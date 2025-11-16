Elecciones 2025: los dados están echados

¡Hola!, bienvenidos a una nueva edición del newsletter +Política, ad portas de una nueva elección presidencial y también parlamentaria. Solo quedan horas para la apertura de los centros de votación y para que conozcamos quiénes integrarán la Cámara Baja, el Senado y, por supuesto, quién ocupará el sillón presidencial a partir del 11 de marzo de 2026. Aunque todo augura que la contienda presidencial se definirá en una segunda vuelta.

De cara a la elección, reina el hermetismo en los comandos de los principales aspirantes a La Moneda. En Londres 76 , si bien Jeannette Jara y su equipo han apostado por esperar el conteo de sufragios para afinar el diseño de segunda vuelta , lo cierto es que el voto de centro será clave para ganar la elección. De ahí los acercamientos preliminares con el mundo DC, colectividad que podría tener mayor protagonismo a partir del 17 de noviembre.

, si bien Jeannette Jara y su equipo , lo cierto es que el voto de centro será clave para ganar la elección. De ahí los acercamientos preliminares con el mundo DC, colectividad que podría tener mayor protagonismo a partir del 17 de noviembre. En tanto, en la derecha, los comandos de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser han carecido de instancias institucionales para mantener líneas de comunicación abiertas. En contraste –según pudo conocer +Política –, entre los adherentes de base ya se han tendido puentes para sumarse a la candidatura de quien pase a segunda vuelta, marcando una diferencia respecto de las señales ambiguas de las cúpulas partidistas.

En contraste –según pudo conocer –, entre los adherentes de base ya se han tendido puentes para sumarse a la candidatura de quien pase a segunda vuelta, marcando una diferencia respecto de las señales ambiguas de las cúpulas partidistas. Pero no olvidemos que este 16 de noviembre también se renueva por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado . Varios estudios auguran un escenario positivo para la derecha, que conseguiría el control en ambas Cámaras. Sin embargo, una mayor cantidad de escaños no sería sinónimo de unidad a partir del 11 de marzo de 2026. En un escenario de fraccionamiento, incluso con mayoría parlamentaria, será clave la capacidad negociadora de quien ocupe el sillón presidencial, entendiendo que el quorum es diverso en la tramitación legislativa.

. Varios estudios auguran un escenario positivo para la derecha, que conseguiría el control en ambas Cámaras. Sin embargo, una mayor cantidad de escaños no sería sinónimo de unidad a partir del 11 de marzo de 2026. En un escenario de fraccionamiento, incluso con mayoría parlamentaria, será clave la capacidad negociadora de quien ocupe el sillón presidencial, entendiendo que el quorum es diverso en la tramitación legislativa. Y si de pronósticos se trata, en estos comicios también se juega un partido aparte: la asertividad de las encuestadoras y la soterrada pugna por quién será más certero en los resultados de este domingo. Los vencedores en la primera vuelta y la distancia de votos entre las candidaturas fortalecerán la reputación –o provocarán una debacle– para las encuestadoras.

Pero como no solo de elecciones vive el país, en paralelo el Poder Judicial enfrenta un complejo momento con la formalización del entorno de la exjueza Ángela Vivanco y las esquirlas que dejó al interior de la Suprema la destitución de Antonio Ulloa. Aún están por verse las consecuencias de la salida forzada del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en la configuración de poderes al interior de la máxima instancia judicial, de cara a la elección del próximo presidente o presidenta de la Suprema y, finalmente, el avance del proyecto de ley que reforma el sistema de nombramiento de jueces, que además podría convertirse en un tema de campaña.

Antes de comenzar, queremos decirte que nuestra comunidad sigue creciendo. Si quieres que más personas conozcan los secretos de la política, puedes compartir este newsletter o invitar a otros a inscribirse gratis aquí.

1

El día después de la elección: cómo los eventuales comandos vencedores están leyendo el balotaje

Uno de los elementos que ha llamado poderosamente la atención en el bloque opositor es la ausencia de espacios formales de interlocución entre los comandos. Sobre todo, considerando que, en el discurso, Matthei, Kast y Kaiser coinciden en que el adversario está al otro lado. Si bien en algunos sectores dan por hecho el trasvasije automático de votos, lo cierto es que, ad portas de la segunda vuelta, en el bloque no han sido capaces de consensuar un diseño común que les permita llegar a La Moneda. Recién a fines de esta semana se esperaba una reunión de coordinación para definir cómo abordar la puesta en escena tras el conteo de los sufragios.

En este escenario, el rol articulador de la UDI aparece como clave por varias razones. Las principales figuras de la tienda de calle Suecia comparten el mismo derrotero de ideas y principios, al alero de la Fundación Jaime Guzmán. De hecho, la mayoría de la fuga de militantes hacia Republicanos proviene de filas gremialistas. Asimismo, figuras como Jaime Bellolio y el actual presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, fueron, en distintos periodos, jefes de gabinete de José Antonio Kast. En tanto, desde el PNL, Cristián Labbé mantiene buenas relaciones con militantes de la UDI, entre ellas, María José Hoffmann, con quien comparte vínculos con la llamada familia militar.

Mientras la primera línea de los comandos recién ha dado señales de buscar convergencia, en el resto de las capas de adherentes se han intensificado los contactos informales estas últimas semanas. Espontáneamente, quienes integran las bases ya han comenzado a manifestar su disponibilidad para colaborar con quien pase a segunda vuelta e, incluso, para integrar los diversos equipos de Gobierno.

Confianza en el primer lugar y sin diseño de balotaje: comando de Jara expectante a cómo se resuelve la primaria de las derechas

Este viernes los partidos oficialistas del pacto Unidad por Chile se reunieron en la sede del PS para analizar los escenarios que se abrirán a partir del próximo domingo, una vez que estén sobre la mesa los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Entre los presentes hubo consenso en que en la Cámara conseguirían entre 69 y 73 escaños, en tanto que para el Senado visualizan un eventual empate. Sin embargo, reconocen que el factor del voto obligatorio abre un espacio de incertidumbre, no solo para la cantidad de puestos en el Congreso, sino también ante la posibilidad de que alguno de los partidos se disuelva por no alcanzar el mínimo legal. Tema de preocupación.

“No hay conversaciones en curso. Se esperan primero los resultados”, dijo un integrante del comando respecto a los avances de los posibles diseños de segunda vuelta presidencial, balotaje en el que Jeannette Jara deberá enfrentar a uno de los tres candidatos de la derecha, si se cumple el oráculo de las encuestas.

Ausencia de estrategia que fue confirmada por un timonel de partido, con posterioridad al segundo encuentro de este viernes entre las colectividades y el comando: “Cualquier diseño posterior –sin perjuicio de que haya elementos comunes– va a depender necesariamente de quién pase a la segunda vuelta por la derecha”.

Desde el oficialismo aluden a que –según las últimas mediciones– todos los escenarios son posibles, ya sea desde el triple empate técnico de la oposición, o el estrecho margen entre Kast y Kaiser, donde el libertario puede dar la sorpresa.

Cualquiera sea el caso, “la reflexión se hará rápidamente entre domingo y lunes”. Las primeras reacciones las podremos ver en el Hotel Fundador, centro de operaciones para recibir los resultados el 16 en la noche.

Las luces de Darío Quiroga. Esta semana también apareció en entrevistas el principal estratega de Jara, quien proyectó resultados conservadores para primera vuelta, con un 28% para la candidata oficialista.

En el programa 32 minutos, el sociólogo desestimó la idea de que puedan existir grandes cambios en el comando para enfrentar el balotaje.

“Yo tengo la sensación de que lo que habrá en segunda vuelta es una disputa de tipos de liderazgos muy marcadamente distintos, pero que además suponen sociedades distintas”, dijo.

Quiroga también afirmó que una de las claves para los dos candidatos que pasen a segunda vuelta no será disputar las grandes adhesiones, “sino que principalmente la mirada de gente más escéptica que no votó ni por uno ni por otro, y que van a ser los que definirán la elección”.

2

La derecha junta, pero no revuelta

Este domingo se definirán los nombres que renovarán por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad de la Cámara Alta. La actual composición del Congreso muestra que Chile Vamos tiene 68 escaños en la Cámara y 22 en el Senado.

Un estudio de LarrainVial, conocido a fines de esta semana, indica que en la Cámara la “derecha + centroderecha” pasaría de 68 a 83 escaños, mientras que la izquierda + centroizquierda bajaría de 81 a 71. En el Senado, en tanto, augura un escenario más estrecho, previendo un virtual empate: 25 senadores para ambos bloques.

Resulta especialmente relevante la configuración de poderes en el Senado, que elige nuevos representantes en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. Según proyecciones de Imaginaccion, el actual bloque opositor podría alcanzar 15 senadores, mientras que los escaños del oficialismo se reducirían a ocho.

Sin embargo, este eventual escenario favorable para la actual oposición no asegura gobernabilidad ni votaciones en bloque. Han sido públicas las diferencias de diversos senadores opositores al votar, por ejemplo, la reforma de pensiones, la creación del Ministerio de Seguridad Pública o las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Todo indica que la derecha mantendrá un importante grado de fraccionamiento, que incluso podría acentuarse por otro elemento clave: la salida, a partir del 11 de marzo, de dos de los articuladores del bloque, Juan Antonio Coloma (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). El último de los denominados “coroneles”, Coloma, cumple el máximo de su periodo en el Senado, por lo que debe dejar su escaño. En tanto, el actual presidente de RN y senador por el Maule decidió no repostular y ceder su cupo a la secretaria general del partido, Andrea Balladares. Aunque el bloque mantendrá liderazgos como los de Paulina Núñez, Manuel José Ossandón o Javier Macaya, entre otros, la salida de la dupla Coloma-Galilea marcará el fin de un estilo dialogante que permitió destrabar conflictos con el Ejecutivo y alinear a la coalición opositora en el Senado.

El último de los denominados “coroneles”, Coloma, cumple el máximo de su periodo en el Senado, por lo que debe dejar su escaño. En tanto, el actual presidente de RN y senador por el Maule decidió no repostular y ceder su cupo a la secretaria general del partido, Andrea Balladares. Aunque el bloque mantendrá liderazgos como los de Paulina Núñez, Manuel José Ossandón o Javier Macaya, entre otros, la salida de la dupla Coloma-Galilea marcará el fin de un estilo dialogante que permitió destrabar conflictos con el Ejecutivo y alinear a la coalición opositora en el Senado. Un segundo elemento a considerar será lo que ocurra en Aysén. El análisis de Imaginaccion anticipa un resultado estrecho y simbólico, pues compite Miguel Ángel Calisto en una lista vinculada al oficialismo, pese a haber ejercido un rol opositor durante la actual administración. Sin embargo, Calisto enfrenta un proceso judicial que podría concluir en la imposibilidad de ejercer cargos públicos, lo que introduciría un factor de distorsión en el quorum de las tramitaciones.

En síntesis, en el nuevo período legislativo el fraccionamiento continuará siendo un factor clave con el que tendrá que lidiar la nueva administración, en especial quien asuma la conducción del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

3

Encuestadoras al pizarrón: la hora de la verdad

Mientras en los comandos, cerca de las 18:00 horas de este domingo, no quedará uña sin masticar, en el mundo de las encuestadoras la expectación también será grande. La soterrada lucha por saber quién fue más preciso en las predicciones –candidatos y cifras– será un partido aparte, con implicancias en una eventual segunda vuelta.

“Creo que decir que la derecha ya ganó la segunda vuelta, pase lo que pase, es otro error”, señaló Juan Luis Ossa, coordinador programático de la candidatura de Evelyn Matthei, en conversación con Mirna Schindler esta semana en Al Pan Pan, agregando más tensión a quienes se dedican a anticipar el comportamiento electoral.

“Jara saca 4 millones y será la más votada de Chile”, remató el historiador.

El avispero de las encuestadoras lo agitó Alberto Mayol, quien, a contrapelo de la tendencia mostrada por la mayoría de los sondeos, ubicaba a la candidata oficialista en primer lugar con varios puntos de distancia respecto de sus competidores. Asimismo, los números de La Cosa Nostra(LCN), hasta antes de la veda electoral, anticipaban un empate técnico entre los candidatos del bloque de derecha.

Tanto ha sido el revuelo por la disputa de las predicciones electorales, que la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) emitió hace algunas semanas una declaración llamando a tener ojo con el “respaldo metodológico suficiente en sus análisis”. La declaración advirtió además que aquello “puede inducir a interpretaciones erróneas, confundir a la opinión pública y afectar la reputación de la industria de encuestas de opinión pública”.

El grado de exactitud que tengan las encuestadoras no tiene que ver solo con una cuestión metodológica, sino también con la contribución al debate público.

En un escenario donde la ciudadanía cuestiona tanto las instituciones públicas como privadas, es imprescindible que todos los actores contribuyan a resguardar la legitimidad de una actividad relevante para la calidad de la democracia. La hora de la verdad comienza con el recuento de votos.

4

Destitución de Antonio Ulloa: el triunfo de la dupla Blanco-Chevesich por secretaría, la carrera por la Suprema y la elección de jueces

“Cuando no está Dios, está la Suprema”. Ese viejo dicho, que se repite en los pasillos del Palacio de Tribunales, quedó en entredicho luego de que el Pleno de la Corte Suprema no consiguiera el quorum necesario para destituir al ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, cuestionado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla a raíz del caso Audios.

Quienes conocen la interna del Poder Judicial confirman a +Política que la sensación de impunidad tras la victoria de Ulloa en el Pleno era evidente. Aún más: la cruzada encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, para “limpiar el Poder Judicial”, y apoyada firmemente por la ministra Gloria Ana Chevesich, sufrió una dura derrota, sembrando además dudas respecto del apoyo que tendrá Chevesich entre sus pares para ocupar el puesto que dejará Blanco a partir del 8 de enero de 2026.

que la sensación de impunidad tras la victoria de Ulloa en el Pleno era evidente. Aún más: la cruzada encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, para “limpiar el Poder Judicial”, y apoyada firmemente por la ministra Gloria Ana Chevesich, sufrió una dura derrota, sembrando además dudas respecto del apoyo que tendrá Chevesich entre sus pares para ocupar el puesto que dejará Blanco a partir del 8 de enero de 2026. Fuentes al interior del Palacio de Tribunales mencionan a +Política que “su trayectoria es impecable” y que los méritos de Chevesich para convertirse en la primera mujer al mando de la Suprema son incuestionables: fue relatora del Pleno, redactó el fallo que desaforó al entonces senador Augusto Pinochet y encabezó la investigación del caso MOP-Gate durante el Gobierno de Ricardo Lagos , entre otros emblemáticos temas de alta connotación pública.

que “su trayectoria es impecable” y que los méritos de para convertirse en la primera mujer al mando de la Suprema son incuestionables: , entre otros emblemáticos temas de alta connotación pública. Pero volviendo al caso Ulloa, lo que no pudo hacer la dupla Blanco-Chevesich lo hizo el Senado. El primer capítulo de la acusación constitucional tuvo un resultado aplastante: 44 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Los otros dos capítulos que sellaron la salida de Ulloa fueron aprobados por 27 y 30 votos a favor, respectivamente.

La decisión de la mayoría de los senadores estuvo cruzada por tres elementos. Primero, la lectura en clave electoral hacía imposible “salvar a Ulloa”, ya que la señal ante la opinión pública podía tener costos insospechados para los candidatos incumbentes a una semana de la elección. En segundo lugar, el caso Audios sigue atormentando a diversos actores al interior del Poder Judicial. De hecho, la formalización del entorno de la exjueza Ángela Vivanco, por la arista Muñeca Bielorrusa, puso ahora en la mira al ministro Diego Simpertigue.

Finalmente, el tercer elemento tiene directa relación con una de las razones que explican la crisis en el Poder Judicial: el sistema de nombramiento de jueces. Los nuevos antecedentes relativos al tráfico de influencias y conflictos de intereses en la judicatura podrían hacer que el tema adquiera un inusitado protagonismo en una eventual campaña de segunda vuelta. Al menos los tres candidatos opositores han manifestado abiertamente la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial y, en particular, al sistema de elección de jueces.

En tanto, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo –que reforma el actual sistema de nombramientos judiciales– continúa actualmente en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.

La velocidad de tramitación del proyecto dependerá, en cierta medida, de si el Senado está dispuesto a darle una victoria al Gobierno (y, de paso, a la candidata oficialista) o, derechamente, postergará su tramitación para que la nueva administración anote su primer triunfo en una materia sumamente relevante para el rol de la Justicia en nuestro país.

5

RECOMENDACIÓN

Sigue este domingo los entretelones de las elecciones 2025 en todas las plataformas de El Mostrador.

Hemos llegado al final de +Política, si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl