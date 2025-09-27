Premios Fedetur 2025: el turismo chileno reconoció a sus protagonistas

Este miércoles 24 de septiembre se realizó, en Centro Parque, la entrega de los Premios Fedetur 2025, los reconocimientos más importantes de la industria turística nacional. Bajo el lema “Naturaleza en movimiento”, la gala buscó reflejar la resiliencia, diversidad y dinamismo de un sector que continúa adaptándose a los desafíos y proyectando a Chile como un destino de clase mundial.

En esta versión, se premió a empresas, organizaciones y profesionales que, con innovación y compromiso, han contribuido al desarrollo del turismo en distintas regiones del país.

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, destacó que esta gala “no es solo una premiación, sino la celebración de toda una industria que se atreve a innovar, a crecer y a creer en Chile”. Y añadió que “el turismo, más que una industria, es la forma en que Chile se abre al mundo. Es diversidad, es resiliencia, es la capacidad de transformar paisajes, culturas y comunidades en experiencias que emocionan y marcan a quienes nos visitan. El turismo es identidad, pero el turismo también es futuro”.

Los ganadores de la edición 2025

La ceremonia distinguió a diversas iniciativas y figuras del turismo nacional:

Ruta Escénica Lagos y Volcanes recibió el galardón en Estrategia de Marketing por su campaña “Te falta Sur”.

recibió el galardón en por su campaña “Te falta Sur”. Metropolitan Santiago fue premiado como Impulsor MICE por consolidar a la capital como polo de congresos y reuniones.

fue premiado como por consolidar a la capital como polo de congresos y reuniones. Chiloé Natural obtuvo el reconocimiento a Mejor Empresa de Turismo Aventura .

obtuvo el reconocimiento a . La periodista Evelyn Pfeiffer fue distinguida en la categoría de Comunicador Turístico.

fue distinguida en la categoría de El premio a Sostenibilidad Turística fue para Hotel & Cava Estancia Rilán by Elohi Collection .

fue para . Timothy Dhalleine , fotógrafo y comunicador, fue nombrado Embajador Digital.

, fotógrafo y comunicador, fue nombrado La Reserva Biológica Huilo Huilo recibió el galardón a Empresa del Año.

El primer “Forjador del Turismo”

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del nuevo reconocimiento “Forjador del Turismo”, que busca destacar a personalidades visionarias cuyo trabajo ha marcado la identidad del sector. El homenajeado fue Henry Purcell, fundador de Portillo, pionero que posicionó a Chile en el escenario internacional del esquí y contribuyó al desarrollo de destinos en el país.

Durante la ceremonia, Purcell agradeció el reconocimiento y remarcó el valor del turismo para Chile. “Estamos empezando a entender que el turismo es muy valioso para Chile y que somos un país que tiene muchas ventajas para atraer visitantes. Son cada vez más los turistas que vienen a visitarnos de distintas partes del mundo y que se interesan por conocer nuestro país”, señaló.

Turismo como motor de desarrollo

La jornada reunió a autoridades, representantes de la industria y medios de comunicación. En su intervención, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó el potencial del país y mencionó que “Chile es un país espectacular, con un potencial enorme, y la única manera de seguir creciendo es que cada uno de nosotros continúe aportando. Los chilenos y chilenas tenemos talento, creatividad e inteligencia, y muchas veces tendemos a mirar lo que nos falta. Mi invitación es a que sigamos mirando hacia adelante, pero partiendo por reconocer todo lo que hemos logrado, porque ha sido muchísimo”, afirmó.