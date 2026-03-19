El Chile de hoy, necesita del sector turismo

Al iniciar un nuevo ciclo político en el país, surge una pregunta clave: ¿qué acciones debemos impulsar como industria para posicionar al turismo como un sector estratégico para Chile? Esta interrogante es, al mismo tiempo, una invitación a todos los actores a ser parte de la respuesta.

Enfrentamos desafíos tanto internos como externos. A nivel global, el turismo ha debido adaptarse a escenarios complejos, como la pandemia y los cambios geopolíticos. Nuestra industria no ha estado ajena a estos impactos. Sin embargo, hoy el país se encuentra en una posición favorable: el trabajo conjunto entre el sector público y privado ha permitido construir una hoja de ruta que nos prepara mejor para enfrentar estos cambios.

Chile avanza hacia un turismo más innovador, digital y sostenible. Este camino, impulsado de manera colaborativa, está fortaleciendo un modelo más competitivo, tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto, Transforma Turismo cumple diez años articulando al sector público, privado, la academia y los territorios. Durante esta década se han generado herramientas, conocimiento y espacios de coordinación que hoy constituyen un activo relevante para la industria. Su gobernanza —diversa y colaborativa— ha demostrado que cuando distintos actores trabajan unidos es posible impulsar cambios significativos para el sector.

Ese es uno de los aprendizajes más importantes: el turismo avanza cuando existe colaboración real entre quienes lo conforman. Hoy necesitamos fortalecer ese trabajo conjunto y aprovechar lo construido para reimpulsar una agenda común que permita proyectar el desarrollo del sector con una mirada de mediano y largo plazo.

El desafío, además, va más allá del propio sector. El turismo tiene un enorme potencial para impulsar el desarrollo local y generar oportunidades en los territorios. Bien gestionado, puede dinamizar economías locales, fortalecer identidades culturales y contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de las personas.

Por eso, mirando hacia adelante, los desafíos son claros: fortalecer el capital humano, avanzar en inteligencia turística y gestión de datos, reducir brechas de digitalización y profundizar el compromiso con la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Pero, sobre todo, debemos seguir consolidando una forma de trabajo basada en la colaboración y la visión compartida.

En este nuevo ciclo, invitamos a las autoridades y a todos los actores del sector a continuar construyendo juntos el futuro del turismo chileno. Tenemos una base sólida sobre la cual avanzar; el desafío ahora es proyectarla con mayor ambición y coordinación.

Chile tiene todo para ser un referente turístico a nivel internacional. Consolidarlo dependerá de nuestra capacidad de trabajar unidos, pensar estratégicamente el futuro del sector y asegurar que el desarrollo turístico contribuya al bienestar de las personas y de los territorios.