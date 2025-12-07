“La diversión de las fiestas”: ruta navideña gratuita con actividades familiares en Santiago

En plena temporada de celebraciones, cuando las ciudades se llenan de actividades familiares y panoramas para recibir la Navidad y el fin de año, Disney suma una nueva propuesta pensada para acompañar esos encuentros. Este diciembre estrenará “La diversión de las fiestas”, una ruta gratuita que recorrerá distintos parques de Santiago y tiendas adheridas con actividades infantiles y experiencias inspiradas en personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. La iniciativa busca ofrecer espacios interactivos y momentos de encuentro familiar durante la temporada.

“La Diversión de las Fiestas es una invitación para que todas las familias vivan de cerca la magia de las historias y los personajes de Disney. Queremos que cada parada sea una oportunidad para compartir, emocionarse y celebrar juntos el espíritu de las fiestas”, señaló Renata Navarro, Director, Marketing & Games Disney Consumer Products de The Walt Disney Company Latin America.

La ruta contempla tres fechas en parques de Santiago —5 de diciembre en el Cerro San Cristóbal, 6 de diciembre en Parque Brasil y 13 de diciembre en Parque La Castrina— además de activaciones en tiendas adheridas durante todo el mes. Cada jornada se desarrollará entre las 11:30 y las 16:00 horas.

“Como representantes comerciales de The Walt Disney Company en Chile, en Cinecolor buscamos permanentemente cómo acercar la magia de Disney a las familias con experiencias que celebren, conecten y lleven momentos únicos. Esperamos que las familias disfruten mucho de esta iniciativa que llegará a distintos puntos de Santiago”, destacó Soledad Gómez, Gerente de Marketing y Retail de Cinecolor Licencias.

Quienes compren productos Disney, Pixar, Marvel o Star Wars sobre $19.990 en comercios asociados podrán participar por un viaje familiar al Caribe y por sorteos diarios de maletas con productos de la marca. Los comercios participantes y las bases del sorteo están disponibles en promodisney.cl.