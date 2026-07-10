Chile busca consolidarse como el principal destino de turismo de nieve del hemisferio sur

Con expectativas de superar los 1,2 millones de visitantes durante la temporada de invierno 2026, la industria de la nieve dio el vamos oficial a una nueva temporada. La Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) aseguró que el país cuenta con las condiciones para consolidarse como el principal destino de turismo de nieve del hemisferio sur, aunque advirtió que será clave fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para sostener ese crecimiento.

Durante la ceremonia, el presidente de ACESKI, Michael Leatherbee, afirmó que “Chile tiene la infraestructura, la experiencia, la montaña y el capital humano para consolidarse como un referente mundial del turismo de nieve. Nuestro desafío ahora es seguir creciendo junto al Estado, generando mejores condiciones para invertir y atraer más turistas internacionales”.

El dirigente recordó que 2025 fue la mejor temporada registrada por la industria, con 1.240.674 esquiadores, más de 400.000 visitantes que llegaron a disfrutar de la nieve sin practicar esquí y un impacto económico directo de US$283 millones. De ese total, US$228 millones correspondieron a divisas generadas por turistas extranjeros.

Infraestructura e inversiones para fortalecer la oferta

Actualmente, los centros de ski agrupados en ACESKI reúnen 13 centros de montaña distribuidos a lo largo del país, con 367 kilómetros de pistas, 121 medios de elevación, cerca de 18.500 camas y más de 10.000 plazas gastronómicas.

A ello se suman inversiones por US$150 millones realizadas durante los últimos nueve años y la generación de 18.000 empleos entre directos e indirectos.

Para esta temporada, además, la industria proyecta una inversión superior a los $26 mil millones destinada a mejorar infraestructura, modernizar servicios, fortalecer la experiencia de los visitantes y elevar los estándares de la actividad.

Según la asociación, la extensión de la cordillera, el desarrollo de tecnologías de nieve fabricada y las inversiones permanentes del sector privado constituyen ventajas competitivas que permiten proyectar una temporada favorable, pese al retraso en la llegada de las precipitaciones.

Los desafíos para seguir creciendo

Durante el lanzamiento, ACESKI hizo un llamado a reforzar la coordinación entre organismos públicos y privados para proteger el desarrollo de la industria.

Entre las principales preocupaciones mencionó el adelantamiento de las vacaciones de invierno y los reiterados cierres preventivos de caminos hacia la cordillera, situaciones que —según la asociación— afectan directamente al turismo y a las economías locales.

“Cuando un camino se cierra innecesariamente, no pierde solo el centro de ski. Pierde toda la cadena turística: hoteles, restaurantes, comercio, transporte y cientos de emprendedores locales. Facilitar el acceso a la montaña significa generar desarrollo para todo el territorio”, afirmó Leatherbee.

La entidad también reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo de montaña, la seguridad de los visitantes y la ampliación del acceso a los deportes de invierno mediante iniciativas como Chilesquía, programa que ha permitido que más de 19.000 personas conozcan y practiquen disciplinas de nieve durante los últimos cuatro años.

Autoridades destacan el aporte económico del turismo de nieve

En la actividad participó la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, quien destacó la importancia de ampliar la actividad turística más allá de la temporada invernal.

“El desafío es avanzar hacia un turismo de cuatro estaciones, donde la montaña tenga actividad durante todo el año. Solo la temporada de esquí genera cerca de 18 mil empleos, y queremos que ese aporte al desarrollo de los territorios siga creciendo, fortaleciendo una oferta que incorpore turismo deportivo, de bienestar y gastronómico, para atraer visitantes más allá de la temporada de nieve”, señaló.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “según los últimos datos disponibles del Perfil del Turista Internacional, correspondiente al segundo semestre de 2024, el 27,4% de los turistas que ingresan a Chile por vía aérea declara realizar ‘esquí u otras actividades de nieve’ durante su estadía, entre otras actividades. Este segmento presenta un gasto total individual de USD 885,7, y una permanencia promedio de 9,8 noches. Por lo tanto, es fundamental ver que el turista que viene, que realiza actividades de nieve, es un turista que tiene un gasto promedio superior a un turista normal que visita nuestro país”.

La autoridad también llamó a quienes planean visitar los centros de montaña durante este invierno a informarse y preparar sus viajes mediante los portales oficiales de promoción turística.

Finalmente, desde ACESKI señalaron que, durante la última década, cerca del 30% de los inicios de temporada de los centros de ski se han registrado durante julio, por lo que mantienen una visión positiva, aunque cauta, respecto a la evolución de las condiciones de nieve durante las próximas semanas.