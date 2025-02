Desierto de Atacama, entre los 5 mejores lugares del mundo para astroturismo según la BBC

Mirar directamente al centro de la vía láctea, perderse entre los planetas, las estrellas, nubes de gases, constelaciones y la inmensidad del universo, es un privilegio que no todos los habitantes de la Tierra tienen y el Desierto de Atacama es uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo.

Una reciente publicación de la BBC destacó un punto turístico de nuestro país como uno de los cinco mejores lugares para hacer astroturismo, junto a Escocia, Zambia, Islandia y Taiwán. Se trata del Desierto de Atacama, uno de los destinos turísticos más impresionantes del mundo.

Además de ser el desierto no polar más árido del planeta, ofrece paisajes increíbles, cielos estrellados inigualables y una rica cultura ancestral.

Esta selección fue realizada por Stephanie Vermillon, fotógrafa de viajes, periodista y autora del libre “100 Nights Of A Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark”. La escritora visitó nuestro país hace algunos años y pudo ver, con sus propios ojos, el impresionante y estrellado cielo del Desierto de Atacama.

Tres características únicas del Desierto de Atacama

Mayor cantidad de días despejados: A pesar de los otros destinos destacados por el ranking de la BBC, el Desierto de Atacama tiene la mayor cantidad de noches despejadas y sin nubosidad durante el año, con un promedio de 300. Esto quiere decir que, independiente de la fecha en la que vayas, podrás vivir alguna experiencia turística relacionada a la astronomía.

Asimismo, el Desierto de Atacama es reconocido por tener uno de los cielos más despejados y oscuros de nuestro planeta, convirtiéndolo en un lugar privilegiado para quienes estén interesados en la astronomía.

Gran altitud y poca contaminación lumínica: Por otro lado, otra de las características que se puede apreciar en el Desierto de Atacama es su ubicación geográfica y altitud, esto hace que las condiciones de visibilidad de los cielos sea mucho más amena.

La altitud del Desierto de Atacama varía entre los 2.500 y más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La condición de aislamiento de gran parte del Desierto también logra que disminuya la contaminación lumínica, típica de las grandes ciudades.

De hecho, nuestro país cuenta con varios destinos con certificación Starlight, es decir, que son protegidos para evitar que mantengan esta condición. Algunos de estos destinos son la Mano del Desierto, Reserva Nacional Alto Loa, Pampa Joya, Parque Nacional Fray Jorge y San Andrés de Pica.

La cuna del astroturismo y la observación científica: debido a las increíbles condiciones de visibilidad, Chile cuenta con grandes observatorios científicos como el Paranal, ubicado a 130 kilómetros de Antofagasta; el observatorio La Silla, a 160 kilómetros al norte de La Serena y el Proyecto AlMa, instalado a 50 kilómetros de San Pedro de Atacama.

ALMA es uno de los proyectos más importantes ya que, es un conjunto de 66 antenas de alta precisión, que funcionan como un solo telescopio gigante gracias a la técnica de interferometría.