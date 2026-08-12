Lanzan iniciativa para impulsar un turismo más accesible e inclusivo en Chile

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) lanzó este jueves 6 de agosto el Compromiso Inicial de Turismo Accesible, una iniciativa dirigida a alojamientos y restaurantes que busca promover buenas prácticas y avanzar hacia una oferta turística más inclusiva.

Una iniciativa que busca ampliar la accesibilidad

El lanzamiento se realizó en el Hotel Almasur, en un contexto marcado por la necesidad de incorporar la accesibilidad como parte de la experiencia turística y no únicamente como una condición de infraestructura.

En Chile, desde 2010 está vigente la Ley N°20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. La normativa establece la accesibilidad universal como un derecho y dispone que espacios y servicios puedan ser utilizados de manera segura, autónoma y sin discriminación.

Entre los establecimientos considerados por estas disposiciones se encuentran los edificios de uso público, incluidos los alojamientos turísticos y restaurantes.

El nuevo compromiso de Sernatur busca avanzar sobre ese marco e incentivar a los servicios turísticos a incorporar buenas prácticas que permitan construir una oferta más inclusiva, completa y de calidad.

“Este compromiso ayuda a visibilizar a hoteles y restaurantes que avancen en temas de accesibilidad. Estamos convencidos de que el turismo para ser sostenible primero tiene que ser inclusivo, no solamente para las personas que tienen discapacidad, sino para todos, porque muchas veces cuando pensamos en discapacidad, pensamos en una situación permanente, pero también es para familias que viajan con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o para cuando existe una incapacidad temporal. La accesibilidad se vuelve una decisión de viaje para todo el grupo. Por lo tanto, es fundamental que muchos más alojamientos y restaurantes se comprometan, para así tener destinos que sean más accesibles y que la cadena de accesibilidad esté completa durante todo el viaje”, señaló el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez.

La accesibilidad también incluye información y comunicación

Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), la iniciativa fue valorada como una herramienta que puede contribuir a visibilizar las buenas prácticas desarrolladas por los prestadores turísticos.

Daniela Dávalos, profesional de Accesibilidad Universal de Senadis, planteó que el concepto debe ser entendido de manera amplia y no limitarse a las condiciones físicas de un establecimiento.

“Es un reconocimiento importante, que está partiendo y esperamos que vaya creciendo, que sea un referente y puedan mostrar sus buenas prácticas. La accesibilidad es fundamental entenderla como un todo y no solamente como algo físico. La accesibilidad también está en la información, la comunicación, cómo entendemos los espacios; y si vamos a programar un viaje, desde buscar información en la página web hasta llegar al lugar. Esa cadena de accesibilidad es muy importante”, sostuvo.

La perspectiva apunta así a considerar distintas etapas del viaje, desde la búsqueda de información hasta la llegada y permanencia en el destino.

Durante la actividad, el Hotel Almasur recibió la distinción de Turismo Accesible y se convirtió en uno de los primeros prestadores en comprometerse con la iniciativa.

Su gerenta, Cybill Aránguiz, destacó que la adhesión implica un proceso de trabajo interno más allá de la distinción.

“Más que un certificado, más que algo físico, que, por supuesto nos agrega valor, adherir a este compromiso es un trabajo que hemos hecho en equipo a conciencia, un trabajo que nos permite llegar a todo el mundo. Lo que nosotros queremos en los Hoteles Almasur es que cada vez que venga un cliente o un huésped pueda vivir la misma experiencia que todos”, afirmó.

¿Cómo pueden adherir hoteles y restaurantes?

Para incorporarse al Compromiso Inicial de Turismo Accesible, los establecimientos deben cumplir una serie de requisitos definidos por Sernatur.

En primer lugar, hoteles y restaurantes deben estar inscritos y vigentes en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur.

También deben acreditar formación en accesibilidad o inclusión. Entre las alternativas se encuentran los cursos disponibles sobre esta materia en la plataforma Aprende Turismo de Sernatur.

El tercer requisito consiste en completar un autodiagnóstico de accesibilidad, en el que el establecimiento debe alcanzar un porcentaje mínimo de cumplimiento del 50%.

Una vez adheridos, los prestadores podrán visibilizar la distinción en el buscador de servicios turísticos de Sernatur. Además, tendrán acceso a un certificado digital de adhesión y al formulario de diagnóstico, herramienta que permite identificar y destacar los elementos accesibles disponibles en cada establecimiento.

De esta manera, la iniciativa busca ampliar la información disponible para quienes planifican un viaje y, al mismo tiempo, incentivar a los prestadores turísticos a incorporar progresivamente criterios de accesibilidad en sus servicios.