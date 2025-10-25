Diez años del Día del Bartender: Bacardí reúne a los mejores bartenders de Chile en una gran celebra

Este 2025, Bacardí Chile reunió a más de 140 profesionales de todo el país en Oculto BeerGarden, donde compartieron aprendizajes, tendencias y experiencias en torno al arte de la mixología y celebrar los diez años del Día del Bartender.

El encuentro, realizado junto a Thomas Henry Premium Mixers, tuvo como invitado principal al reconocido Handshake Speakeasy (México), actualmente el bar número 2 del mundo según la lista The World’s 50 Best Bars 2025. Su equipo ofreció una exclusiva Masterclass que inspiró a los asistentes con nuevas técnicas y perspectivas sobre la hospitalidad detrás de la barra.

Diez años impulsando el desarrollo de la coctelería chilena

Lo que comenzó en 2015 como una reunión de agradecimiento hacia los bartenders, se transformó en un espacio de formación, colaboración y reconocimiento dentro del rubro. Desde entonces, el evento ha convocado a figuras internacionales como Aaron Díaz (Bar Carnaval, Perú), Inés de los Santos (Cochinchina, Buenos Aires) y Enrique Comas, embajador global de Bacardí, quienes han compartido su experiencia con la comunidad local.

Incluso durante la pandemia, Bacardí mantuvo viva la tradición, adaptando la jornada al formato digital y enviando kits personalizados a los participantes, demostrando su compromiso con una industria que también sufrió los efectos del confinamiento.

Nicolás Gallego, embajador regional de Bacardí, señaló: “no es solo una actividad para reunir a la comunidad en un simple brindis; es un espacio donde los bartenders construyen redes con referentes mundiales —y sobre todo locales— para traer nuevas experiencias a los consumidores”.

Fiel a su espíritu original, la celebración mantuvo su carácter exclusivo para profesionales del rubro, reafirmando la importancia del oficio y de quienes lo hacen posible noche a noche detrás de la barra.

Con diez años de historia, el Día del Bartender se consolida como un espacio clave para potenciar la creatividad, la educación y la identidad de la coctelería chilena, demostrando que el éxito se construye con comunidad, colaboración y pasión por el buen servicio.