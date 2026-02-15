La otra crisis: quiebre en RN por la presidencia del Senado



No fue un espejismo producto del calor, ni un efecto del pavimento recalentado. La señal fue directa y al grano: 13 partidos políticos desaparecerán del mapa electoral.

Demócratas, Evópoli y hasta el añoso Partido Radical, quedaron en riesgo de disolución luego que ninguno lograra el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección pasada.

luego que ninguno lograra el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección pasada. El golpe dejó a algunos aturdidos y a otros derechamente en la lona. Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, todavía no pierde la esperanza en una reconsideración del Tricel y Evopoli se declaró en estado de reflexión profunda.

Los otros partidos, aquellos que todavía forman parte del juego del poder, tampoco escapan a las diferencias internas. En Renovación Nacional, en vísperas del día del amor, la disputa es por la testera del Senado, entre Paulina Núñez y Manuel José Ossandón.

La definición por la presidencia de la cámara alta será la única historia de este nuevo newsletter –más breve que de costumbre–, pero con la esencia que caracteriza a los textos de +Política.

Quiebre en RN por la Presidencia del Senado

La bancada más poderosa del Senado está dividida. Todavía no existe claridad sobre quién encabezará la presidencia de la cámara alta y, por consiguiente, quién entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

Esto, luego de que la tienda de Antonio Varas 454, cuyo comité de senadores es el más numeroso (8) del Congreso, definió esta semana que su carta para presidir el primer año de mandato será Paulina Núñez.

La definición de carácter irrevocable, no dejó satisfecho a la actual segunda autoridad política del país, Manuel José Ossandón, favorito de José Antonio Kast para retener la testera.

El actual presidente del Senado, en una jugada de ajedrez mayor, repostulará en un cupo del Partido Republicano, con apoyos de los dos senadores libertarios y algunos de bancadas divididas.

Para Renovación Nacional, la oferta realizada por J.A. Kast – Ossandón el primer año y Paulina Núñez el segundo– es un nuevo veneno tras la “máquina” pasada en el gabinete y una tarea compleja para alinear votos. “Es una lotería”, dicen desde el Congreso.

Mientras Núñez teje redes con la UDI, Evópoli y el PS, apelando a la independencia legislativa frente a La Moneda, Ossandón defiende “la recomendación” de J.A. Kast por considerarla beneficiosa para RN.

La estrategia, según el sector de Ossandón, le permitiría al partido tener la presidencia por dos años –el suyo y el de Núñez–, considerando que a la senadora por Antofagasta aún le faltan 8 votos para alcanzar la testera, debido a que los Republicanos y Libertarios ya le bajaron el pulgar.

La decisión, coinciden varios parlamentarios, no es menor. La relevancia estratégica del cargo es clave: la segunda autoridad política tiene el poder sobre la tabla legislativa, lo que le permite interpretar el reglamento interno del Senado.

La batalla recién comienza.

