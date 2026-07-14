Santiago apuesta por sus barrios para consolidarse como destino turístico internacional

Durante años, Santiago fue considerada principalmente una ciudad de paso para quienes viajaban hacia destinos como el desierto de Atacama, la Patagonia o Rapa Nui. Sin embargo, el crecimiento del turismo internacional y el desarrollo de nuevos polos urbanos están impulsando una transformación que busca convertir a la capital en un destino por derecho propio.

La propuesta ya no se limita a los tradicionales recorridos por sus principales monumentos. Hoy la apuesta está en recorrer sus barrios, descubrir su gastronomía, conocer su patrimonio y experimentar la vida cotidiana de la ciudad, una tendencia que gana espacio entre viajeros nacionales e internacionales.

Los barrios toman protagonismo

Providencia, Lastarria, Bellavista, Barrio Italia y el Centro Histórico concentran buena parte de la oferta cultural, gastronómica y comercial de Santiago. Cada uno ofrece una identidad propia, permitiendo que los visitantes construyan recorridos según sus intereses.

En Lastarria destacan el patrimonio arquitectónico, los museos y los cafés; Bellavista reúne arte urbano, gastronomía y vida nocturna; Barrio Italia se ha consolidado como un polo de diseño, tiendas independientes y cocina de autor; mientras que Providencia combina áreas verdes, conectividad, comercio y una amplia infraestructura hotelera.

Esta diversidad ha fortalecido una nueva forma de recorrer la ciudad, privilegiando experiencias más cercanas a la vida local.

Providencia se consolida como uno de los principales polos turísticos

Entre los sectores que lideran esta transformación aparece Providencia, cuya ubicación facilita el acceso al centro histórico, al distrito financiero y a distintos puntos de interés turístico.

Según explica Cristóbal Dib, gerente general de Olá Hotel, el sector se ha convertido en una de las zonas preferidas por turistas internacionales y viajeros corporativos.

“Hoy muchos pasajeros que antes elegían alojarse en el centro prefieren Providencia porque pueden visitar fácilmente los principales atractivos de Santiago y regresar a un sector más tranquilo, seguro y moderno”, señala.

A ello se suma la cercanía con restaurantes, cafés de especialidad, parques urbanos, centros comerciales y espacios culturales, además de una red de transporte público que facilita los desplazamientos.

El desafío de aumentar la permanencia de los visitantes

Para la industria turística, uno de los principales objetivos es lograr que quienes llegan a Santiago permanezcan más tiempo en la ciudad antes de continuar hacia otros destinos del país.

Dib sostiene que Chile cuenta con condiciones para consolidarse como un referente regional tanto en turismo de ocio como en el segmento MICE —reuniones, incentivos, congresos y eventos— gracias al desarrollo de su infraestructura.

“Chile está preparado para posicionarse en la región como un referente de congresos y eventos. La infraestructura hotelera, los centros de eventos y la ampliación del aeropuerto permiten recibir un volumen importante de visitantes internacionales. El desafío está en atraer esa demanda mediante una estrategia sólida de promoción del destino”, comenta.

De acuerdo con el ejecutivo, durante el último año ingresaron cerca de seis millones de turistas extranjeros al país, muchos de los cuales utilizan Santiago como punto de conexión para recorrer otros destinos nacionales, situación que representa una oportunidad para fortalecer la oferta turística de la capital.

Hoteles como punto de partida para recorrer la ciudad

La evolución del turismo urbano también está modificando el rol de los establecimientos hoteleros. La tendencia apunta a que dejen de concentrar toda la experiencia dentro de sus instalaciones y se transformen en un punto de partida para conocer el entorno.

En esa línea, Olá Hotel plantea una propuesta basada en descanso, diseño contemporáneo y eficiencia operacional. “Nuestra propuesta busca que el huésped aproveche toda la infraestructura que ofrece Santiago. Hoy el viajero quiere salir, recorrer los barrios, conocer restaurantes, descubrir la cultura local y vivir experiencias auténticas”, explica el gerente general del hotel.

La incorporación de tecnología para optimizar procesos y mejorar la experiencia de los huéspedes forma parte de un modelo que busca adaptarse a nuevas formas de viajar.

Turismo urbano con proyección de crecimiento

Las proyecciones del sector hotelero anticipan que la demanda por turismo urbano seguirá creciendo durante los próximos años, impulsada por la recuperación del turismo internacional, el aumento de los viajes que combinan negocios y ocio (bleisure) y la realización de congresos y eventos internacionales.

En paralelo, la industria avanza hacia modelos más sostenibles, incorporando servicios digitalizados, inteligencia artificial para personalizar la atención, energías renovables, reducción de plásticos de un solo uso y certificaciones ambientales.

En ese escenario, el desafío para Santiago ya no consiste únicamente en ser la puerta de entrada al país, sino en consolidarse como un destino donde sus barrios, su patrimonio, su gastronomía y su vida urbana motiven a los visitantes a permanecer más tiempo y regresar.