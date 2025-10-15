Moda sostenible y creatividad: Munay Sisters encabezan desfile gratuito en Patio Bellavista

El próximo viernes 17 de octubre, el Patio Bellavista será el epicentro de la innovación y la sustentabilidad con una nueva edición de “AIEP está de Moda: El Hilo de la Innovación”, un desfile interdisciplinario gratuito que reunirá a estudiantes de diseño, teatro, danza y producción audiovisual en una propuesta performática que rompe con los esquemas tradicionales de las pasarelas.

El evento —organizado por la Escuela de Arte e Industrias Creativas de AIEP— busca poner en valor la artesanía, la materialidad local y el trabajo colaborativo que durante todo el año desarrollan los alumnos en distintas regiones del país.

“Este proyecto reúne a la gran mayoría de nuestras carreras y pone en valor la creatividad, la identidad y la colaboración. Es muy significativo poder mostrar en Santiago el trabajo de estudiantes de todas las regiones”, señaló Karím Lela, director de la escuela y conductor del evento junto a la actriz Paola Volpato.

Moda consciente con sello chileno

El desfile cerrará con la presentación especial de las Munay Sisters, las gemelas Pía y Loreto Leiva, referentes internacionales de la moda sostenible. Tras su paso por TRANOÏ 2025, una de las plataformas más influyentes del mundo con ediciones en París y Tokio, las diseñadoras presentarán su nueva línea de vestuario sublimada con tecnología EPSON, reafirmando su compromiso con la innovación y el diseño consciente.

“Munay”, palabra quechua que significa “amor”, representa la filosofía detrás de la marca: una moda que conecta identidad, respeto por los materiales y conciencia medioambiental. Su participación simboliza el vínculo entre el talento emergente chileno y la proyección internacional de la moda sostenible.

Un espectáculo interdisciplinario

Esta edición contará con la participación de más de 150 estudiantes, 30 docentes y 11 colaboradores provenientes de 10 sedes AIEP a nivel nacional, incluyendo Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Temuco.

El desfile integrará disciplinas como Diseño de Vestuario, Teatro, Sonido, Producción Audiovisual, Locución y Estética Integral, además de la colaboración de EPSON y Patio Bellavista como aliados estratégicos.

Cada colección se presentará a través de una puesta en escena performática, donde bailarines contemporáneos y actores interpretarán el relato detrás de los diseños, generando una experiencia sensorial inmersiva para el público.

La entrada al evento es liberada, pero requiere inscripción previa a través del formulario disponible en el sitio de AIEP.cl o directamente en este enlace de registro.

El desfile comenzará a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Patio Bellavista, con un aforo limitado y un enfoque en la innovación, sostenibilidad y creatividad chilena.