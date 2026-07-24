Pisquera chilena obtiene tres medallas de oro en competencia internacional en Londres

El pisco elaborado en el norte de Chile sumó nuevos reconocimientos internacionales. La pisquera Bou Barroeta, originaria del Valle del Huasco, obtuvo tres Medallas de Oro y una de Plata en una competencia de destilados realizada en Londres.

Los premios fueron entregados a cuatro etiquetas de la productora chilena. Pisco Cofradía, Pisco Noor y Pisco Luxstelle recibieron Medalla de Oro, mientras que Pisco María’s fue distinguido con Medalla de Plata.

El resultado vuelve a instalar al pisco producido en Atacama en el circuito internacional de competencias de destilados y reconoce distintas expresiones elaboradas por la pisquera.

Tres piscos chilenos reciben Medalla de Oro

Los reconocimientos obtenidos en Londres abarcaron diferentes productos elaborados en el Valle del Huasco, desde etiquetas transparentes hasta piscos con mayor guarda y complejidad.

La competencia reúne cada año a productores procedentes de distintos países y evalúa los destilados considerando criterios como calidad, equilibrio, identidad y expresión.

“Volver a obtener este nivel de reconocimiento en Londres es un orgullo para todo nuestro equipo. Estos resultados confirman que Bou Barroeta avanza con una visión clara: elevar el estándar del pisco chileno premium y proyectar la calidad del Valle del Huasco hacia los mercados más exigentes del mundo”, señaló Denees Naim Bou, Gerente Comercial de Bou Barroeta.

El Valle del Huasco suma reconocimientos internacionales

La producción de las etiquetas premiadas tiene su origen en el Valle del Huasco, en la Región de Atacama, territorio donde la pisquera ha desarrollado su producción ligada a una tradición familiar.

Los cuatro reconocimientos también abarcan distintas expresiones dentro de su portafolio, lo que permite que el origen territorial de estos destilados vuelva a tener presencia en una instancia internacional.

Los resultados se suman a otros reconocimientos obtenidos por la pisquera en certámenes internacionales recientes, de acuerdo con la información entregada por la compañía.

El pisco chileno busca ampliar su presencia internacional

La participación en competencias internacionales constituye una de las vías mediante las cuales productores nacionales buscan dar mayor visibilidad al pisco chileno fuera del país.

En esta oportunidad, los resultados obtenidos en Londres dejaron tres Medallas de Oro para Cofradía, Noor y Luxstelle, además de una Medalla de Plata para María’s.

Los cuatro galardones vuelven a poner el foco sobre la producción pisquera del Valle del Huasco y su participación en el mercado internacional de destilados.