Asados, empanadas, choripanes y brindis forman parte de las tradiciones de Fiestas Patrias, pero no son las únicas alternativas para celebrar. Durante el 18 también es posible incorporar preparaciones más equilibradas y bebidas sin alcohol, como los mocktails, para ampliar las opciones disponibles en la mesa.

¿Cómo celebrar Fiestas Patrias sin alcohol?

Una de las alternativas para modificar algunos hábitos durante las celebraciones son los mocktails, cócteles preparados sin alcohol que buscan mantener elementos propios de la coctelería sin incorporar bebidas alcohólicas.

La opción se suma a otras bebidas recomendadas por el Ministerio de Salud, como el agua, las bebidas sin azúcar y las aguas saborizadas sin calorías.

El interés por las alternativas sin alcohol también se vincula con una modificación en los patrones de consumo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol en Chile ha disminuido cerca de un 30% durante la última década, mientras que la consultora IWSR proyecta que las bebidas sin alcohol superarán los US$4.000 millones en ventas hacia 2028 en los principales mercados del mundo.

En ese contexto, los mocktails pueden utilizarse como una alternativa para quienes buscan participar del brindis sin consumir alcohol.

Ocho ideas para una mesa más equilibrada durante el 18

Las orientaciones de Salud Responde del Ministerio de Salud apuntan a mantener los platos tradicionales, pero procurando equilibrar las preparaciones y las cantidades consumidas.

1. Incorporar más opciones a la parrilla

El asado puede continuar siendo parte central de la celebración. Para ampliar la variedad, el MINSAL recomienda preferir carnes magras como pollo sin piel, lomo liso, filete o pescado.

La parrilla también puede incorporar verduras como pimentones, cebolla, zapallo italiano, berenjena, champiñones y choclo, preparados directamente sobre las brasas.

2. Aumentar la presencia de verduras

Las ensaladas pueden ser otra forma de equilibrar la mesa dieciochera. Entre las alternativas mencionadas por el MINSAL están la ensalada chilena, lechuga, repollo y betarraga.

Los vegetales también pueden incorporarse al picoteo mediante bastones de zanahoria, pepino o pimentón acompañados con hummus.

3. Dar variedad al picoteo

Hummus, frutos secos y semillas pueden complementar las preparaciones tradicionales del picoteo.

La recomendación es sumar variedad sin necesariamente eliminar los alimentos típicos de estas fechas, considerando también las porciones y la combinación de los distintos productos disponibles durante la jornada.

4. Preferir empanadas de horno

La empanada continúa siendo uno de los alimentos característicos de Fiestas Patrias. Para quienes quieran incorporarla al menú, la recomendación del MINSAL es preferir las preparaciones al horno por sobre las fritas.

También aconseja evitar repetir y considerar el resto de las comidas del día para no sumar automáticamente otras preparaciones como pan o postre.

5. Moderar el consumo de pan

Otro de los alimentos habituales durante las celebraciones es el pan. Como referencia, el MINSAL señala que una marraqueta equivale aproximadamente a 250 kcal.

En caso de consumir un choripán, la recomendación entregada es omitir el pan en otras comidas del día. La idea es elegir cuándo consumir los alimentos tradicionales en lugar de incorporarlos automáticamente en cada comida.

6. Optar por frutas para el postre

Las frutas de estación también pueden formar parte de la mesa durante las Fiestas Patrias. Uvas, frutillas, berries, manzanas y duraznos pueden servirse frescos, en brochetas o como ensalada de frutas.

El MINSAL recomienda preferir frutas de estación o postres sin azúcar agregada.

7. Mantener el agua disponible

La hidratación es otro elemento considerado en las recomendaciones para estas celebraciones. El MINSAL aconseja beber agua durante la jornada y señala que consumir un vaso antes de comer o de ingerir alcohol puede ayudar a evitar excesos.

Tener agua disponible durante toda la celebración permite alternarla con otras bebidas y mantener una adecuada hidratación.

8. Brindar también sin alcohol

No todas las personas que participan de un brindis tienen que consumir alcohol. El MINSAL recomienda moderar su ingesta y menciona como alternativas las bebidas sin azúcar y las aguas saborizadas sin calorías.

A ellas se pueden sumar los mocktails, que permiten mantener el formato y ritual asociado a un cóctel, pero sin alcohol.

“Queremos que las personas puedan disfrutar de la experiencia de un cóctel sin que el alcohol sea una condición para celebrar. Fiestas Patrias es una excelente oportunidad para incorporar nuevas alternativas a la mesa y demostrar que se puede brindar, compartir y disfrutar de los sabores que nos gustan de una manera diferente”, agrega Marcela Fuentes, doctora en Nutrición y fundadora de Club Reale Mocktails.

Mocktails: alternativas para distintos momentos del 18

Los cócteles sin alcohol pueden prepararse con distintos perfiles de sabor y utilizarse como alternativa durante diferentes momentos de la celebración.

Entre las opciones mencionadas se encuentran versiones sin alcohol de Mojito, Spritz, Paloma, Tom Collins, Piña Colada, Sangría, French 75 y Sour.

El Sour destaca por su perfil cítrico y refrescante, mientras que la Sangría ofrece una alternativa frutal para acompañar un almuerzo o una comida. El Spritz puede consumirse como aperitivo o durante una comida, y el Mojito aparece como una opción fría para celebraciones al aire libre.

La propuesta también contempla otras preparaciones como Paloma, Tom Collins, Piña Colada y French 75, ampliando las posibilidades para quienes buscan diferentes perfiles de coctelería sin alcohol.

Mantener las tradiciones, pero ampliar las alternativas

Celebrar Fiestas Patrias de una manera más equilibrada no implica necesariamente dejar de lado los alimentos tradicionales. Las recomendaciones apuntan a combinar las preparaciones características del 18 con más verduras, frutas, agua y opciones sin alcohol, además de prestar atención a las cantidades.

De esta manera, la mesa puede mantener los sabores propios de septiembre y, al mismo tiempo, incorporar alternativas para quienes prefieren moderar el consumo de alcohol o buscan otras opciones para brindar durante las celebraciones.