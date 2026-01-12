Aumentan las expulsiones de turistas en Torres del Paine por reiterados incumplimientos a la norma

Un aumento sostenido de visitantes que incumplen las normas internas del Parque Nacional Torres del Paine encendió las alertas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes. El fenómeno, detectado entre fines de 2025 y comienzos de 2026, obligó a reforzar la labor de fiscalización y derivó en la expulsión de varias personas, particularmente durante el período de celebraciones de fin de año.

Según informó el organismo, las infracciones no solo se concentraron en fechas de alta afluencia, sino que también evidenciaron conductas de alto riesgo, tanto para la seguridad de los propios visitantes como para la conservación de uno de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos del país.

Infracciones reiteradas y conductas de alto riesgo en zonas restringidas

Uno de los episodios más recientes se registró este viernes, cuando un visitante fue retirado del parque tras ser sorprendido acampando en un sector no autorizado del área de Dickson. El hecho se sumó a una serie de situaciones similares ocurridas en las últimas semanas.

La semana pasada, por ejemplo, un turista fue sorprendido utilizando una cocinilla en un lugar prohibido en Base Torres. La situación fue advertida por un guía, quien dio aviso al personal de guardaparques de Conaf. Días antes de Navidad, otros dos visitantes incurrieron en la misma falta en el mismo sector, lo que motivó la intervención del personal de la avanzada de Carabineros presente en el parque y su posterior expulsión.

Cuatro días más tarde, un nuevo caso por uso indebido de cocinilla volvió a encender las alarmas. En esa misma jornada, la empresa concesionaria Vértice Patagonia informó que una turista sufrió quemaduras en las piernas al manipular este tipo de artefacto, debiendo ser evacuada de urgencia.

A estos hechos se sumó lo ocurrido el 30 de diciembre, cuando cuatro personas ingresaron a un sector no autorizado del Valle del Silencio, cercano a Base Torres. Uno de los integrantes del grupo resultó lesionado.

La advertencia de Conaf

El director regional (s) de Conaf, Michael Arcos, calificó el aumento de estos episodios como “preocupante”, advirtiendo que este tipo de conductas no solo expone a los visitantes a accidentes, sino que también amenaza directamente al entorno natural del parque.

“Colocan en riesgo la integridad ecosistémica del parque al poder generar un incendio forestal, también lo hacen con su seguridad personal”.

En esa línea, Arcos realizó un llamado directo a quienes visitan Torres del Paine a actuar con responsabilidad y respeto por las normas vigentes. “Informarse y acatar la normativa del parque, ya que junto a la información que se entrega al adquirir sus tickets de ingreso y la que entrega el personal guardaparques, más el autocuidado de cada uno, se pueden evitar tragedias mayores”.