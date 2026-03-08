Kast, ¿uno de los escuderos de Trump?

¡Hola! Miami, Trump National Doral. Todos los ojos de hoy estarán puestos allá. Lo que haga o no haga José Antonio Kast, lo que diga, y qué señales y mensajes dé, serán leídos atentamente en Chile, China y Europa.

Más allá de las bilaterales que se pueden tener, lo que quedará de la conferencia Shield of the Americas (el Escudo de las Américas) es una foto, la imagen de 11 jefes de Estado de Latinoamérica cerrando filas en torno a Donald Trump. Hasta los más tímidos analistas coinciden en que no hacen falta más señales, que esa simple foto de los presidentes como escuderos de Trump basta para enviar el mensaje que él quiere dar: este es mi hemisferio y en mi casa, en mi complejo hotelero.

Pero como en diplomacia los gestos son muy importantes, estos comenzaron a darse con toda claridad días atrás. Gestos que bien pueden parecer ofrendas al emperador.

El primero fue Milei, que con su habitual histrionismo trató de delincuentes y chorros a los parlamentarios de oposición en el Congreso argentino.

Después fue el turno de Kast, que le tiró el mantel a Boric en la propia casa de Gobierno y dio por terminadas las tradicionales reuniones de coordinación.

Y finalmente Daniel Noboa de Ecuador, quien previo a viajar a Miami expulsó al embajador cubano y rompió relaciones diplomáticas con la isla, apenas horas antes de que Trump advirtiera que ahora sería el turno de Cuba.

Aunque ciertamente se mantiene la incertidumbre sobre lo que pueda pasar hoy, las señales siguen llegando. En su segundo día en Estados Unidos el Presidente electo llenó de elogios al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, cerrando filas con él ante la polémica del cable chino.

Y si bien no hay nada claro todavía, el viaje de una delegación del Partido Republicano a China, encabezada por la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, abrió un flanco de críticas con dos comitivas repartidas entre dos superpotencias. Aquí lo clave no es lo que se dice, sino lo que no se dice.

Semana intensa la que termina, qué duda cabe. Pero no es lo único que se avizora en el horizonte. Todavía sigue siendo una incógnita si José Antonio Kast apoyará o no la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Lo único cierto, según varios analistas, es que en caso de no hacerlo el gran perdedor sería el Mandatario entrante, pues dejaría en evidencia que es más importante la ideología que las razones de Estado.

A estos vaivenes se suma la salida del Presidente Boric, quien llegó a La Moneda escoltado por una multitud y ahora se despide entre dos convocatorias: el adiós definitivo en la Plaza de la Constitución el día sábado y la marcha del Día de la Mujer el día domingo. Ambos eventos, por cierto, servirán para calibrar el cierre de un ciclo.

Al finalizar, una nueva trilogía en el poder. A los barcos del Grupo Luksic en las relaciones internacionales del nuevo Gobierno, se suman algunos cercanos a Fernando Barros, el próximo ministro de Defensa. Uno de ellos perteneciente al mismo bufete de este último, Nicolás Balmaceda, quien asumirá la Subsecretaría de Obras Públicas, y otro al estudio de abogados de su hijo, donde trabajó José Ignacio Vial antes de ser nombrado subsecretario del Medio Ambiente.

1

Cumbre en Miami: el dueño de la pelota y de los jugadores

Tal como en la previa de un importante partido de fútbol, la visita del Mandatario electo, José Antonio Kast, a la cumbre Shield of the Americas, convocada por el presidente Donald Trump en uno de sus hoteles en Miami, tiene un componente de intriga y expectación propio de cualquier antesala política. Se sabe quiénes participan, pero se desconoce la táctica.

El anfitrión –siguiendo la misma analogía– no solo es el dueño del estadio sino también del balón y de los Es por esta razón -tal como adelantamos en la intro,- que varios de los presidentes invitados han hecho esfuerzos previos, con tal de no quedarse en el banquillo de los suplentes.

El primero en “precalentar” fue Javier Milei. El mandatario argentino aseguró en el Congreso de su país que impulsará una alianza estratégica con Estados Unidos y trató de chorros a los parlamentarios de oposición; José Antonio Kast, en tanto, rompió relaciones con el Gobierno de Gabriel Boric tras la polémica por el cable chino, validando la tesis de Washington; y Daniel Noboa ordenó la expulsión del embajador de Cuba en Quito. Todos ellos, como se aprecia, buscando una camiseta de titular en el equipo de Trump.

La delegación chilena incluye al futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el asesor comunicacional Cristián Valenzuela, ambos “jugadores” sin experiencia en esferas diplomáticas y resolución de conflictos en materia de relaciones internacionales. La visita a Miami es una invitación a las grandes ligas, coinciden algunos expertos, donde se requiere buena tracción y no solo evitar pisar huevos.

La maniobrabilidad, en todo caso, está por verse. Si bien se confirmó una cita entre José Antonio Kast y el presidente del Partido Republicano de Miami-Dade, Kevin Cooper, además de reuniones entre el futuro canciller y grupos empresariales, hasta el cierre de esta edición aún no estaba claro si existiría algún tipo de reunión bilateral entre ambos mandatarios. De ser así, la pregunta que ronda es virtualmente existencial: ¿hasta dónde va a llegar el alineamiento de Kast?

Considerando que con Trump cualquier discrepancia corre el riesgo de convertirse en agravio, como sucedió hace pocos días con España, el margen de acción parece más bien reducido. De ahí la importancia de la foto principal –buscando leer entre líneas– y el lugar que ocupe cada presidente en el encuadre. No es lo mismo posar junto al dueño de la pelota, aseguran analistas, que aparecer ubicado en los márgenes. En este juego, en rigor, nadie quiere ser reserva.

2

Con Kast o sin Kast, Bachelet a toda marcha en Nueva York

Sigue siendo toda una incógnita qué va a hacer José Antonio Kast con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, luego que sea investido Presidente de Chile el próximo miércoles en el Congreso. Tampoco se sabe si la expresidenta será tema o no en la reunión Shield of the Américas de este sábado en Miami. Menos se sabe qué piensa Trump, pero Kast tiene que tomar una decisión.

No hay analista con el que hayamos conversado en +Política que no coincida en que, si no la apoya, Kast pierde más que Bachelet. Primero no puede retirar la candidatura, pero puede no apoyarla públicamente, en cuyo caso los expertos apuntan a que a Chile le será muy difícil ocultar el bochorno internacional que arrastraría el nuevo Gobierno, puesto que dejaría en evidencia que para Kast es más importante el asunto ideológico que las razones de Estado.

Fuentes cercanas a Bachelet, en todo caso, aseguran que la expresidenta no se ha puesto en el lugar de no ser apoyada. Esto, porque en los hechos sí está siendo apoyada por la Cancillería chilena en las gestiones diplomáticas que la tienen desde el miércoles en Nueva York. Pero el apoyo que está recibiendo, hoy por hoy, es mucho más que los buenos oficios de la diplomacia chilena, ya que en todas las reuniones de alto nivel que está sosteniendo por estos días en EE.UU. ha sido clave el apoyo de las cancillerías de Brasil y México. Y no seamos chovinistas: ambas cancillerías pesan más que Chile en el concierto internacional.

Prueba de aquello son las reuniones que ha sostenido. El jueves tuvo una cita clave con el poder: en el Council of the Americas. El Consejo de las Américas es una organización empresarial internacional fundada en 1963, que busca promover el desarrollo económico, los mercados abiertos, el libre comercio, la democracia y el Estado de derecho en el hemisferio occidental. Y está integrada por empresas multinacionales líderes en sectores como banca, energía, tecnología y manufactura. En otras palabras, son los dueños de una buena parte de la billetera del mundo.

Este lunes, dos días antes del cambio de mando en Chile, Bachelet tiene agendado un Desayuno de Alto Nivel para la Red Iberoamericana de Mujeres en la Política, organizada por el Club de Madrid –de la cual es su vicepresidenta– y ONU Mujeres, instancia que presidió en Naciones Unidas. Esta reunión también es clave, porque, aun cuando no está escrito en ninguna parte, es consenso mayoritario que la Secretaría General de Naciones Unidas –desde enero de 2027– debiera ser encabezada por una mujer.

En la misma línea, sostendrá por la tarde un reunión en el foro “Violencia Política contra las Mujeres y Retroceso Democrático: un Diálogo de Alto Nivel entre Estados, Líderes y Mecanismos Internacionales”, organizado por la Misión Permanente de Grecia, la PM de Armenia y el Club de Madrid.

Por ahora es un misterio cuál será su agenda el miércoles, cuando el Presidente Gabriel Boric le traspase la piocha de O’Higgins a José Antonio Kast. Lo que sí se sabe es qué hará el jueves. Ese día seguirá con las reuniones de alto nivel, pero ahora en el evento “Tejiendo futuro democrático: alianzas y liderazgo político en Iberoamérica”.

3

El último adiós de Boric: una despedida con sabor amargo

Este sábado 7 de marzo, a pocos días de dejar el poder, el Presidente Gabriel Boric tendrá su despedida ciudadana en la Plaza de la Constitución. La convocatoria nace desde el colectivo “Unidos con Boric” –que se define autofinanciado y autogestionado– y, en lo político, solo se plegó el Frente Amplio.

La escena está lejos de parecerse a la que acompañó su llegada a La Moneda en 2022. Entonces Boric entraba al poder empujado por una ola generacional que prometía cambios profundos; hoy el telón desciende con un acto organizado por sus adherentes más fieles y con una última semana legislativa para el olvido.

El Ejecutivo intentó apurar reformas clave –como el cambio al sistema político, la reforma a Gendarmería y la Sala Cuna Universal– para anotarlas en el cierre del mandato como parte de su legado. Ninguna de ellas alcanzó a cruzar la meta y quedaron en el camino justo en la puerta del horno.

Así, varias de las iniciativas que el Gobierno buscaba instalar como parte de su legado hoy quedan en manos de la próxima administración y de un Congreso renovado. No hay vuelta atrás. La despedida tendrá aplausos, sí. Pero llegarán desde el bando de los convencidos. Y lo harán acompañados del gusto amargo que deja un final con reformas pendientes y un legado cada vez más difícil de sostener.

4

Giras a dos bandas: Partido Republicano dividido entre Estados Unidos y China

La agenda internacional del Partido Republicano ha generado un cortocircuito interno, debido a dos giras en simultáneo a las principales potencias mundiales. Mientras el Presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra en Estados Unidos para reunirse con figuras clave como Donald Trump y el líder del Partido Republicano de Miami-Dade, Kevin Cooper, la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, encabeza una delegación en China.

El foco de la controversia no es precisamente la relevancia del destino, sino el cronograma de la visita. Fuentes internas del Partido Republicano han calificado el momento elegido como “absolutamente inadecuado”, señalando que esta coincidencia de actividades puede levantar “resquemores” e “incomodidades” diplomáticas.

La delegación de siete mujeres incluye a la diputada Javiera Rodríguez, la alcaldesa Alicia Villar y la subdirectora de Ideas Republicanas Andrea Barros, quienes han visitado por estos días el centro de IA para la seguridad, City Brain, la planta de reciclaje “Blue Cycle” y algunos hospitales digitales en ciudades como Wenzhou, Taizhou, Shenzhen y Beijing.

Si bien Ruth Hurtado comentó hace pocos días que buscaban “profundizar la relación comercial” con China, ignorando las críticas por el “mal timing”, voces republicanas señalan que, dado el contexto de crisis diplomática con Estados Unidos, a raíz del cable submarino chino, el viaje parece sumar más incertidumbres que certezas en la relación con el gigante asiático.

Para las bases del partido la coexistencia de ambas agendas sienta un mal precedente, pues se trata de dos perspectivas que probablemente convivirán en el futuro, pero que, al llevarlas en paralelo, generan un ruido innecesario. En resumen, una evidente dicotomía: por un lado José Antonio Kast presentando sus credenciales en Estados Unidos y, al mismo tiempo, Ruth Hurtado participando en reuniones con autoridades y empresas chinas.

La coincidencia, por lo demás, se da en el peor momento de una crisis geopolítica donde ambas potencias invitan a Chile a alinearse. El análisis en las filas republicanas, sin embargo, apunta a que en el futuro el país debe mantener vínculos sólidos tanto con Washington como con Beijing, siempre bajo la premisa de resguardar la soberanía y los intereses superiores de la nación. O, dicho de otro modo, juntos pero no revueltos.

5

Barros, Balmaceda y Vial: la nueva trilogía de poder en el Gobierno

Se ha convertido en una tradición, cada vez que el Gobierno entrante le arrebata algún miembro a un prestigioso bufete de abogados, que el estudio publique una nota en su página web destacando los alcances del nuevo desafío. Así pasó con Fernando Barros Tocornal, socio de Barros & Errázuriz, uno de los estudios más poderosos del país, quien asumirá la cartera de Defensa en el mandato de José Antonio Kast.

Del mismo estudio es el futuro subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, abogado experto en proyectos de infraestructura, banca y finanzas, quien participó esta semana en Miami en el IJ Latam 2026, el mayor evento sobre financiamiento de infraestructura y energía en América Latina, prometiendo reducir la permisología y fortalecer los mecanismos de concesiones a futuros inversores. “Equipo de Kast sale a vender Chile”, publicó un medio digital en la semana, ironizando con el encuentro.

Ambos nombres del estudio Barros & Errázuriz, bufete donde se constituyó la empresa involucrada en la trama del cable chino, forman parte del mismo círculo de influencia y han generado ruido en el ambiente, debido a la importancia de ambas carteras en materia de inversión, con los más altos presupuestos del erario público y varios proyectos de envergadura en carpeta, como concesiones penitenciarias y gastos asociados a la defensa de infraestructura crítica.

A los nombres ya mencionados se suma también otro miembro cercano a la familia Barros, el nuevo subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, socio de Barros, Silva, Varela & Vigil, un estudio de abogados fundado por uno de los 13 hijos del exdefensor de Pinochet en Londres, Fernando Barros Vial. El nuevo subsecretario también se ganó una nota en la web del estudio. “Valora muchísimo la naturaleza como un bien jurídico a proteger”, comentó una colega en la misma noticia.

La nueva trilogía en el poder se suma a otro triunvirato, vinculado al Grupo Luksic, con influencia en las relaciones internacionales: el exgerente de Quiñenco y futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; el exmiembro del directorio de Banco de Chile y próximo embajador en Estados Unidos, Andrés Ergas; y la exgerenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio y que será la nueva subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez. El ruido en ambos casos es el mismo: la delgada línea entre los intereses públicos y privados.

Hemos llegado al final de +Política en una semana muy movida y que promete serlo más a partir del 11 de marzo.