Vendimia del Valle del Maipo consolidó a Santiago como capital del enoturismo

Más de 150 mil personas llegaron entre el 21 y el 23 de mayo al Parque Estadio Nacional para ser parte de la cuarta edición de la Vendimia del Valle del Maipo, evento que se consolidó como una de las principales celebraciones culturales y turísticas de la capital.

La actividad, impulsada por el Gobierno de Santiago y ejecutada por su Corporación Regional de Desarrollo, reunió a 40 viñas del Valle del Maipo, además de los 52 municipios de la Región Metropolitana, emprendedores locales, restaurantes de comida típica y foodtrucks, transformando el recinto en una gran vitrina de la oferta turística, gastronómica y cultural de Santiago.

“El cambio de locación al Parque Estadio Nacional marcó un punto de inflexión para el evento. Su conectividad, a pasos del Metro Estadio Nacional, nos permitió ampliar la convocatoria y acercar el mundo del vino a nuevos públicos, especialmente jóvenes y familias. La Vendimia del Valle del Maipo se ha transformado en una expresión del posicionamiento de Santiago como capital del vino y del turismo”, señaló el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacando el carácter familiar, inclusivo y ciudadano de la actividad.

Una edición marcada por cifras históricas

La edición 2026 dejó cifras inéditas para este tipo de encuentros en Chile. Durante las tres jornadas se vendieron más de 21 mil copas de degustación y no se registraron incidentes de violencia, reflejando el creciente interés por el vino chileno y el impacto de iniciativas que buscan democratizar el acceso al enoturismo.

El evento también contó con zona infantil, espacios de picnic, escenarios con artistas comunales y áreas inclusivas como el Punto Azul para personas TEA. A ello se sumó una programación musical encabezada por Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas, quienes fueron los encargados de cerrar cada una de las jornadas gratuitas.

Otro de los hitos de esta versión fue el lanzamiento de una tarjeta Bip! edición limitada junto a Metro de Santiago, iniciativa que buscó reforzar la identidad cultural urbana de la vendimia y promover el consumo seguro y responsable de alcohol.