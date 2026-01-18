Rincón, Irarrázaval y Orellana: los conflictos del poder

¡Hola, estimados lectores de +Política! Parece que la ola de calor que afecta a una importante parte del territorio terminó mareando a los encargados de armar el futuro gabinete de José Antonio Kast.

Al igual que Ícaro, el héroe griego que buscaba alcanzar el sol con alas de cera, fueron varios los candidatos a ministros a quienes se les derritieron las alas poco antes de llegar a la meta.

Esto, debido al diseño implementado para escoger a los miembros del futuro gabinete, cargado a ejecutivos de confianza de grandes grupos empresariales, medida implementada por el Mandatario electo que descolocó a la nueva coalición gobernante y derivó en la automarginación del Partido Nacional Libertario (aunque ahora lo está reconsiderando).

La polémica se instaló y las fricciones comenzaron a notarse. El periodista Guillermo Turner, candidato a asumir la cartera de Defensa, fue el primer caído tras la presión ejercida por los partidos políticos.

Alejandro Irarrázaval, encargado de supervisar y ajustar las piezas del nuevo tablero gubernamental, fue uno de los responsables de la estrategia implementada. Su rol en el diseño de perfiles es uno de los temas que aborda este nuevo número de +Política.

Así como unos se van, otros llegan. Este es el caso de Ximena Rincón, que hoy aparece ubicada en la pole position para asumir como ministra de Energía, un cargo que buscaría posicionarla nuevamente como carta presidencial, pero esta vez con una posición ambidiestra: “Con un pie en la ex Concertación y otro en la derecha”, dicen.

Para finalizar, dos temas inquietantes. El primero, la ratificación de Cristina Orellana en el Consejo de Alta Dirección Pública , un cargo desde el cual deberá elegir a los nuevos notarios y conservadores, pese a su cercanía con una red de influencia que cruza estudios de abogados, oficinas parlamentarias y operadores del Poder Judicial.

El otro es una acusación en contra de María Eugenia Sabbagh, abogada y exsecretaria de ProCultura, que fue denunciada en otro caso por pagar una coima al liquidador concursal a cargo de una quiebra, Tomás Andrews, por más de 540 millones de pesos. La abogada asegura que se trataría de los honorarios del liquidador, pactados por la junta de acreedores.

1

Ximena Rincón: silenciosa y de atrás pica la araña

Ya tenía el currículum en la mano. Hace un mes no descartaba que “grandes figuras” de su partido –Demócratas– pudieran sumarse al gabinete de José Antonio Kast y, al parecer, con eso de “grandes figuras” se refería a ella misma. Esto, luego de pasar de una fallida apuesta senatorial en el Maule a convertirse en la carta más segura para encabezar el Ministerio de Energía del próximo Gobierno.

El movimiento no es menor. La exfigura del ala progresista de Bachelet II y exmilitante democratacristiana, aterriza en el nuevo Gobierno con un equipaje pesado, marcado por su polémico rol en materia de pensiones y un importante flanco ligado al sector que podría liderar: el papel que jugó su círculo cercano en el freno a cambios regulatorios que perjudicarían a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), sector del área energética que trabaja en condiciones muy favorables, tanto que algunos sostienen que se trata de una verdadera distorsión del mercado eléctrico.

Contexto. Durante la tramitación del proyecto impulsado por el exministro Diego Pardow para financiar la extensión del subsidio eléctrico –que incluía una modificación al precio estabilizado que reciben los PMGD–, el Congreso rechazó la fórmula original por un estrecho margen.

Una investigación de El Mostrador reveló una agresiva campaña de lobby , coordinada por el sector de los PMGD, donde participó uno de los principales asesores políticos y comunicacionales de Ximena Rincón, el ex-Secom Carlos Correa, quien tuvo un rol determinante en la candidatura presidencial de la exparlamentaria en el año 2021.

Su pasado como superintendenta y directora de AFP Provida, su defensa de la indicación en el caso Felices y Forrados ligada a su hermano, y su postura en la reforma de pensiones, muestran un patrón consistente de acción: frenar reformas que chocan con intereses consolidados, ya sea en previsión o energía. Ese diagnóstico en su trayectoria –aseguran analistas políticos– le permitiría transformarse en un puente entre mundos tradicionalmente enfrentados.

Desafíos de la cartera. El Ministerio de Energía enfrenta cuestionamientos por el alza de las cuentas de luz, el rol del Coordinador Eléctrico Nacional tras el apagón de febrero de 2025, la discusión sobre subsidios eléctricos y una creciente presión política para revisar precisamente el modelo de los Pequeños Medios de Generación Distribuida, un sector que ha estado en el centro del debate regulatorio.

2

Todos los ojos apuntan a Alejandro Irarrázaval

A tres días del esperado anuncio ministerial, José Antonio Kast tuvo que retroceder en su diseño original. Las críticas de los futuros partidos oficialistas forzaron al Presidente electo a modificar los nombres de un gabinete con alto perfil gerencial ligado a grandes grupos económicos. Algo que no gustó para nada a la derecha.

Mientras escribimos este reporte, se siguen anunciando cambios. Lo cierto es que el descarte del periodista Guillermo Turner como ministro de Defensa, la negativa de Rodolfo Carter para asumir en Seguridad y el portazo por fuera del Partido Nacional Libertario, al notificar que no integrarán el próximo Gobierno (aunque ahora lo estarían reconsiderando), obligaron a Kast a reformular su diseño ante la demanda de sus aliados por mayor incidencia.

Talón de Aquiles. Hace semanas que libertarios, Chile Vamos y el propio Partido Republicano han manifestado su molestia al no ser considerados en la arquitectura del Ejecutivo entrante, acusando falta de equilibrios y hermetismo de su círculo de confianza.

La sobrerrepresentación de las figuras del sector privado –estrategia implementada por Kast y su equipo más cercano– terminó debilitando la conducción en el armado de equipos, responsabilidad que recae particularmente en Alejandro Irarrázaval, el encargado de supervisar la conformación del gabinete y la instalación del próximo Gobierno.

Perfil. Alejandro Irarrázaval es ingeniero comercial, tiene 64 años, y mantiene una relación de confianza con Kast desde sus tiempos de estudiantes en la UC, donde ambos forjaron su carácter político al alero del movimiento gremial. Posteriormente, Irarrázaval siguió a Kast tras su renuncia a la UDI y se transformó en uno de los fundadores del Partido Republicano.

Sindicado como una suerte de “gerente general” –en alusión a su capacidad ejecutiva y trayectoria como gerente en varias empresas–, fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) lo definen como un hombre pragmático y frontal, que se transformó en el brazo operativo del nuevo Mandatario desde la segunda vuelta presidencial. De ahí en más, ha estado abocado a la instalación del nuevo Gobierno.

El desplazamiento de figuras políticas al interior del gabinete ha generado recelo en la derecha, sobre todo después que su nombre sonara como candidato fijo para asumir como jefe de asesores del Segundo Piso. El escaso oficio político y su marcada veta gerencial, sin embargo, todavía generan dudas en el ambiente. Algo que ya se empezó a observar –apuntan– con las fallidas nominaciones ministeriales.

Fuentes al interior de Republicanos no dudan en apuntar con el dedo a Irarrázaval como el hombre que equivocó el camino, incorporando a personas de confianza del sector empresarial que no movieron un dedo para que Kast resultara electo, en desmedro de aquellos que sí participaron activamente en la campaña desde la frontera ideológica partidista.

3

Pago de coimas a un liquidador: las graves acusaciones contra secretaria de ProCultura

La abogada María Eugenia Sabbagh fue secretaria de ProCultura –la fundación investigada por fraude al fisco en la ejecución de convenios por cerca de 6 mil millones– y su nombre aparece en los chats con Alberto Larraín como la encargada del “control de daños” después que estallara el escándalo.

La investigación derivada del caso Convenios, sin embargo, no es el único entuerto jurídico que ha debido afrontar la abogada del estudio Aninat. Una querella, interpuesta por el acreedor de un procedimiento concursal de liquidación de la Compañía Minera Tres Valles (CMTV), la acusa de pagar “clandestinamente” $544.190.770 al liquidador a cargo de la quiebra: Tomás Andrews.

La coima –según el libelo– fue autorizada por Sabbagh en su calidad de representante legal de CMTV, girando desde la cuenta corriente de la compañía más de medio millón de dólares a una sociedad de Andrews, simulando “documentos contables para dar apariencia de legalidad a un pago que en realidad constituía un soborno o ventaja indebida”.

El pago irregular cancelado a Tomás Andrews –de acuerdo con la querella– se materializó después que este permitiera la enajenación de la minera a favor de CMTV por un precio ostensiblemente menor a la oferta presentada por la empresa Thompson & French (US$ 75.000.000), perjudicando a los acreedores que buscaban recuperar sus créditos y defraudando “la confianza depositada en él como auxiliar de justicia”.

La gravedad de los hechos denunciados motivó la remoción de Andrews y diligencias del Servicio de Impuestos Internos (SII), tendientes a cobrar el IVA de la transacción. Según fuentes cercanas al proceso, el nuevo liquidador, Eduardo Godoy Hales, solicitaría dentro de los próximos días la nulidad de la venta realizada por subasta pública.

El abogado de María Eugenia Sabbagh, César Ramos, aseguró a +Políticaque la querella presentada es un intento extorsivo fundado en hechos abiertamente falsos. “El pago cuestionado fue realizado públicamente, luego de su aprobación por la Junta de Acreedores, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley respecto de la remuneración de un liquidador. Esta estrategia extorsiva ya fue objeto de una querella presentada por nuestra parte, por los delitos de falsificación y amenazas, entre otros, y no será la única que presentaremos contra cualquiera que se una a estas ilegítimas maniobras”.

4

Tejado de vidrio: el cuestionado nombramiento de Cristina Orellana en el CADP

El Senado acaba de ratificar por un segundo periodo, en el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP), a Cristina Orellana Quezada, nombre propuesto a la Cámara Alta por el Presidente Gabriel Boric, en un cargo cuyo objetivo es la selección transparente y despolitizada de profesionales en el aparato público.

La prórroga laboral de Orellana por otros seis años –aprobada por 35 votos en el Senado– ha generado diversos grados de incomodidad , debido a que el Consejo será el encargado de resolver el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros a través de concursos públicos.

La prórroga laboral de Orellana por otros seis años –aprobada por 35 votos en el Senado– ha generado diversos grados de incomodidad, debido a que el Consejo será el encargado de resolver el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros a través de concursos públicos. En este nuevo escenario –aseguran varias fuentes–, Orellana tendría "tejado de vidrio". Tras la promulgación de la nueva ley que regula el sistema, su nombre figura asociado a una imbricada red de influencia que cruza estudios de abogados, oficinas parlamentarias y operaciones de nombramientos en el Poder Judicial.

Vamos por partes. Orellana estuvo casada con el exdiputado DC Gabriel Silber, socio de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, acusados de pagar coimas a la removida exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para favorecer a la empresa que representaban en un juicio contra Codelco, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, dado a conocer por El Mostrador.

Tras separarse de Silber, la exdirectora regional de Corfo, exgerenta general de Sercotec y exdirectora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP), comenzó a trabajar como asesora del senador Pedro Araya (PPD), conocido por sus estrechos vínculos con notarios, conservadores y ministros de la Corte Suprema.

El senador por la Región de Antofagasta, cabe recordar, habría asistido a una cena privada con el ahora exministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, en cuyo encuentro las conversaciones no se limitaban a la cotidianeidad o la camaradería, dado que entre los comensales de las cenas de Simpertigue destacaban ministros de Corte, abogados bien contactados, notarios, lobbistas y senadores.

El círculo lo cierra la senadora Loreto Carvajal, estrecha colaboradora de Araya en la bancada PPD y actual esposa de Gabriel Silber. La parlamentaria acaba de ser acusada por el abogado Eduardo Lagos –exsocio del bufete que compartía con su marido– de realizar gestiones para conseguir el nombramiento del conservador de Chillán Yamil Najle, imputado a su vez en la trama de la Muñeca Bielorrusa.

En resumidas cuentas, no todos en el Congreso quedaron conformes con la ratificación de Orellana en el Consejo de Alta Dirección Pública. El senador Juan Luis Castro aseguró a +Política que nadie del Ejecutivo informó al Partido Socialista sobre los nombramientos y añadió que por eso el Pleno decidió abstenerse. “Esto tiene que ir más allá de los cuoteos políticos… malamente podemos respaldar cuando no hay información. Este no es un buzón donde se llega al Senado a nominar gente”, sostuvo.

