deuda así?”, le preguntaron en un programa de farándula. Parisi respondió: “Yo amo a mis hijos, ¿ok? Y tengo un acuerdo judicial que no puedo comentar”.

Además, su partido aún arrastra polémicas como la fallida candidatura de Karla Añez, que terminó bajándose después que El Mostrador revelara que había sido condenada a cinco años de cárcel por tráfico de cocaína. Si bien Parisi intenta proyectar orden y crecimiento, el PDG no siempre le ha seguido el ritmo.

El vínculo entre Franco Parisi y los diputados que renunciaron al PDG no terminó en buenos términos. Tras la pérdida de representación del partido en la Cámara Baja, el economista acusó “traición” por parte de los parlamentarios que llegaron al Congreso bajo su alero. Desde entonces, el quiebre ha sido público y sin retorno.

La diputada Yovana Ahumada cree que el alza de Parisi es más bien efecto rebote: dice a El Mostrador que ese tercer lugar puede ser Franco Parisi, Johannes Kaiser o cualquier otro que hoy se ponga a trabajar seriamente. A su juicio, el mérito no es del economista, sino que la razón “es más bien la caída de Matthei”.

Para el diputado Roberto Arroyo –a quien Parisi excluyó de la acusación de traición–, en cambio, el avance del líder del PDG "es una combinación de errores no forzados de Matthei y también en gran parte es mérito de Franco Parisi", cuyas ideas "prevalecen", incluso sin ser invitado a los debates.

6

BREVES POLÍTICAS

Parisi lidera el crecimiento en redes

Durante la semana del 24 al 30 de julio, el monitoreo de redes sociales de los candidatos presidenciales reveló un alza destacada en el crecimiento de seguidores para Franco Parisi en Instagram y TikTok, consolidando su presencia en la contienda. Harold Mayne-Nicholls también mostró un buen desempeño en TikTok y especialmente en Facebook, aunque aún con bajo volumen total. José Antonio Kast rompió su estancamiento previo con un leve repunte, particularmente en Instagram. En contraste, Jeannette Jara registró una leve caída, en línea con su estancamiento en encuestas, y Evelyn Matthei mantuvo su tendencia a la baja, ubicándose entre los últimos lugares en todas las plataformas analizadas.

Johannes Kaiser tuvo un crecimiento moderado, con leves avances en Instagram y Facebook, pero sin destacar en el conjunto. Eduardo Artés presentó un crecimiento tan bajo que fue prácticamente imperceptible. Marco Enríquez-Ominami, por su parte, no mostró ningún avance relevante en redes sociales, desaprovechando el impulso que podría haber significado la recolección de firmas. En general, el informe evidencia que la presencia digital está marcando ritmos distintos para cada candidatura, con algunos capitalizando mejor el momento y otros perdiendo visibilidad en plena recta final del proceso de inscripción.

Mayne-Nicholls: el puntero en las “clasificatorias” presidenciales

A pocos días del cierre del plazo para inscribir las candidaturas presidenciales, Harold Mayne-Nicholls lidera entre los independientes y asegura estar cerca de reunir las 35.361 firmas necesarias, con solo unas 4.800 pendientes. Aunque ya tuvo su primer acto público junto a otros aspirantes, reconoce que no despega en las encuestas, algo que atribuye a la falta de respaldo partidario. En “De Frente”, con Tomás Mosciatti, no descartó dialogar con un futuro Gobierno de Kast, Jara o Matthei. También denunció que el Servel cambió las reglas del juego al exigir ahora el número de documento en las firmas, dificultando aún más el proceso. El apoyo de la DC, que optó por respaldar a Jara, ya está fuera de la ecuación.

En el resto del torneo siguen activos otros aspirantes. El eterno candidato Marco Enríquez-Ominami lleva más de 26 mil firmas y se tiene fe. Mientras el profesor Eduardo Artés recorre la cancha con un código QR para facilitar las firmas y ya suma más de 24 mil.

Marcelo Trivelli, quien intentó jugar desde el centro del campo, tuvo que bajar su precandidatura al no lograr reunir las firmas necesarias. “Los likes en redes no fueron suficientes”, dijo.

Desbordes debutó como alcalde en julio

Mario Desbordes ya lleva más de siete meses como alcalde de Santiago, pero en julio los problemas cayeron pesado sobre sus hombros. “Ahora tiene la guitarra en sus manos. Habrá que no esperar mucho para saber si sabe tocar”, se dice en el foro municipal. La exalcaldesa Irací Hassler lo acusa de inacción, falta de liderazgo en seguridad, abandono del diálogo con estudiantes y ausencia de recursos para los guardias municipales. Desbordes responde que ha trabajado intensamente, incluso costeando viajes al extranjero para buscar soluciones a problemas locales, y acusa a Hassler y su sector de hacer ruido sin propuestas.

El conflicto también incluye disputas sobre el “plan maestro” del barrio Meiggs, cuya implementación recae en su gestión, pero que fue desarrollado antes. Mientras crecen las protestas estudiantiles y los apoderados critican su enfoque represivo, Santiago sigue siendo escenario de tensión y cruce de acusaciones entre las dos administraciones.

Pamela Jiles cruzó el Rubicón

Se veía venir, pero finalmente se concretó: Pamela Jiles, la periodista que fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y luego militante de los partidos Comunista y Humanista, cruzó finalmente el Rubicón y comenzó a militar en un partido de derecha: el Partido de la Gente (PDG). Periodista de “Informe Especial” en la época de la dictadura y –ya en democracia– rostro de varios programas de farándula, la propia Jiles anunció su incorporación al PDG por medio de su cuenta de X, en la cual posteó una foto de ella junto a Parisi, anunciando su apoyo y señalando que ahora “soy la bancada @ChilePDGcl en el Congreso”.

Luego de haber ganado seis parlamentarios en las elecciones de 2021, todos ellos fueron renunciando al PDG, por lo cual la diputada es, efectivamente, toda la bancada que tiene el partido de Parisi en el Parlamento. De acuerdo con distintos medios, Jiles aún evalúa si repostulará como diputada por el distrito 12 (la zona sur oriente de la capital, que comprende, entre otras, comunas como La Florida, Puente Alto y La Pintana) o si se presenta como candidata al Senado por Valparaíso.

