La selección de hoteles de la Guía MICHELIN 2026 incorporó nuevos establecimientos y cambios de categoría a nivel mundial. En Chile, la edición de este año reconoce a 20 hoteles, con ascensos y nuevas incorporaciones a la distinción conocida como Llave MICHELIN.

Entre las novedades destaca el ascenso de tres hoteles de una a dos Llaves y la incorporación de otros tres establecimientos que recibieron esta distinción por primera vez.

Los hoteles chilenos que obtuvieron Llaves MICHELIN

La selección 2026 contempla en Chile hoteles con una, dos y tres Llaves MICHELIN.

Los dos establecimientos que cuentan con la máxima distinción son Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia, ambos reconocidos con tres Llaves MICHELIN.

En la categoría de dos Llaves MICHELIN se encuentran:

Explora Rapa Nui.

Tierra Atacama Hotel & Spa.

CasaMolle.

Refugia Chiloé.

The Singular Patagonia.

Awasi Atacama.

Nayara Alto Atacama.

Vik Chile.

Explora Patagonia.

En tanto, los hoteles reconocidos con una Llave MICHELIN son:

Hotel Casa Real – Viña Santa Rita.

Mandarin Oriental Santiago.

andBeyond Vira Vira.

Hotel AWA.

Futangue Hotel & Spa.

Explora Atacama.

Hotel Magnolia.

The Ritz-Carlton Santiago.

The Singular Santiago.

Tres hoteles chilenos ascendieron de categoría

Uno de los principales cambios de la selección 2026 en Chile corresponde a los ascensos. Explora Rapa Nui, Tierra Atacama Hotel & Spa y CasaMolle pasaron de una a dos Llaves MICHELIN.

A ellos se suman Hotel Casa Real – Viña Santa Rita, Mandarin Oriental Santiago y andBeyond Vira Vira, que recibieron una Llave por primera vez.

Los reconocimientos se suman a los dos hoteles chilenos que mantienen la máxima categoría de la selección: Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia, con tres Llaves MICHELIN.

¿Qué significan las Llaves MICHELIN?

La Llave MICHELIN es la distinción hotelera otorgada por la Guía MICHELIN y funciona como el equivalente de la Estrella MICHELIN en el ámbito de los restaurantes.

La selección se construye a partir del trabajo de inspectores que visitan los hoteles de manera anónima e independiente para identificar establecimientos que ofrecen experiencias consideradas excepcionales.

La distinción contempla tres niveles:

Una Llave MICHELIN: una estancia muy especial.

una estancia muy especial. Dos Llaves MICHELIN: una estancia excepcional.

una estancia excepcional. Tres Llaves MICHELIN: una estancia extraordinaria.

La selección incluye establecimientos de distintos tamaños, estilos, ubicaciones y rangos de precios, desde hoteles históricos y grandes establecimientos hasta hoteles boutique, refugios en lugares remotos y nuevas aperturas.

Más de 2.800 hoteles tienen Llaves MICHELIN en el mundo

La selección mundial de hoteles de la Guía MICHELIN reúne actualmente más de 9.400 establecimientos, de los cuales 2.832 cuentan con una Llave MICHELIN.

De ese total, 155 hoteles tienen tres Llaves, 657 cuentan con dos y 2.020 tienen una Llave.

La edición 2026 incorporó más de 470 nuevos hoteles en 79 destinos. Además, por primera vez la distinción llegó a Armenia, Benín, Botsuana, Kazajistán, Liechtenstein, Mongolia, Myanmar, Ruanda, Eslovaquia y Zimbabue.

En Sudamérica, la selección de este año suma 20 nuevas Llaves y registra cambios en seis países, elevando a 94 hoteles el total de establecimientos distinguidos en el continente.

Nuevas tendencias en la hotelería internacional

Junto con la selección de hoteles, los inspectores de la Guía MICHELIN identificaron algunas tendencias vinculadas con los cambios en los hábitos de los viajeros. Entre ellas aparece una búsqueda por viajes más pausados y envolventes, con estadías más prolongadas en menos lugares y mayor interés por destinos menos concurridos.

También se observa una combinación más flexible entre viajes de negocios y ocio, además de una nueva concepción del lujo, asociada a la privacidad, la autenticidad, las experiencias al aire libre y una mayor conexión con el destino.

Otro de los cambios mencionados es la expansión del concepto de bienestar más allá de los tradicionales espacios de spa, con hoteles que incorporan propuestas vinculadas al bienestar y el fitness.

El diseño también adquiere protagonismo, mientras que nuevas propuestas de hospitalidad trasladan algunos conceptos asociados al lujo hotelero al ámbito marítimo.

Chile dentro de la selección 2026

La presencia de 20 hoteles chilenos dentro de la selección de la Guía MICHELIN 2026 incluye establecimientos ubicados en distintos destinos del país y categorías de una a tres Llaves.

La edición de este año combina nuevas incorporaciones, ascensos y hoteles que mantienen sus distinciones, en una selección que la Guía MICHELIN amplió a nivel global con más de 470 nuevos establecimientos.

Con ello, Chile forma parte de la expansión de una distinción hotelera que, desde su lanzamiento en 2024, pasó de estar presente inicialmente en 15 países de Norteamérica, Europa y Asia a convertirse en una selección de alcance mundial.