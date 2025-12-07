Seguridad, inmigración y finanzas públicas: los tres “fierros calientes” para Kast

Hola! Bienvenidos a una nueva edición del newsletter +Política.

A una semana de la segunda vuelta presidencial, la tensión se siente en el ambiente. Todo se lee en clave electoral: desde el anuncio de la expropiación de 100 hectáreas en la megatoma de San Antonio, hasta el despliegue del Gobierno en la frontera norte del país para una crisis migratoria ficticia, pasando además por urgencias legislativas a proyectos como la ley de eutanasia o el freno en el Senado al proyecto que reforma el sistema de nombramientos judiciales.

A propósito, la elección presidencial de la próxima semana no será la única. La Corte Suprema alista la votación para designar a la nueva máxima autoridad del Poder Judicial , una lucha reñida entre dos candidatas que representan estilos y énfasis en disputa: Gloria Ana Chevesich, la sucesora natural de Ricardo Blanco, y María Angélica Repetto.

Pero, volviendo a la contienda presidencial, solo resta un debate. La cita organizada por Anatel está fijada para el próximo martes 9 de diciembre, a las 21:00 horas. Será, probablemente, la última instancia para que la candidata oficialista capture votos antes del cierre del periodo de propaganda electoral, una campaña que sigue cuesta arriba para ella.

En tanto, en sectores de la derecha ha surgido cierta inquietud, debido a las expectativas que el mismo José Antonio Kast está generando. La cuenta regresiva para los inmigrantes podría transformarse en un efecto búmeran para el candidato, ya que, de ganar la Presidencia, deberá formar Gobierno. La incógnita es quién está dispuesto a tomar los fierros calientes de tres áreas clave: seguridad, migración y finanzas públicas.

La elección no solo genera atención en nuestro país. Desde Argentina y Perú siguen con interés la carrera por La Moneda. Mientras en la Casa Rosada esperan un fortalecimiento de las relaciones bilaterales tras un eventual triunfo de Kast, en Lima el Gobierno interino –han tenido ocho presidentes en diez años– mira con preocupación el flujo migratorio en su frontera sur, independientemente de quién llegue al poder en Chile el 11 de marzo de 2026.

Finalmente, los coletazos de la primera vuelta –y, en particular, de la elección parlamentaria– mantienen heridas abiertas en la derecha liberal. Si bien existe consenso en que debe haber un proceso de reflexión interno, hay quienes apuestan, primero, por tener certezas respecto a la supervivencia de Evópoli. En cualquier caso, la incógnita es dónde se refugiarán las figuras que han promovido una agenda liberal.

1

Los tres fierros calientes para Kast y el efecto búmeran de la cuenta regresiva

“Les quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas si es que las tienen y salir de Chile”.

“Operadores políticos, les quedan 99 días”.

Estas dos frases han sido pronunciadas de manera frecuente en las últimas semanas por José Antonio Kast.

Las advertencias del candidato, tanto a los migrantes en situación irregular en Chile como a los “apitutados”, sin duda han tenido un efecto comunicacional relevante. De hecho, es un libreto al que Kast recurre cada vez que es interpelado a detallar cómo reducirá el tamaño del Estado o expulsará del país a los extranjeros indocumentados.

La cuenta regresiva ha generado grandes expectativas en quienes lo apoyan. Sin embargo, la cuenta regresiva también corre para él. De ganar las elecciones el próximo 14 de diciembre, deberá conformar Gobierno, partiendo por su gabinete, donde asoman tres carteras clave: Seguridad, Interior y Hacienda, ya que el combate al crimen organizado, el control migratorio y la eficiencia del aparato público pasan por estos ministerios.

La pregunta evidente es superficial: quiénes cumplen con el perfil para encabezar dichas tareas.

La no evidente es de fondo: quiénes estarían dispuestos a asumir el desafío de cumplir con las expectativas que el mismo candidato ha generado y, de paso, hipotecar su carrera política, dada la complejidad de las tareas.

El primer fierro caliente es la conducción del Ministerio de Seguridad Pública. Quien asuma la cartera tendrá como principal tarea reducir la sensación de inseguridad asociada al actuar de bandas de crimen organizado. “Será la primera prueba de fuego para La Moneda”, dice a +Política un conocedor de la materia. En paralelo, queda por ver cómo el futuro ministro resolverá el complejo balance entre garantizar las legítimas manifestaciones ciudadanas y el control del orden público.

Indirectamente, Kast ya recibió un portazo de una de las cartas que se baraja para integrar un futuro Gobierno: el excandidato presidencial Johannes Kaiser afirmó que ser ministro de Seguridad sería equivalente a “quemarse a lo bonzo”. Además, en una entrevista en CNN Chile señaló que “si existiese la integración dentro del Gobierno, evidentemente vamos a tener representantes, y si yo soy uno es algo que vamos a conversar. No se olvide de una cosa: no hay nada más inconveniente que ser ministro en un Gobierno”, cerró.

El segundo fierro caliente es Interior. Además de cumplir las labores propias de jefe de gabinete, quien lidere la cartera tendrá bajo su mando al Servicio Nacional de Migraciones, repartición mandatada a instaurar una migración segura, ordenada y regular; una cuenta que, sin duda, la oposición cobrará de manera inmediata.

Quienes conocen los criterios del grupo encargado de conformar los equipos de Gobierno comentan en privado que el rol articulador de Interior será clave para liderar el trabajo entre Seguridad y Gendarmería en coordinación con la Segpres, debido a los ajustes que requerirán tramitación legislativa.

Finalmente, la billetera fiscal es otro de los fierros calientes. El uso eficiente y probo de los recursos públicos ha sido un foco constante de críticas hacia la administración del Presidente Gabriel Boric. El principal desafío de quien llegue a Teatinos 120 será rebajar gastos sin tocar los beneficios sociales, una fórmula que hasta hoy el comando opositor se ha negado a transparentar. Jorge Quiroz correría con ventaja para estas labores, dada su influencia en el programa económico del candidato. Sin embargo, la pregunta es cuánto tiempo podrá soportar la presión de ser apuntado como una de las personas que tuvo un rol en la colusión de las farmacias y los pollos.

La cuenta regresiva para Kast y sus colaboradores también está corriendo.

2

Con el viento en contra, Jara no bajará la guardia contra Kast

A solo ocho días de la segunda vuelta presidencial, el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, ya comenzó a preparar el despliegue para la semana final de campaña y quemar los últimos cartuchos en una contienda cuesta arriba. El próximo jueves, la abanderada planea cerrar el periodo de propaganda en Coquimbo, previo a un acto masivo de despedida en la Región Metropolitana.

De cara el debate televisivo del próximo martes, fuentes del sector afirman a +Política que la candidata insistirá en la ofensiva contra su adversario republicano, tras una buena evaluación de su desempeño en el debate Archi, estrategia que también ha reforzado en las piezas audiovisuales de la franja electoral.

“La recta final de Jara está enfrentando bien dos grandes desafíos: hacer propuestas de futuro y desnudar las promesas de Kast. Sobre lo primero, se trata de abrir nuevas opciones en materia de seguridad pública, pero además de seguridad económica. En lo segundo, denunciando las amenazas detrás de los planteamientos de Kast, respecto de los retrocesos sociales, como también de la inconsistencia en sus ejes programáticos”, dijo a +Política el integrante del equipo estratégico, Ricardo Solari (PS).

El economista y también exministro del Trabajo ha sido una pieza clave en la formulación de la estrategia de campaña para esta segunda vuelta. En este mismo equipo figuran la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el jefe de gabinete de la abanderada, Jorge Millaquén (PS); y el líder del equipo de estrategia, senador Daniel Núñez (PC); además del jefe territorial del Partido Comunista, Javier Albornoz.

Este grupo de caciques fue el que tomó el mando de la campaña tras la salida del sociólogo Darío Quiroga, quien ha seguido en contacto como un asesor externo de Jara.

En el comando miran con atención la ventaja con la que corre José Antonio Kast, según lo que arrojaron los últimos sondeos antes de la veda. Sin embargo, dicen que la verdadera encuesta es la elección del próximo 14 de diciembre y que muchas de las cosas que anticipó la derecha no se cumplieron: como la supuesta mayoría en el Congreso o que a segunda vuelta pasarían “dos alemanes”.

Autocríticas. Otro de los temas que se comenta al interior de los partidos oficialistas ha sido el de las contradicciones entre algunos miembros del comando y la propia candidata. Aunque advierten que el momento autoflagelante vendrá con posterioridad a la elección.

Sin embargo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, deslizó esta semana una “autocrítica en general”. “Hemos tenido una candidata muy clara, que ha tenido una muy buena campaña y creo que a ratos se escucha poco.(…) Creo que nos centramos en dar un punto personal cuando el punto tiene que ser colectivo”, dijo a propósito de la incomodidad que han generado algunas declaraciones de integrantes del comando, como Francisco Vidal, quien ha sido contrario a la estrategia de interpelar a Kast. “No hay que atacar a nadie, hay que explicarles a los ciudadanos que están muy desinformados”, ha señalado el militante PPD.

3

Inseguridad y bilateralismo: la atenta mirada de argentinos y peruanos a la elección en Chile

La segunda vuelta presidencial no solo es materia de interés en nuestro territorio. Al otro lado de la cordillera y en la frontera norte miran con atención cómo se resolverá el escenario electoral, que marcará el rumbo de las relaciones con nuestros vecinos.

Entre analistas argentinos y peruanos, hay consenso en que José Antonio Kast tiene, por lejos, la primera opción de ocupar el sillón presidencial. De hecho, la principal coincidencia es que un eventual triunfo de Kast consolidaría un “viraje hacia la derecha”.

Augusto Álvarez Rodrich, analista peruano, comenta a +Política que lo que está ocurriendo en Chile “es una tendencia global que se está manifestando en la región”. En la misma línea, desde Buenos Aires, Rosendo Fraga plantea a este medio que, en su opinión, se va afianzando en la región el estilo de Trump. “Milei, por ejemplo, es una manifestación local en Argentina de un fenómeno global”, dice.

Eso sí, Fraga cree que, con la eventual llegada al poder de Kast, este asumirá una postura más moderada. “Los eslóganes de campaña suelen ser más extremos”, pero a la hora de gobernar se baja la intensidad.

Entre los analistas también hay consenso en que el rumbo de las relaciones entre La Moneda y los gobiernos vecinos será amistoso. Álvarez plantea que “ha habido un profundo esfuerzo entre ambos países por fortalecer la cooperación, por lo tanto, es difícil que, gobierne quien gobierne, se dañe la solidez de la relación bilateral”.

El analista explica que durante los últimos 30 años ha existido una fluida relación entre las cancillerías de ambos países, aun cuando, en el caso de Perú, han tenido ocho presidentes en diez años.

En el caso argentino, Rosendo Fraga señala que, dadas las coincidencias entre Kast y Milei, hay una genuina expectativa de una mejor relación bilateral. “Se abrirán espacios para el comercio bilateral” , asegura. Lo anterior se explicaría en cierta medida por el hecho de que, tanto en la Casa Rosada como en la futura administración de La Moneda, se privilegiarán las relaciones bilaterales por sobre una política exterior basada en el multilateralismo.

Para Álvarez, quizá el asunto más complejo que deberán resolver Lima y Santiago es el tema migratorio. El analista comenta que hoy en Perú uno de los temas centrales es la inseguridad, y subyace a ello la migración irregular. "Hay dos millones de venezolanos y el país no resiste más", enfatiza.

"Debe existir una acción regional coordinada, una especie de corredor humanitario, pero para eso la acción de Caracas es clave", añade.

Sin duda, la carrera por La Moneda estará en los ojos de la región el próximo domingo.

4

Tras la caída de Evópoli, ¿dónde se refugia la derecha liberal?

Transcurridas casi tres semanas desde la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, en Evopoli aún mastican la derrota.

Los números son elocuentes: de los 34 candidatos a la elección parlamentaria, solo dos lograron escaños –Tomás Kast, en La Araucanía, y Jorge Guzmán, en el Maule–. En términos porcentuales, del total de votos válidamente emitidos, la colectividad obtuvo el 2,6% de las preferencias.

Es, sin duda, uno de los momentos más complejos para el partido, que este próximo viernes 12 de diciembre cumple 13 años de existencia, pero con la incertidumbre respecto de su futuro legal. Fuentes de la colectividad comentan a +Política que han iniciado un proceso de apelación ante el Tricel, para luchar por la supervivencia de Evópoli. De acuerdo con datos del Servel, al 31 de octubre de 2025, Evópoli suma 14.838 militantes.

Mientras se resuelve lo administrativo, un grupo importante de adherentes cree necesario definir el rumbo y los alcances del proyecto político. Otros, en cambio, sienten que aún es muy pronto para tomar definiciones. “Debe haber un proceso de reflexión, pero a tres semanas de la primera vuelta nadie tiene una respuesta”, señala a +Política un conocedor de la interna de la colectividad.

De todas maneras, la inquietud que ronda en varios sectores es sobre cuál será el lugar donde recalarán todos aquellos que comparten la agenda liberal impulsada por el partido y que logró promover figuras como los exministros Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Gloria Hutt, Harald Beyer, Roberto Ampuero, y parlamentarios en ejercicio como Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast, entre otros.

Para un analista vinculado al sector, la academia y los centros de pensamiento son los espacios naturales para quienes comparten los valores y principios del liberalismo. "Es una forma de mantenerse activos y estar atentos al movimiento de la marea", dice a +Política.

No sería la primera vez que el mundo universitario acoge a connotados militantes del partido. Por ejemplo, el exministro de Educación del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, tras algunos años fuera de la política activa, llegó a la rectoría de la Universidad Adolfo Ibáñez. En tanto, la exsecretaria general de Evópoli y presidenta interina del partido, Luz Poblete, se desempeña hoy como secretaria general de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.

Finalmente, está por verse si la colectividad tendrá cabida en un eventual Gobierno de Kast. Ahí las negociaciones programáticas serán clave para propiciar espacios de desarrollo e influencia.

