Impulsan turismo de montaña en la Región Metropolitana con foco en innovación y sostenibilidad
Un programa liderado por Corfo Metropolitano busca fortalecer a emprendedores del sector, promoviendo un desarrollo más competitivo y sostenible en destinos como el Cajón del Maipo.
El turismo de montaña gana terreno en la Región Metropolitana como una alternativa de desarrollo económico ligada a la naturaleza. Frente a este escenario, una iniciativa público-privada apunta a profesionalizar el sector, mejorar su competitividad y proyectar a Santiago como un destino relevante a nivel nacional e internacional.
El turismo de montaña se posiciona como uno de los segmentos con mayor proyección en la Región Metropolitana, impulsado por una creciente demanda por experiencias al aire libre y vinculadas al entorno natural.
Territorios como el Cajón del Maipo concentran gran parte de esta actividad, donde el rubro no solo representa una oportunidad económica, sino también desafíos importantes en materia de innovación, sostenibilidad y profesionalización del sector.
Programa busca fortalecer capacidades del sector
En este contexto, el programa Viraliza Formación de Corfo Metropolitano, ejecutado por Inacap Sede Apoquindo en colaboración con Transforma Andes Santiago, inició un proceso formativo orientado a emprendedores del turismo de montaña.
La iniciativa tiene como objetivo mejorar la innovación, productividad y comercialización de los servicios turísticos, incorporando herramientas modernas y un enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El programa contempla siete módulos de formación, que incluyen diseño de experiencias, hospitalidad, sostenibilidad, modelos de negocio, portugués turístico y estrategias de gestión y reservas.
Formación adaptada a la realidad local
Más de 40 emprendedores participaron en el seminario inicial, que marca el inicio de un proceso de 10 meses enfocado en formación, diagnóstico y asistencia técnica.
La propuesta busca responder a las nuevas demandas del turismo, entregando herramientas para desarrollar ofertas más dinámicas, auténticas y sostenibles.
Yaser Soleman Cardemil, director del programa formativo, señaló que “este enfoque permitió avanzar desde la identificación de desafíos hacia la implementación de soluciones concretas…”.
Articulación público-privada y desarrollo territorial
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la articulación entre actores públicos y privados, con el fin de fortalecer el ecosistema turístico regional.
Desde Corfo Metropolitano destacaron que el turismo de montaña es un sector estratégico para el desarrollo productivo, con alto potencial de crecimiento en la región.
En la misma línea, desde INACAP valoraron el proyecto como una instancia que potencia el emprendimiento y la innovación en el territorio.
Macarena Vallejos, ejecutiva técnica del programa Andes Santiago, afirmó que esta colaboración “constituirá un aporte significativo para el posicionamiento del destino de montaña de la región, proyectando a Santiago como la capital del turismo de montaña a nivel nacional e internacional”.
Seguridad, sostenibilidad y desafíos del sector
Desde el ámbito local, representantes del comercio y turismo también valoraron la iniciativa, destacando la importancia de fortalecer competencias en áreas clave como la seguridad y la prevención.
“Este curso permitirá cubrir verdaderas necesidades de todo destino de montaña, donde la preparación, la prevención y la capacidad de respuesta son fundamentales”, señaló Arón Toledo, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San José de Maipo.
Además, subrayó que este tipo de programas contribuye a consolidar un turismo más profesional, seguro y sostenible, acorde a los desafíos actuales del sector.
Proyección del turismo de montaña en Santiago
El programa continuará durante 2026 con nuevas actividades, enfocadas en que los aprendizajes se traduzcan en mejoras concretas en los negocios turísticos.
La apuesta apunta a consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, protección del entorno natural y fortalecimiento de las comunidades locales.
En ese escenario, el turismo de montaña aparece como una oportunidad para diversificar la oferta turística de la Región Metropolitana, en un contexto donde los viajeros buscan experiencias más sostenibles y conectadas con la naturaleza.