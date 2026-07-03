Residencia, cómo es fascinante hotel para científicos en uno de los lugares más extremos del mundo

El resto del tiempo, sin embargo, Residencia no está pensada para estrellas de cine, sino para observarlas.

Es un hotel, pero no uno que esté abierto al público en general. Sus más de 100 habitaciones las ocupan astrónomos e ingenieros que trabajan en instalaciones cercanas de observación del cielo, como el Very Large Telescope (VLT), situado en la cima del cerro Paranal, a pocos kilómetros.

Propiedad del Observatorio Europeo Austral (ESO), que lo gestiona, la Residencia se diseñó para facilitar la investigación en uno de los entornos más extremos del planeta. La BBC pasó allí unos días recientemente y pudo comprobar cómo es vivir y trabajar como científico en este oasis oculto en el desierto.

Situada en medio de las duras condiciones del Atacama —a dos horas en auto de la ciudad más cercana, Antofagasta—, Residencia es una obra notable de arquitectura. De hecho, en 2009 el diario “The Guardian” la incluyó entre los “10 mejores edificios de la década”.

Pero lo que lo hace especialmente singular es que se diseñó desde el principio pensando en la astronomía. Además de crear un entorno confortable y húmedo que sirve de alivio frente al desierto, una de sus características clave es la forma en que mantiene la oscuridad en su entorno.

Los telescopios terrestres del observatorio Paranal del ESO pueden verse afectados por la más mínima cantidad de luz, por lo que se adoptan diversas medidas para reducir la contaminación lumínica.

De noche, hay que tener cuidado al caminar por el exterior, porque los coches deben apagar sus luces principales mientras circulan. No existe ninguna otra fuente de luz en el exterior, salvo la linterna que cada persona lleva consigo —y hay instrucciones estrictas de dirigirla siempre hacia el suelo.